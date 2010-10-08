Meebo, Retina ekran ve Multi-Tasking desteği sunmaya başladı

AppStore'un popüler anlık mesajlaşma uygulamalarının başında gelen Meebo, iOS 4.0 ve iPhone 4 ile daha uyumlu çalışacak.
Son versiyon güncellemesi 1.3 ile Meebo, iPhone 4 ve 4.Nesil iPod Touch'ın Retina Ekranı yani 960x640 piksel çözünürlüğünü desteklemeye ve iOS 4.0 ile gelen Multi-tasking desteği sunmaya başladı. Ayrıca son güncellemeyle birlikte uygulamadaki reklamlarda artık iAd ve Meebo üzerinden çalışacak. Ücretsiz olarak satışta olduğu için reklamlardan kurtulmak için ancak ücretli versiyonunun çıkmasını beklemekten başka bir çözüm şimdilik mümkün görünmüyor.
Şimdilik iPad'e özel uygulaması bulunmayan Meebo'nun AppStore'daki sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
iPhone 4 üzerinden alınmış AppStore ekran görüntüsü (düşey çözünürlük 640 piksel)
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Msn gibi kullanmak ne demek? Bu tür programların amacı zaten bu? Msn, yahoo messenger, google talk gibi instant message programlarını tek bir paket altında toplamak..
Ben IM+ kullanıyorum mesela. En başarılılarından biri diyebilirim. Bejeive de çok başarılıdır. Moobu yu hiç kullanmadığım için bilemeyeceğim.
**** msn gibi kullanmak derken. ilk baktıgımda sankı sadece ıphone içi msjlasma gibi geldi. ama acıklamalardan da bu programın secmenın pek elzem olmadıgı kanısına vardım.