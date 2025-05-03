Samsung RAM Plus sınırı One UI 8 ile 12 GB'a yükseliyor

Sanal bellek kapasitesi, yeni yazılım güncellemesiyle artıyor
Samsung'un RAM Plus teknolojisi, depolama alanını kullanarak cihazın RAM kapasitesini sanal olarak artırmayı amaçlıyor. Bu sayede daha fazla uygulamanın arka planda aktif kalması sağlanıyor ve özellikle RAM kapasitesi düşük olan cihazlarda performans iyileştirmesi sunuluyor. Ancak önemli bir teknik detay olarak, RAM Plus'ın çalışma prensibi göz önüne alındığında cihazın fiziksel RAM sınırını aşan miktarlarda sanal bellek atanması pek mümkün görünmüyor.
Bu durumda, One UI 8 güncellemesiyle gelen 12 GB RAM Plus seçeneğinin muhtemelen sadece en az 12 GB fiziksel RAM'e sahip Galaxy cihazlarında kullanılabileceği öngörülüyor. Dolayısıyla 8 GB veya daha az fiziksel RAM'e sahip Galaxy modellerinde bu yeni üst sınır seçeneğinin sunulmayacağı tahmin ediliyor. Henüz 16 GB RAM'e sahip Samsung cihazlarında aynı şekilde 16 GB RAM Plus seçeneğinin olup olmayacağı konusunda ise net bir bilgi bulunmuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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