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    Android telefonlara masaüstü modu geliyor!

    Google, Samsung'un telefonları masaüstü kullanıcı arayüzünde kullanmayı sağlayan DeX özelliğine benzer bir masaüstü modunu Android'e entegre etmeye hazırlanıyor.

    Android telefonlara masaüstü modu geliyor! Tam Boyutta Gör
    Google, Samsung'un telefonları masaüstü kullanıcı arayüzünde kullanmayı sağlayan DeX özelliğine benzer bir masaüstü modunu Android'e entegre etmeye hazırlanıyor.

    Android 16 beta'da masaüstü modu ortaya çıktı

    Android Authority, en son Android 16 beta sürümünü çalıştıran Google Pixel 8 Pro'da geliştirici seçenekleri altında Android masaüstü modunu etkinleştirmeyi başardı. Telefon, USB-C uyumlu bir monitöre takıldıktan sonra videoda görüldüğü gibi PC benzeri bir arayüz ortaya çıkıyor.

    Masaüstü modunda, tıpkı telefonlardaki gibi durum çubuğu yukarıda yer alıyor. Alt tarafta ise uygulamalara kolay erişim için bir görev çubuğu yer alıyor. Ayrıca Windows Başlat Menüsü tarzı bir uygulama çekmecesi ve görev çubuğunun sağında Android'in klasik gezinme tuşları bulunuyor.

    Uygulamalar, Android tabletlerdeki deneyime çok benzeyen pencereli modda çalışıyor. Ayrıca, Windows'taki gibi pencereleri boyutlandırmak ve ekranın sağına veya soluna sürükleyerek iki uygulamayı tek ekranda kullanma gibi seçenekler de sunuluyor.

    Henüz geliştirilme aşamasında olan Android'in yeni masaüstü modu büyük ihtimalle Android 16'nın kararlı sürümüyle beraber sunulmayacak. Android 16'nın sonraki 3 aylık güncellemesinde ise geliştirici seçeneklerinde yayınlanabilir. Gelecek sene Android 17 ile birlikte piyasaya sürülmesi daha gerçekçi bir tahmin gibi gözüküyor.

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