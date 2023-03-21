Chery Omoda 5 Türkiye'de! İşte fiyatı ve özellikleri

- Chery Omoda 5 fiyat listesi 💸 (2023)
- Chery Omoda 5, özellikleriyle neler sunuyor❓
- Chery Omoda 5 donanım opsiyonları
- Comfort paket
- Luxury paket
- Excellent paket
- Yorumlar
|Versiyon
|Liste Fiyatı
|Lansman Fiyatı
|Comfort
|860.000
|810.000 TL
|Luxury
|920.000
|870.000 TL
|Excellent
|980.000
|930.000 TL
Chery Omoda 5, özellikleriyle neler sunuyor❓
Omoda 5'in tasarımına profilden baktığımızda, yüksek omuz çizgisi ve geriye doğru eğimli tavanın oluşturduğu dinamik bir görüntü karşımıza çıkıyor. Ayrıca kompakt modelin üst versiyonlarında 18 inç jantlar, marşpiyel ve tavanda turuncu detaylar karşımıza çıkıyor. Omoda 5'in arka bölümünde ise spoyler, boydan boya uzanan stop lambaları ve krom süslemelere sahip sahte egzoz çıkışlarına ev sahipliği yapan arka difüzör bulunuyor.
Yeni Chery Omoda 5, C-SUV sınıfında yer alan bir otomobil. Söz konusu model, 4400 mm uzunluğa, 1830 mm genişliğe, 1585 mm yüksekliğe ve 2630 mm aks mesafesine sahip. Bu da onu pazardaki rakiplerinden biri olan Honda HR-V'den 6 cm daha uzun ve 4 cm daha geniş bir otomobil yapıyor. Söz konusu modelin versiyona göre 292 ila 360 litre aralığında bir bagaj hacmi sunduğu da gelen bilgiler arasında.
Çinli SUV'un kaputu altında 1.6 litre dört silindirli turbo benzinli motor bulunuyor. 7 ileri DCT şanzıman vasıtasıyla ön tekerleklere güç veren motor, 197 hp maksimum güç ve 2000 - 4000 devir aralığında 290 Nm maksimum tork üretiyor.
T1X platformu üzerine inşa edilen Chery Omoda 5'in geçtiğimiz aylarda Euro NCAP'ten 5 yıldız aldığını da hatırlatalım. Omoda 5'in standart özellikleri arasında ön-arka koltuk emniyet kemeri hatırlatıcı, otomatik acil durum freni, sürücü yorgunluk algılama sistemi, şerit destek sistemi ve hız yardımcısı gibi güvenlik teknolojilerinin sunulmasının bu başarıda önemli rol oynadığını söyleyebiliriz.
Chery Omoda 5 donanım opsiyonları
Cherry Omoda 5, Türkiye'de üç farklı donanım seçeneğiyle satışa sunulacak. Bunlar şöyle:
Comfort paket
- Ön, yan ve perde hava yastıkları
- Otomatik far ve silecek
- 20.5 inç LCD ekran
- Anahtarsız giriş ve çalıştırma
- Geri görüş kamerası
- Otomatik klima
- Hız sabitleyici
- 17 inç alüminyum jant
- Ambiyans aydınlatma (64 renk)
Luxury paket
- 360 derece görüş sistemi
- Açılabilir cam tavan
- Otomatik bagaj kapağı
- Elektrikli sürücü koltuğu (6 Yönlü)
- Isıtmalı ön koltuklar
- Çift bölgeli ön klima
- Gelişmiş güvenlik paketi
- 18 inç alüminyum jant
- Deri koltuklar
Excellent paket
- Elektrikli yolcu koltuğu
- Ön koltuk havalandırma
- Orta hava yastığı
- Akıllı sesli komut sistemi
- SONY ses sitemi
- Model ışık imzası
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)