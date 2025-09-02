Yeni Kia Stonic tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Kia, popüler kompakt crossover modeli Stonic’i kapsamlı şekilde yeniledi. Ford Puma ve Nissan Juke ile rekabet eden model, ilk olarak markanın kendi evi Kore'de tanıtıldı. Avrupa versiyonu ise ilerleyen dönemde tanıtılacak.

Yenilenen Kia Stonic, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör Stonic, Kia’nın “Opposites United” tasarım diliyle güncellenerek EV3 gibi yeni nesil modellerle aynı çizgiye yaklaştırıldı. Ön bölümde yenilenen far grubu, ızgara ve tampon dikkat çekiyor. Boyutlarda ise herhangi bir değişim yok. Otomobil; 4.165 mm uzunluğa, 1.760 mm genişliğe ve 352 litrelik bagaj kapasitesine sahip.

Kore’de iki farklı güç seçeneğiyle sunulacak motorların her ikisi de 1.0 litrelik üç silindirli turbo benzinli motordan türetiliyor. Standart versiyon, 100 beygir güç ve 172 Nm tork üretirken, 0-100 km/s hızlanmasını 11 saniyede tamamlıyor. Hafif hibrit versiyon ise 115 beygir güç ve 172 Nm tork değerlerine sahip. Bu versiyonun 0-100 km/s hızlanması 10,7 saniye sürüyor.

Tam Boyutta Gör Her iki motor da 6 ileri manuel veya 7 ileri otomatik şanzımanla tercih edilebilecek. Avrupa için teknik veriler henüz açıklanmadı.

Volkswagen'in en ucuz elektrikli SUV'u yolda: İşte tasarımı 14 sa. önce eklendi

Donanım tarafında makyaj sonrası yenilenen 16 ve 17 inç jant seçenekleri dikkat çekiyor. İç mekânda ise çift 12,3 inçlik dijital ekran, multimode dokunmatik klima ve multimedya kontrolleri öne çıkıyor. Bağlantı özelliklerinde dijital anahtar, gelişmiş akıllı telefon entegrasyonu ve bulut tabanlı hizmetler yer alıyor. Güvenlik tarafında ise kör nokta uyarı sistemi, çarpışma önleme asistanı ve akıllı hız sabitleyici gibi ADAS teknolojileri standart hâle gelmiş.

