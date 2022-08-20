MediaTek Pentonic 700 işlemci tanıtıldı: Akıllı TV'ler için en hızlı işlemci

- MediaTek Pentonic 700 işlemci özellikleri
- MediaTek Pentonic 700 işlemcili TV'ler ne zaman çıkacak?
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MediaTek, 4K 120Hz ekranlı, üst seviye akıllı TV’ler için güçlü yapay zeka işleme motoruna sahip yeni işlemcisini duyurdu. MediaTek Pentonic 700 işlemci, yapay zeka desteğiyle görüntü kalitesinde iyileştirme, Dolby Vision IQ desteği, yerleşik 4K120 MEMC ve TCON, oyun optimizasyonları ile geliyor.
Pentonic 700 işlemcinin entegre yapay zeka işleme birimi (APU), MediaTek’in yapay zekayla süper çözünürlük, yapay zeka görüntü kalitesi (AI-PQ) sahne ve obje algılama teknolojilerini destekleyerek kenar yumuşta ve detayları geliştiriyor. Dolby Vision IQ, canlı ve keskin görüntüler için parlak ve karanlık noktalarda kontrastı iyileştirerek görüntü kalitesini daha da iyileştiriyor.
Bu işlemci ile güçlendirilen akıllı TV’ler, PBP (Picture-by-Picture) ve PiP (Picture-in-Picture) desteğiyle TV ekranında farklı kaynaklardan gelen içerikleri görüntüleyebiliyor. Bu teknoloji, kullanıcıların aynı anda farklı spor karşılaşmalarını izlemesine, birlikte izlerken görüntülü sohbet etmesine olanak tanıyor.
MediaTek’in yeni işlemcisi, 120Hz ekranlı smart TV’ler için tasarlanmış olsa da, üreticilerin TV’leri oyunlara göre özelleştirmesini sağlamak adına 144Hz’e kadar değişken yenileme hızını (VRR) destekliyor. Kullanıcı, ekran yırtılması ve takılma olmadı oyun oynama keyfini sürecek. HDMI 2.1 otomatik düşük gecikme modu (ALLM) ve Dolby Atmos, oyun için diğer optimizasyonlar arasında.
MediaTek Pentonic 700 işlemci özellikleri
- 4K 120Hz’e kadar çözünürlük desteği
- Oyun için 4K 144Hz’e kadar VRR özelliği
- Dolby Vision IQ
- HDR10+ Adaptive teknolojisi
- Yapay zeka sahne tanıma (AI-PQ scene recognition 2.0)
- Yapay zeka obje tanıma (AI-PQ object recognition 2.5)
- HEVC, AV1, AVS3 standartlarıyla birlikte VVC (H.266) standardı için destek
- Yapay zeka süper çözünürlük (AI-Super revolution 2.0)
- En yeni sesli asistan özellikleri ve akıllı ev cihaz yönetimi desteği
MediaTek Pentonic 700 işlemcili TV'ler ne zaman çıkacak?
MediaTek Pentonic 700 işlemcinin, güç açısından son derece verimli ve maliyeti düşüren özel tasarıma sahip olduğu belirtiliyor. Pentonic 700 işlemcili akıllı TV’leri, 2022’nin 4. çeyreğinden itibaren görmeye başlayacağız.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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