Mercedes ve Samsung SDI, batarya tedarik anlaşması imzaladı

Anlaşma kapsamında Samsung SDI, Mercedes-Benz’in gelecekteki elektrikli modelleri için yüksek performanslı bataryalar sağlayacak. Bataryalarda yüksek nikel içerikli NMC (nikel-manganez-kobalt) kimyası kullanılacak. Yüksek enerji yoğunluğu, daha uzun menzil ve yüksek güç çıkışı sunan bu teknoloji, Samsung SDI’nın kendi geliştirdiği güvenlik çözümleriyle desteklenecek.
Mercedes-Benz, söz konusu bataryaları özellikle kompakt ve orta sınıf elektrikli SUV ile coupe modellerinde kullanmayı planlıyor. Şirket, bu hamleyle yeni nesil elektrikli araç pazarındaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.
İki şirket yalnızca tedarik anlaşmasıyla sınırlı kalmayarak, geleceğin mobilite çözümleri ve yeni nesil batarya teknolojilerinin ortak geliştirilmesi konusunda da stratejik iş birliğini genişletmeyi planlıyor.