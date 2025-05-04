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    iPhone 17 Air tasarımıyla öne çıkarken pil konusunda sınıfta kalabilir

    Apple’ın yeni modeli iPhone 17 Air, hafifliği ve inceliğiyle kullanıcıları etkilemeyi hedefliyor. Ne var ki bu estetik yaklaşım, günlük kullanımda pil performansında bazı sıkıntılar doğurabilir.

    iPhone 17 Air pil konusunda sınıfta kalabilir Tam Boyutta Gör

    Apple’ın önümüzdeki Eylül ayında tanıtması beklenen iPhone 17 serisine dair yeni detaylar ortaya çıktı. Serinin en dikkat çeken modeli olması beklenen “iPhone 17 Air”, ince tasarımıyla öne çıkarken batarya ömrü konusunda ise bazı soru işaretleri yaratıyor. Şirketin iç testlerine göre, bu modelin tek şarjla tam bir günü çıkarabilmesi, kullanıcıların yalnızca yüzde 60 ila 70’i için mümkün olacak. Bu oran, önceki iPhone modellerinde yüzde 80 ila 90 aralığındaydı.

    iPhone 17 Air’in bu sınırlı pil performansının en büyük nedeni ise yalnızca 5.5 milimetre kalınlığa sahip olması. Apple’ın bugüne kadar ürettiği en ince iPhone olması beklenen modelde, daha küçük bataryaya yer açmak için tasarım ön planda tutulmuş gibi görünüyor. Bu durumu telafi etmek isteyen Apple, ek batarya sağlayacak özel bir kılıf üzerinde çalışıyor. Şirket daha önce iPhone 11 serisi için resmi batarya kılıfları sunmuş, ardından iPhone 12 modelleriyle birlikte MagSafe batarya paketi tanıtmış ancak bu aksesuar da sonradan piyasadan kaldırılmıştı.

    Yeni modelde donanım açısından da sadeleştirmeye gidilmiş durumda. iPhone 17 Air’in yalnızca tek bir arka kamerayla ve tek bir hoparlörle geleceği belirtiliyor. Ayrıca dünya genelinde fiziksel SIM kart yuvası bulunmayacak, bu da tamamen eSIM teknolojisine geçileceğini gösteriyor.

    Apple’ın üretim ortakları ise bu yeni modelin pazardaki karşılığı konusunda temkinli. Talep seviyesini öngörmenin zor olduğu belirtilirken, tedarik zinciri kaynakları iPhone 17 Air için toplam üretim kapasitesinin yalnızca yüzde 10’unun ayrıldığını ifade ediyor. iPhone 17 Air’in ince yapısıyla farklı bir kullanıcı deneyimi sunması bekleniyor ancak pil ömrü konusundaki kısıtlar, potansiyel kullanıcıların kararlarını önemli ölçüde etkileyebilir.

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