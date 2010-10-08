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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Meebo, Retina ekran ve Multi-Tasking desteği sunmaya başladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,3b
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9
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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AppStore'un popüler anlık mesajlaşma uygulamalarının başında gelen Meebo, iOS 4.0 ve iPhone 4 ile daha uyumlu çalışacak.

Son versiyon güncellemesi 1.3 ile Meebo, iPhone 4 ve 4.Nesil iPod Touch'ın Retina Ekranı yani 960x640 piksel çözünürlüğünü desteklemeye ve iOS 4.0 ile gelen Multi-tasking desteği sunmaya başladı. Ayrıca son güncellemeyle birlikte uygulamadaki reklamlarda artık iAd ve Meebo üzerinden çalışacak. Ücretsiz olarak satışta olduğu için reklamlardan kurtulmak için ancak ücretli versiyonunun çıkmasını beklemekten başka bir çözüm şimdilik mümkün görünmüyor.

Şimdilik iPad'e özel uygulaması bulunmayan Meebo'nun AppStore'daki sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Meebo, Retina ekran ve Multi-Tasking desteği sunmaya başladı
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iPhone 4 üzerinden alınmış AppStore ekran görüntüsü (düşey çözünürlük 640 piksel)

Meebo, Retina ekran ve Multi-Tasking desteği sunmaya başladı
Tam Boyutta Gör
Meebo, Retina ekran ve Multi-Tasking desteği sunmaya başladı
Tam Boyutta Gör
Meebo, Retina ekran ve Multi-Tasking desteği sunmaya başladı
Tam Boyutta Gör
Meebo, Retina ekran ve Multi-Tasking desteği sunmaya başladı
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séquestre 9 yıl
Güzel programa benziyor,IP4 için güncellenmesi de hoş ama kullanmadan kesin birşey söyleyemeyeceğim..
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Batuist 9 yıl
evet güzel bir program..
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Erasmus78 9 yıl
@okty_ksk
Msn gibi kullanmak ne demek? Bu tür programların amacı zaten bu? Msn, yahoo messenger, google talk gibi instant message programlarını tek bir paket altında toplamak..
Ben IM+ kullanıyorum mesela. En başarılılarından biri diyebilirim. Bejeive de çok başarılıdır. Moobu yu hiç kullanmadığım için bilemeyeceğim.
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AlkanExclusive 9 yıl
walla ben arkadaşımda direk orjinal Microsoft Windows Live Messenger denedim ve çok hoşuma gitti... başka prog. kullanacağımı sanmıyorum ihtiyaç olmadıkça.. ama böyle programların geliştiğini görmek sevindirici tabii
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okty_ksk 9 yıl

Erasmus78

@okty_ksk

Msn gibi kullanmak ne demek? Bu tür programların amacı zaten bu? Msn, yahoo messenger, google talk gibi instant message programlarını tek bir paket altında toplamak..

Ben IM+ kullanıyorum mesela. En başarılılarından biri diyebilirim. Bejeive de çok başarılıdır. Moobu yu hiç kullanmadığım için bilemeyeceğim.




**** msn gibi kullanmak derken. ilk baktıgımda sankı sadece ıphone içi msjlasma gibi geldi. ama acıklamalardan da bu programın secmenın pek elzem olmadıgı kanısına vardım.
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okty_ksk 9 yıl
msn gibi kullanabılcekmıyız yoksa sadece ıphone ları olanlarlamı aramızda yazışabilcez?
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