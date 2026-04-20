Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Mercedes ve Samsung SDI, batarya tedarik anlaşması imzaladı

    Samsung SDI, Mercedes-Benz ile yeni nesil elektrikli araçlar için batarya tedarik anlaşması imzaladı. Bataryalar kompakt ve orta sınıf elektrikli araç modellerinde kullanılacak.

    Samsung SDI ve Mercedes-Benz arasında yeni nesil elektrikli araçlara yönelik batarya tedariki için anlaşma imzalandı. Bu anlaşma, Samsung SDI’nın Alman otomobil üreticisine gerçekleştireceği ilk elektrikli araç batarya tedariki olma özelliği taşıyor.

    Anlaşma kapsamında Samsung SDI, Mercedes-Benz’in gelecekteki elektrikli modelleri için yüksek performanslı bataryalar sağlayacak. Bataryalarda yüksek nikel içerikli NMC (nikel-manganez-kobalt) kimyası kullanılacak. Yüksek enerji yoğunluğu, daha uzun menzil ve yüksek güç çıkışı sunan bu teknoloji, Samsung SDI’nın kendi geliştirdiği güvenlik çözümleriyle desteklenecek.

    Mercedes-Benz, söz konusu bataryaları özellikle kompakt ve orta sınıf elektrikli SUV ile coupe modellerinde kullanmayı planlıyor. Şirket, bu hamleyle yeni nesil elektrikli araç pazarındaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

    İki şirket yalnızca tedarik anlaşmasıyla sınırlı kalmayarak, geleceğin mobilite çözümleri ve yeni nesil batarya teknolojilerinin ortak geliştirilmesi konusunda da stratejik iş birliğini genişletmeyi planlıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    telefonun ilk açılış tarihini öğrenme 9070 xt alınır mı kuveyt türk davet et kazan türk telekom tarife değişikliği cayma bedeli hususi kamyonet ile ticari kamyonet arasındaki fark

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Fold6
    Samsung Galaxy Z Fold6
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Apple 13 in&#231; MacBook Neo
    Apple 13 inç MacBook Neo
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum