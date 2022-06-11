Amiral gemisi Meizu 19'dan ilk teaser geldi

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Meizu geçtiğimiz yılın Mart ayında Meizu 18 serisi akıllı telefonlarını piyasaya sürmüştü. Çinli üretici şimdi de Meizu 19 amiral gemilerini çıkarmak için hazırlıklara başladı. Buna paralel olarak yeni seriyle ilgili ilk teaser paylaşıldı.

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Yayınlanan poster Meizu 19 ailesinin teknik özellikleri konusunda herhangi bir bilgi vermiyor. Ancak bu konuyla alakalı bazı detaylar var. Sızıntı kaynağı Digital Chat Station'ın söylediklerine bakılırsa seri Snapdragon 8+ Gen 1 platformundan güç alacak.

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Sonbaharda çıkış yapabilir

Meizu 19 muhtemelen sonbahar döneminde resmiyet kazanacak. Şirketin mobil cihaz işleri, oldukça iyi modeller üretmesine rağmen son yıllarda düşüşe geçti. Hatta Çinli otomobil devi Geely'nin Meizu'yu satın almak niyetinde olduğuna dair haberler bile çıkmıştı.

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