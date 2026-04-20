Mercedes ve Samsung SDI, batarya tedarik anlaşması imzaladı

Tam Boyutta Gör Samsung SDI ve Mercedes-Benz arasında yeni nesil elektrikli araçlara yönelik batarya tedariki için anlaşma imzalandı. Bu anlaşma, Samsung SDI’nın Alman otomobil üreticisine gerçekleştireceği ilk elektrikli araç batarya tedariki olma özelliği taşıyor.

Anlaşma kapsamında Samsung SDI, Mercedes-Benz’in gelecekteki elektrikli modelleri için yüksek performanslı bataryalar sağlayacak. Bataryalarda yüksek nikel içerikli NMC (nikel-manganez-kobalt) kimyası kullanılacak. Yüksek enerji yoğunluğu, daha uzun menzil ve yüksek güç çıkışı sunan bu teknoloji, Samsung SDI’nın kendi geliştirdiği güvenlik çözümleriyle desteklenecek.

Mercedes-Benz, söz konusu bataryaları özellikle kompakt ve orta sınıf elektrikli SUV ile coupe modellerinde kullanmayı planlıyor. Şirket, bu hamleyle yeni nesil elektrikli araç pazarındaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

İki şirket yalnızca tedarik anlaşmasıyla sınırlı kalmayarak, geleceğin mobilite çözümleri ve yeni nesil batarya teknolojilerinin ortak geliştirilmesi konusunda da stratejik iş birliğini genişletmeyi planlıyor.