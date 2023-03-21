Chery Omoda 5 Türkiye'de! İşte fiyatı ve özellikleri

"Chery Omoda 5 Türkiye'ye ne zaman gelecek?" diye merak edenler için Çinli otomotiv üreticisi Chery, ürün gamındaki başarılı SUV modelleriyle Türkiye pazarına geri döndü. Öncekinin aksine bu kez distribütör yoluyla değil doğrudan kendisi Türkiye'ye gelen şirketin ülkemizdeki ilk modellerinden biri Chery Omoda 5 SUV oldu. İlk satışa sunulduğu pazarlardan biri Türkiye olan yeni Chery Omoda 5'in fiyatı lansmana özel 810.000 TL'den başlıyor.

Chery Omoda 5 fiyat listesi 💸 (2023) Versiyon Liste Fiyatı Lansman Fiyatı Comfort 860.000 810.000 TL Luxury 920.000 870.000 TL Excellent 980.000 930.000 TL

Chery Omoda 5, özellikleriyle neler sunuyor❓

Yeni Chery Omoda 5, markanın diğer modellerinin aksine daha sportif çizgilere sahip. Ön bölümde ince gündüz LED'leri ve ana farlardan oluşan bölünmüş far tasarımı dikkat çekiyor. Ayrıca bu alanı domine eden tek parça elmas ızgara da ilk göze çarpan detaylar arasında yer alıyor.

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Omoda 5'in tasarımına profilden baktığımızda, yüksek omuz çizgisi ve geriye doğru eğimli tavanın oluşturduğu dinamik bir görüntü karşımıza çıkıyor. Ayrıca kompakt modelin üst versiyonlarında 18 inç jantlar, marşpiyel ve tavanda turuncu detaylar karşımıza çıkıyor. Omoda 5'in arka bölümünde ise spoyler, boydan boya uzanan stop lambaları ve krom süslemelere sahip sahte egzoz çıkışlarına ev sahipliği yapan arka difüzör bulunuyor.

Yeni Chery Omoda 5, C-SUV sınıfında yer alan bir otomobil. Söz konusu model, 4400 mm uzunluğa, 1830 mm genişliğe, 1585 mm yüksekliğe ve 2630 mm aks mesafesine sahip. Bu da onu pazardaki rakiplerinden biri olan Honda HR-V'den 6 cm daha uzun ve 4 cm daha geniş bir otomobil yapıyor. Söz konusu modelin versiyona göre 292 ila 360 litre aralığında bir bagaj hacmi sunduğu da gelen bilgiler arasında.

Tam Boyutta Gör Omoda 5'in iç mekânı da oldukça şık bir görünüme sahip. Çok fonksiyonlu altı düz direksiyon simidinin ardında bitişik yerleşime sahip 10.25'er inçlik dijital gösterge ve multimedya ekranları karşımıza çıkıyor. Konsol ve kapı içleri gibi pek çok bölümü ambiyans aydınlatması ile renklendirilen modelde ince havalandırma menfezleri ve dokunmaya duyarlı tuşlar dikkat çekiyor. Bunun dışında sportif ön koltuklar da kompakt SUV'un dikkat çeken özellikleri arasında.

Çinli SUV'un kaputu altında 1.6 litre dört silindirli turbo benzinli motor bulunuyor. 7 ileri DCT şanzıman vasıtasıyla ön tekerleklere güç veren motor, 197 hp maksimum güç ve 2000 - 4000 devir aralığında 290 Nm maksimum tork üretiyor.

T1X platformu üzerine inşa edilen Chery Omoda 5'in geçtiğimiz aylarda Euro NCAP'ten 5 yıldız aldığını da hatırlatalım. Omoda 5'in standart özellikleri arasında ön-arka koltuk emniyet kemeri hatırlatıcı, otomatik acil durum freni, sürücü yorgunluk algılama sistemi, şerit destek sistemi ve hız yardımcısı gibi güvenlik teknolojilerinin sunulmasının bu başarıda önemli rol oynadığını söyleyebiliriz.

Chery Omoda 5 donanım opsiyonları

Cherry Omoda 5, Türkiye'de üç farklı donanım seçeneğiyle satışa sunulacak. Bunlar şöyle:

Comfort paket

Ön, yan ve perde hava yastıkları

Otomatik far ve silecek

20.5 inç LCD ekran

Anahtarsız giriş ve çalıştırma

Geri görüş kamerası

Otomatik klima

Hız sabitleyici

17 inç alüminyum jant

Ambiyans aydınlatma (64 renk)

Luxury paket

360 derece görüş sistemi

Açılabilir cam tavan

Otomatik bagaj kapağı

Elektrikli sürücü koltuğu (6 Yönlü)

Isıtmalı ön koltuklar

Çift bölgeli ön klima

Gelişmiş güvenlik paketi

18 inç alüminyum jant

Deri koltuklar

Excellent paket

Elektrikli yolcu koltuğu

Ön koltuk havalandırma

Orta hava yastığı

Akıllı sesli komut sistemi

SONY ses sitemi

Model ışık imzası

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