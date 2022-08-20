MediaTek Pentonic 700 işlemci tanıtıldı: Akıllı TV'ler için en hızlı işlemci

MediaTek, 4K 120Hz ekranlı, üst seviye akıllı TV’ler için güçlü yapay zeka işleme motoruna sahip yeni işlemcisini duyurdu. MediaTek Pentonic 700 işlemci, yapay zeka desteğiyle görüntü kalitesinde iyileştirme, Dolby Vision IQ desteği, yerleşik 4K120 MEMC ve TCON, oyun optimizasyonları ile geliyor.

Dimensity serisi coştu 1 ay önce eklendi

Pentonic 700 işlemcinin entegre yapay zeka işleme birimi (APU), MediaTek’in yapay zekayla süper çözünürlük, yapay zeka görüntü kalitesi (AI-PQ) sahne ve obje algılama teknolojilerini destekleyerek kenar yumuşta ve detayları geliştiriyor. Dolby Vision IQ, canlı ve keskin görüntüler için parlak ve karanlık noktalarda kontrastı iyileştirerek görüntü kalitesini daha da iyileştiriyor.

Bu işlemci ile güçlendirilen akıllı TV’ler, PBP (Picture-by-Picture) ve PiP (Picture-in-Picture) desteğiyle TV ekranında farklı kaynaklardan gelen içerikleri görüntüleyebiliyor. Bu teknoloji, kullanıcıların aynı anda farklı spor karşılaşmalarını izlemesine, birlikte izlerken görüntülü sohbet etmesine olanak tanıyor.

Tam Boyutta Gör

MediaTek’in yeni işlemcisi, 120Hz ekranlı smart TV’ler için tasarlanmış olsa da, üreticilerin TV’leri oyunlara göre özelleştirmesini sağlamak adına 144Hz’e kadar değişken yenileme hızını (VRR) destekliyor. Kullanıcı, ekran yırtılması ve takılma olmadı oyun oynama keyfini sürecek. HDMI 2.1 otomatik düşük gecikme modu (ALLM) ve Dolby Atmos, oyun için diğer optimizasyonlar arasında.

MediaTek Pentonic 700 işlemci özellikleri

4K 120Hz’e kadar çözünürlük desteği

Oyun için 4K 144Hz’e kadar VRR özelliği

Dolby Vision IQ

HDR10+ Adaptive teknolojisi

Yapay zeka sahne tanıma (AI-PQ scene recognition 2.0)

Yapay zeka obje tanıma (AI-PQ object recognition 2.5)

HEVC, AV1, AVS3 standartlarıyla birlikte VVC (H.266) standardı için destek

Yapay zeka süper çözünürlük (AI-Super revolution 2.0)

En yeni sesli asistan özellikleri ve akıllı ev cihaz yönetimi desteği

MediaTek Pentonic 700 işlemcili TV'ler ne zaman çıkacak?

MediaTek Pentonic 700 işlemcinin, güç açısından son derece verimli ve maliyeti düşüren özel tasarıma sahip olduğu belirtiliyor. Pentonic 700 işlemcili akıllı TV’leri, 2022’nin 4. çeyreğinden itibaren görmeye başlayacağız.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

MediaTek Pentonic 700 işlemci tanıtıldı: İşte özellikleri