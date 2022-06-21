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    MediaTek geçen ay yüzde 33 büyüdü

    Dimensity 8000 ve Dimensity 9000 yongaseti serilerinin yeni yıla bomba gibi başlaması MediaTek’i coşturdu. Geçen yıla göre firma önemli gelir artışları elde ediyor. 
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    MediaTek
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    Bir dönem yaşadığı verimlilik sıkıntılarını atlattıktan sonra büyük bir çıkış yakalayan MediaTek, ezeli rekibini de geride bırakarak mobil yonga pazarının lideri olmayı başardı. Firma istikrarlı bir şekilde liderliğini taşıyor.

    MediaTek yükselişte

    Geçen yıl iyi bir performans sergileyen MediaTek bu yıl da başarısını devam ettiriyor. Mayıs ayı itibariyle Dimensity 8000 ve Dimensity 9000 serilerinin de etkisiyle firma 1.75 milyar dolar gelir elde etti. Büyüme ise yüzde 22 oldu. Çeyrek dönemde yüzde 1 civarında bir düşüş var.

    Firma son 3 aydır 1.68 milyar dolar üzerinde gelir elde ediyor. İlk 5 aylık performans ise 8.32 milyar dolar ile yüzde 33 artış gösterdi. Bununla birlikte Haziran ayı için enflasyon krizinin etkisinin artması bekleniyor. Bu nedenle bir miktar azalış olabilir.

    Oppo, Realme, OnePlus, vivo, Xiaomi, Honor gibi markalar yoğun şekilde MediaTek işlemcileri tercih ediyor. MediaTek bu bakımdan Çin’de etkili oluyor. Samsung ve Apple ise ya kendi işlemcisini kullanıyor ya da ağırlıklı olarak Qualcomm ile iş birliği yapıyor. İlgi çekici olan ise MediaTek sektörün ilk iki isminde fazla yer bulamamasına rağmen lider olmayı başarıyor.

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