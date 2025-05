Samsung RAM Plus sınırı One UI 8 ile 12 GB'a yükseliyor

Tam Boyutta Gör Samsung'un yakında kullanıcılarına sunacağı One UI 8 güncellemesi, RAM Plus özelliğinde önemli bir değişikliği beraberinde getiriyor. 2021 yılında tanıtılan ve kullanıcıların Galaxy cihazlarında depolama alanını sanal RAM olarak kullanmalarına olanak tanıyan RAM Plus özelliği, şimdiye kadar 8 GB ile sınırlıydı. Ancak yaklaşan yazılım güncellemesi bu sınırı aşarak, belirli cihazlarda 12 GB'a kadar sanal bellek atanmasına izin verecek.

Sanal bellek kapasitesi, yeni yazılım güncellemesiyle artıyor

Samsung'un RAM Plus teknolojisi, depolama alanını kullanarak cihazın RAM kapasitesini sanal olarak artırmayı amaçlıyor. Bu sayede daha fazla uygulamanın arka planda aktif kalması sağlanıyor ve özellikle RAM kapasitesi düşük olan cihazlarda performans iyileştirmesi sunuluyor. Ancak önemli bir teknik detay olarak, RAM Plus'ın çalışma prensibi göz önüne alındığında cihazın fiziksel RAM sınırını aşan miktarlarda sanal bellek atanması pek mümkün görünmüyor.

Tam Boyutta Gör Yakın zamanlı yeni bir rapora göreyse Galaxy Z Flip 6 üzerinde test edilen One UI 8'in erken sürümde RAM Plus ayarlarında 2 GB, 4 GB ve 8 GB seçeneklerine ek olarak yeni bir 12 GB seçeneği bulunuyor. Bu da, cihazın sahip olduğu fiziksel RAM miktarıyla aynı seviyeye denk geliyor.

Bu durumda, One UI 8 güncellemesiyle gelen 12 GB RAM Plus seçeneğinin muhtemelen sadece en az 12 GB fiziksel RAM'e sahip Galaxy cihazlarında kullanılabileceği öngörülüyor. Dolayısıyla 8 GB veya daha az fiziksel RAM'e sahip Galaxy modellerinde bu yeni üst sınır seçeneğinin sunulmayacağı tahmin ediliyor. Henüz 16 GB RAM'e sahip Samsung cihazlarında aynı şekilde 16 GB RAM Plus seçeneğinin olup olmayacağı konusunda ise net bir bilgi bulunmuyor.

