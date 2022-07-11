Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Meizu’dan ucuz iPhone 13 kopyası: mblu 10s akıllı telefon

    Meizu’nun 5000 mAh bataryalı akıllı telefon modeli mblu 10s, Çin’de resmiyet kazandı. iPhone 13’ün uygun fiyatlı kopyası Meizu mblu 10s, özellikleri, fiyatı, tüm detaylarıyla haberimizde.
    Oy Ver

    meizu mblu 10s özellikleri

    Meizu, orta sınıf akıllı telefonunu duyurdu. Tasarım yönünden iPhone 13'e oldukça benzeyen Meizu mblu 10s, çentikli ekran, üçlü kamera kurulumuyla geliyor.

    Meizu mblu 10s özellikleri

    • Ekran: 6.52 inç, 1600x720, 20:9, 60Hz, IPS LCD
    • İşlemci: Unisoc Tiger T310 (12nm)
    • Grafik işlemci: PowerVR GE8300
    • Bellek: 4 GB / 6 GB RAM
    • Depolama: 64 GB / 128 GB
    • Arka kamera: 48 megapiksel, 2 megapiksel, 0.3 megapiksel
    • Ön kamera: 8 megapiksel
    • Batarya: 5000 mAh
    • İşletim sistemi: Android 12, flyme 9
    • Boyut: 162.6 x 75.4 x 9.3 mm
    • Ağırlık: 201 gr
    • Renkler: Siyah, gümüş, mavi

    meizu mblu 10s renkler

    Meizu’nun tasarımsal olarak iPhone 13’ü akıllara getiren yeni akıllı telefonu mblu 10s, Çinli perakendeci sitelerinde (Sunning ve JD.com) listelendi. Yeni Meizu telefon, 720 x 1600 piksel HD+ çözünürlük, 20:9 en boy oranı ve 60Hz yenileme hızı sunan 6.52 inç LCD ekrana sahip. Önde 8 megapiksel; arkada 48 megapiksel (geniş) f/1.9, 2 megapiksel (makro) f/2.4 ve 0.3 megapiksel (derinlik sensörü) f/2.4 kamera barındıran Android telefon, Unisoc T310 işlemciden güç alıyor. Flyme 9 Lite UI ile özelleştirilen cihazın kutusundan Android 11 ile mi yoksa Android 12 ile mi çıkacağı bilinmiyor.

    USB-C bağlantı noktası, 3.5mm kulaklık girişi, güvenlik için yüz kilit açma sunan Meizu mblu 10s’in 4 GB  / 6 GB RAM ve 64 GB / 128 GB depolama alanı seçenekleri bulunuyor.

    Meizu mblu 10s fiyatı

    Siyah, gümüş ve mavi renk seçenekleriyle gelen telefonun 4 GB RAM + 64 GB depolama alanlı modeli yaklaşık 124 dolar, 4 GB RAM + 128GB depolama alanlı modeli yaklaşık 140 dolar, 6 GB RAM + 128GB depolama alanlı model ise yaklaşık 139 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tek şarjla menzil rekoru: 1200 kilometre

    B
    batar 2 gün önce

    tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.

    B
    batar 2 gün önce

    Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)

    Profil resmi
    Bloodin 6 gün önce

    100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A53 5G
    Samsung Galaxy A53 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız