Meizu’dan ucuz iPhone 13 kopyası: mblu 10s akıllı telefon

Meizu, orta sınıf akıllı telefonunu duyurdu. Tasarım yönünden iPhone 13'e oldukça benzeyen Meizu mblu 10s, çentikli ekran, üçlü kamera kurulumuyla geliyor.

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Meizu mblu 10s özellikleri

Ekran: 6.52 inç, 1600x720, 20:9, 60Hz, IPS LCD

İşlemci: Unisoc Tiger T310 (12nm)

Grafik işlemci: PowerVR GE8300

Bellek: 4 GB / 6 GB RAM

Depolama: 64 GB / 128 GB

Arka kamera: 48 megapiksel, 2 megapiksel, 0.3 megapiksel

Ön kamera: 8 megapiksel

Batarya: 5000 mAh

İşletim sistemi: Android 12, flyme 9

Boyut: 162.6 x 75.4 x 9.3 mm

Ağırlık: 201 gr

Renkler: Siyah, gümüş, mavi

Meizu’nun tasarımsal olarak iPhone 13’ü akıllara getiren yeni akıllı telefonu mblu 10s, Çinli perakendeci sitelerinde (Sunning ve JD.com) listelendi. Yeni Meizu telefon, 720 x 1600 piksel HD+ çözünürlük, 20:9 en boy oranı ve 60Hz yenileme hızı sunan 6.52 inç LCD ekrana sahip. Önde 8 megapiksel; arkada 48 megapiksel (geniş) f/1.9, 2 megapiksel (makro) f/2.4 ve 0.3 megapiksel (derinlik sensörü) f/2.4 kamera barındıran Android telefon, Unisoc T310 işlemciden güç alıyor. Flyme 9 Lite UI ile özelleştirilen cihazın kutusundan Android 11 ile mi yoksa Android 12 ile mi çıkacağı bilinmiyor.

USB-C bağlantı noktası, 3.5mm kulaklık girişi, güvenlik için yüz kilit açma sunan Meizu mblu 10s’in 4 GB / 6 GB RAM ve 64 GB / 128 GB depolama alanı seçenekleri bulunuyor.

Meizu mblu 10s fiyatı

Siyah, gümüş ve mavi renk seçenekleriyle gelen telefonun 4 GB RAM + 64 GB depolama alanlı modeli yaklaşık 124 dolar, 4 GB RAM + 128GB depolama alanlı modeli yaklaşık 140 dolar, 6 GB RAM + 128GB depolama alanlı model ise yaklaşık 139 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

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Meizu mblu 10s tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı