OnePlus Nord 5'in teknik özellikleri sızdırıldı: Dimensity 9400e ile geliyor

Tam Boyutta Gör OnePlus, geçtiğimiz yaz piyasaya sürdüğü Nord 4 modelinin ardından, şimdi de OnePlus Nord 5 ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. X platformunda paylaşılan son sızıntılar, cihazın etkileyici teknik özelliklerini gözler önüne seriyor.

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OnePlus'ın yeni orta segment telefonu performans vadediyor

Özellikle henüz resmi olarak duyurulmamış olan Dimensity 9400e yonga seti, yeni Nord modelinin performans konusunda ciddi bir sıçrama yapacağının habercisi olabilir. Bu işlemci, tam sürüm olan Dimensity 9400'ün biraz daha düşük performanslı versiyonu olarak tanımlanıyor ancak yine de selefinde kullanılan Snapdragon 7+ Gen 3 işlemciye göre kayda değer bir performans artışı sunması bekleniyor.

Ekran tarafında OnePlus Nord 5'in 1.5K çözünürlükte düz bir OLED panel kullanacağı belirtiliyor. 120 Hz yenileme hızına sahip bu ekran, akıcı bir kullanıcı deneyimi vaat ederken, ekran içerisine entegre edilmiş parmak izi sensörü de güvenlik açısından kullanıcılara kolaylık sağlayacak.

Tam Boyutta Gör Kamera sistemine gelindiğinde ise OnePlus Nord 5'in önceki modele benzer bir kurulumla geleceği görülüyor. Cihazın arka tarafında optik görüntü sabitleme (OIS) özelliğine sahip 50 megapiksel ana kamera ve 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera bulunacak. Selfie çekimleri için ise 16 megapiksel çözünürlüğünde bir ön kamera sunulacak.

OnePlus Nord 5'in en dikkat çekici özelliklerinden biri ise şüphesiz batarya kapasitesindeki önemli artış olacak. Sızıntılara göre, OnePlus Nord 5, selefindeki 5500 mAh bataryaya kıyasla oldukça iddialı bir rakam olan 7000 mAh kapasiteli bir batarya ile gelecek. Buna ek olarak, 100W hızlı şarj desteği sayesinde kısa sürede yüksek enerji depolama imkanı sunacak olan cihaz, hızlı şarj teknolojileri konusunda da rakiplerinin önüne geçmeye hazırlanıyor.

Tasarım açısından OnePlus Nord 5, cam arka panel ve plastik çerçeve kombinasyonuyla gelecek. Bunun yanında çift hoparlör sistemi ve kızılötesi verici (IR blaster) gibi ek özellikler de cihazın kullanışlılığını artıracak unsurlar arasında yer alıyor. Son olarak fiyat konusuna gelince, sızıntılarda OnePlus Nord 5'in Hindistan pazarında yaklaşık 30.000 INR (yaklaşık 355 dolar) fiyat etiketiyle satışa sunulacağı belirtiliyor.

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