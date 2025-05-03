Ucuz ve dayanıklı: Ulefone Armor X32 tanıtıldı

Ulefone, dünyaın ilk çift ekranlı sağlam telefonu Armor 30 Pro’nun ardından uygun fiyatlı bir model tanıttı. Popüler Armor serisine eklenen yeni model, uygun fiyatlı ve zorlu koşullara dayanıklı akıllı telefon arayanlara hitap ediyor. Ulefone Armor X32, su ve toza dayanıklılık için IP68 ve IP69K sertifikasıyla birlikte askeri sınıf gövde (MIL-STD-810H) ile geliyor.
Ulefone Armor X32 sağlam telefon neler sunuyor?
Telefon, arkada 48 MP ana kamera önde 16 MP kameraya sahip. Bu modeli öne çıkaran şey; iki kızılötesi LED içeren 20 MP gece görüş kamerasının dahil edilmesi. Telefonda ayrı bir el feneri düğmesi de bulunuyor. Ulefone, doğa yürüyüşü, bisiklet sürme, balık tutma gibi açık hava etkinlikleri için yeterli ışık sağladığını iddia ediyor. Bu noktada telefonda 5500 mAh batarya bulunduğunu belirtelim. Pil, 18W hızlı şarjı destekliyor.
Ulefone Armor X32 fiyatı ne kadar?
Ulefone Armor X32, 130 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu.
Ulefone Armor X32 özellikleri
- Ekran: 5.65 inç, 720x1400, 90Hz, 600 nit, LCD IPS
- İşlemci: MediaTek Helio G91
- Bellek: 6 GB RAM
- Depolama: 128GB (microSD kartla 2TB’a kadar artırılabilir)
- Arka kamera: 48MP (birincil) + 20MP (gece görüş) + 2MP (makro)
- Ön kamera: 16MP
- Batarya: 5500 mAh, 18W hızlı şarj
- Bağlanabilirlik: 4G, Bluetooth 5.2, WiFi 802.11n
- İşletim sistemi: Android 14
- Boyut ve ağırlık: 163.4 x 80.8 x 14.5 mm, 280 gr
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