Samsung, menüleri yapay zekanın hazırladığı restoranını açıyor

Tam Boyutta Gör Samsung, yakında Portekiz’de açacağı pop-up restoranda Galaxy AI’ın gücünü sergileyecek. Restorana gelenlere Samsung’un yapay zekası aracılığıyla benzersiz yemekler sunulacak.

Samsung Türkiye’de sürpriz gelişme 3 ay önce eklendi

Galaxy AI, şefin yardımcısı olacak

Samsung’un Sem Igual adını verdiği restoranında müşterilere masalarında istedikleri malzemelerin fotoğrafını çekmeleri için Galaxy S25 verilecek. Müşteriler, bir protein kaynağı, bir karbonhidrat, üç sebze ve bir sos seçebilecek. Galaxy AI, bu fotoğrafları kullanarak seçilen malzemelere dayalı benzersiz bir tarif oluşturacak. Yapay zeka tarafından oluşturulan tarif Şef João Dourado'nun yemeği hazırlayacağı mutfağa iletilecek.

Samsung Portekiz’in yayınladığı reklam videosuna göre Galaxy AI, sürekli farklı yemek önerileri sunacak. Video açıklamasında yapay zekanın 25 malzemeden seçim yapacağı ve binlerce olası kombinasyonu uygulayacağı belirtiliyor.

Sem Igual deneyimine erişim ücretsiz olsa da Samsung'un YZ destekli restoranı Lizbon'da yalnızca iki gün (8 - 9 Mayıs) açık olacak. Şirket, daha sonra deneyimi Porto'ya getirmeyi ve burada 16 ve 17 Mayıs'ta başka bir Sem Igual pop-up Galaxy AI restoranı açmayı planlıyor.

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