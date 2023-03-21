Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Chery Omoda 5 Türkiye'de! İşte fiyatı ve özellikleri

    Türkiye pazarına 3 yeni SUV modeliyle geri dönen Chery, merakla beklenen fiyat listesini açıkladı. Peki tasarımıyla dikkat çeken Chery Omoda 5 kaç TL? Omoda 5 fiyatı ne kadar? İşte detaylar:
    Oy Ver
    2023 Chery Omoda 5 fiyatı ve özellikleri
    "Chery Omoda 5 Türkiye'ye ne zaman gelecek?" diye merak edenler için Çinli otomotiv üreticisi Chery, ürün gamındaki başarılı SUV modelleriyle Türkiye pazarına geri döndü. Öncekinin aksine bu kez distribütör yoluyla değil doğrudan kendisi Türkiye'ye gelen şirketin ülkemizdeki ilk modellerinden biri Chery Omoda 5 SUV oldu. İlk satışa sunulduğu pazarlardan biri Türkiye olan yeni Chery Omoda 5'in fiyatı lansmana özel 810.000 TL'den başlıyor.

    Chery Omoda 5 fiyat listesi 💸 (2023)
    Versiyon Liste Fiyatı Lansman Fiyatı
    Comfort 860.000 810.000 TL
    Luxury 920.000 870.000 TL
    Excellent 980.000 930.000 TL

    Chery Omoda 5, özellikleriyle neler sunuyor❓

    2023 Chery Omoda 5 fiyatı ve özellikleri
    Yeni Chery Omoda 5, markanın diğer modellerinin aksine daha sportif çizgilere sahip. Ön bölümde ince gündüz LED'leri ve ana farlardan oluşan bölünmüş far tasarımı dikkat çekiyor. Ayrıca bu alanı domine eden tek parça elmas ızgara da ilk göze çarpan detaylar arasında yer alıyor.

    Omoda 5'in tasarımına profilden baktığımızda, yüksek omuz çizgisi ve geriye doğru eğimli tavanın oluşturduğu dinamik bir görüntü karşımıza çıkıyor. Ayrıca kompakt modelin üst versiyonlarında 18 inç jantlar, marşpiyel ve tavanda turuncu detaylar karşımıza çıkıyor. Omoda 5'in arka bölümünde ise spoyler, boydan boya uzanan stop lambaları ve krom süslemelere sahip sahte egzoz çıkışlarına ev sahipliği yapan arka difüzör bulunuyor.

    Yeni Chery Omoda 5, C-SUV sınıfında yer alan bir otomobil. Söz konusu model, 4400 mm uzunluğa, 1830 mm genişliğe, 1585 mm yüksekliğe ve 2630 mm aks mesafesine sahip. Bu da onu pazardaki rakiplerinden biri olan Honda HR-V'den 6 cm daha uzun ve 4 cm daha geniş bir otomobil yapıyor. Söz konusu modelin versiyona göre 292 ila 360 litre aralığında bir bagaj hacmi sunduğu da gelen bilgiler arasında.

    2023 Chery Omoda 5 fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Omoda 5'in iç mekânı da oldukça şık bir görünüme sahip. Çok fonksiyonlu altı düz direksiyon simidinin ardında bitişik yerleşime sahip 10.25'er inçlik dijital gösterge ve multimedya ekranları karşımıza çıkıyor. Konsol ve kapı içleri gibi pek çok bölümü ambiyans aydınlatması ile renklendirilen modelde ince havalandırma menfezleri ve dokunmaya duyarlı tuşlar dikkat çekiyor. Bunun dışında sportif ön koltuklar da kompakt SUV'un dikkat çeken özellikleri arasında.

    Çinli SUV'un kaputu altında 1.6 litre dört silindirli turbo benzinli motor bulunuyor. 7 ileri DCT şanzıman vasıtasıyla ön tekerleklere güç veren motor, 197 hp maksimum güç ve 2000 - 4000 devir aralığında 290 Nm maksimum tork üretiyor.

    T1X platformu üzerine inşa edilen Chery Omoda 5'in geçtiğimiz aylarda Euro NCAP'ten 5 yıldız aldığını da hatırlatalım. Omoda 5'in standart özellikleri arasında ön-arka koltuk emniyet kemeri hatırlatıcı, otomatik acil durum freni, sürücü yorgunluk algılama sistemi, şerit destek sistemi ve hız yardımcısı gibi güvenlik teknolojilerinin sunulmasının bu başarıda önemli rol oynadığını söyleyebiliriz.

    Chery Omoda 5 donanım opsiyonları

    Cherry Omoda 5, Türkiye'de üç farklı donanım seçeneğiyle satışa sunulacak. Bunlar şöyle:

    Comfort paket

    • Ön, yan ve perde hava yastıkları
    • Otomatik far ve silecek
    • 20.5 inç LCD ekran
    • Anahtarsız giriş ve çalıştırma
    • Geri görüş kamerası
    • Otomatik klima
    • Hız sabitleyici
    • 17 inç alüminyum jant
    • Ambiyans aydınlatma (64 renk)

    Luxury paket

    • 360 derece görüş sistemi
    • Açılabilir cam tavan
    • Otomatik bagaj kapağı
    • Elektrikli sürücü koltuğu (6 Yönlü)
    • Isıtmalı ön koltuklar
    • Çift bölgeli ön klima
    • Gelişmiş güvenlik paketi
    • 18 inç alüminyum jant
    • Deri koltuklar

    Excellent paket

    • Elektrikli yolcu koltuğu
    • Ön koltuk havalandırma
    • Orta hava yastığı
    • Akıllı sesli komut sistemi
    • SONY ses sitemi
    • Model ışık imzası

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    M
    MCCACA 1 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 2 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 4 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

    Profil resmi
    belen1998 5 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 5 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 6 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

    Profil resmi
    alfa-x 6 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sakarya şiiri arduino port gözükmüyor aydın söke nasıl bir yer göz pınarında kirpik çıkması koşu bandı hata kodları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A23
    Samsung Galaxy A23
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS X515EA-EJ90512
    ASUS X515EA-EJ90512
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    DH-LION
    DH-LION
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız