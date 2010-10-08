Meebo, Retina ekran ve Multi-Tasking desteği sunmaya başladı

AppStore'un popüler anlık mesajlaşma uygulamalarının başında gelen Meebo, iOS 4.0 ve iPhone 4 ile daha uyumlu çalışacak.

Son versiyon güncellemesi 1.3 ile Meebo, iPhone 4 ve 4.Nesil iPod Touch'ın Retina Ekranı yani 960x640 piksel çözünürlüğünü desteklemeye ve iOS 4.0 ile gelen Multi-tasking desteği sunmaya başladı. Ayrıca son güncellemeyle birlikte uygulamadaki reklamlarda artık iAd ve Meebo üzerinden çalışacak. Ücretsiz olarak satışta olduğu için reklamlardan kurtulmak için ancak ücretli versiyonunun çıkmasını beklemekten başka bir çözüm şimdilik mümkün görünmüyor.

Şimdilik iPad'e özel uygulaması bulunmayan Meebo'nun AppStore'daki sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

iPhone 4 üzerinden alınmış AppStore ekran görüntüsü (düşey çözünürlük 640 piksel)