Ucuz ve dayanıklı: Ulefone Armor X32 tanıtıldı

Ulefone, dünyaın ilk çift ekranlı sağlam telefonu Armor 30 Pro’nun ardından uygun fiyatlı bir model tanıttı. Popüler Armor serisine eklenen yeni model, uygun fiyatlı ve zorlu koşullara dayanıklı akıllı telefon arayanlara hitap ediyor. Ulefone Armor X32, su ve toza dayanıklılık için IP68 ve IP69K sertifikasıyla birlikte askeri sınıf gövde (MIL-STD-810H) ile geliyor.

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Ulefone Armor X32 sağlam telefon neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Ulefone Armor X32, 5.65 inç, HD+ çözünürlük, 90Hz yenileme hızı, 600 nit maksimum parlaklık sağlayan LCD ekrana sahip. Ekran, eldiven moduyla zorlu hava koşullarında daha rahat kullanım sağlıyor. Biyometrik güvenlik olarak parmak izi okuyucu mevcut. Telefon, 6 GB RAM ve microSD kart ile artırılabilir 128 GB dahili depolama alanıyla geliyor. MediaTek’in Helio G91 işlemcisi bulunuyor.

Telefon, arkada 48 MP ana kamera önde 16 MP kameraya sahip. Bu modeli öne çıkaran şey; iki kızılötesi LED içeren 20 MP gece görüş kamerasının dahil edilmesi. Telefonda ayrı bir el feneri düğmesi de bulunuyor. Ulefone, doğa yürüyüşü, bisiklet sürme, balık tutma gibi açık hava etkinlikleri için yeterli ışık sağladığını iddia ediyor. Bu noktada telefonda 5500 mAh batarya bulunduğunu belirtelim. Pil, 18W hızlı şarjı destekliyor.

Ulefone Armor X32 fiyatı ne kadar?

Ulefone Armor X32, 130 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

Ulefone Armor X32 özellikleri

Tam Boyutta Gör

Ekran : 5.65 inç, 720x1400, 90Hz, 600 nit, LCD IPS

: 5.65 inç, 720x1400, 90Hz, 600 nit, LCD IPS İşlemci : MediaTek Helio G91

: MediaTek Helio G91 Bellek : 6 GB RAM

: 6 GB RAM Depolama : 128GB (microSD kartla 2TB’a kadar artırılabilir)

: 128GB (microSD kartla 2TB’a kadar artırılabilir) Arka kamera : 48MP (birincil) + 20MP (gece görüş) + 2MP (makro)

: 48MP (birincil) + 20MP (gece görüş) + 2MP (makro) Ön kamera : 16MP

: 16MP Batarya : 5500 mAh, 18W hızlı şarj

: 5500 mAh, 18W hızlı şarj Bağlanabilirlik : 4G, Bluetooth 5.2, WiFi 802.11n

: 4G, Bluetooth 5.2, WiFi 802.11n İşletim sistemi : Android 14

: Android 14 Boyut ve ağırlık: 163.4 x 80.8 x 14.5 mm, 280 gr

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Ulefone Armor X32 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı