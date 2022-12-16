Elektrikli Hyundai Ioniq 6, 2023'ün son çeyreğinde Türkiye'de satışa sunulacak

Aralarında ülkemizin deneyimli otomotiv gazetecisi Okan Altan'ın da bulunduğu 31 kişiden oluşan Autobest jürisi, Ioniq 6'yı "Autobest Ecobest 2023" yani Yılın Elektrikli Otomobili ödülüyle taçlandırdı. Ioniq 5 ise Autobest Ecobest Challence 2022'yi birincilikle tamamladı ve "En Hızlı Şarj Olan Elektrikli Model" unvanını kazandı. Tüm araçların pil kapasitelerini yüzde 20’den yüzde 80’e kadar şarj ettiği 350kw DC hızlı şarj testinde, Ioniq 5 en hızlı süreyi elde etti.
Hyundai’nin Elektrikli Global Modüler Platformu (E-GMP) ile üretilecek olan Ioniq 6, hem stressiz bir sürüş keyfi hem de performans sağlayan üstün bir güç ünitesi (77.4 kWsa) sunuyor. Hyundai tarafından geliştirilen yeni nesil pil teknolojisiyle birlikte 100 kilometrede 13,9 kWh’lik bir tüketim elde ediliyor.
Hyundai’nin yeni elektriklisi IONIQ 6, tek şarj ile 614 km yol giderek BEV araçlarda zirveye oynuyor. Ayrıca IONIQ 6, 0.21cd gibi ultra düşük bir sürtünme katsayısıyla en verimli modellerden biri. Yeni Hyundai Ioniq 6 ile ilgili haberimizden daha detaylı bilgi edinebilirsiniz.
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...