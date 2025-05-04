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    Oppo Reno 14 tanıtım öncesi ortaya çıktı

    Oppo’nun bir sonraki Reno modeli yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Henüz resmi tanıtım gerçekleşmemiş olsa da, cihaz Geekbench testlerinde görüldü ve bazı önemli detaylar netleşti.

    Oppo Reno 14 tanıtım öncesi ortaya çıktı

    Oppo’nun Reno serisi yeni modeliyle sahne almaya hazırlanıyor. Reno 14 hakkında resmi bir açıklama yapılmasa da, cihazın haziran ayında tanıtılması bekleniyor. Bu tahmin, markanın yılda iki kez model yenileme alışkanlığına dayanıyor. Üstelik ortaya çıkan erken test sonuçları, cihazın geliştirme sürecinde önemli bir aşamaya geldiğini gösteriyor.

    Geekbench’te “PKZ110” koduyla görülen model, MediaTek’in Dimensity 8400 işlemcisiyle çalışıyor. Grafik birimi olarak Mali-G720 MC7 tercih edilmiş ve sistem 12 GB RAM ile desteklenmiş. İşletim sistemi ise Android 15. Teknik detaylar güçlü bir orta-üst segment modeli işaret ediyor.

    Kameralar da dikkat çeken bir diğer nokta. Bu modelde, 3.5 kat optik yakınlaştırma yapabilen 50 MP periskop lensin yer alması bekleniyor. Ayrıca optik sabitleme destekli 50 MP’lik ana kamera ve 8 MP’lik ultra geniş açılı lensin sistemde yer alacağı konuşuluyor.

    Reno 14 Pro versiyonu için ise alüminyum çerçeve, IP68/IP69 seviyesinde suya ve toza dayanıklılık ve düz tasarıma sahip 120 Hz OLED ekran gibi üst segment özellikler öne çıkıyor. Ayrıca sol kenarda yer alacağı söylenen “Magic Cube” adlı özel bir fiziksel tuş da merak uyandırıyor. Tanıtım tarihi yaklaşırken, seriye dair yeni detayların kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

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