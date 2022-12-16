Elektrikli Hyundai Ioniq 6, 2023'ün son çeyreğinde Türkiye'de satışa sunulacak

Tam Boyutta Gör Hyundai'nin elektrikli Ioniq 5 ve Ioniq 6 modelleri, Avrupalı otomotiv gazetecilerinden oluşan Autobest tarafından ödüllendirildi. Ioniq 5 zaten ülkemizde satılıyor ve hatta Aralık ayında tek motorlu versiyonu da geldi. Yeni Hyundai Ioniq 6'nin ise 2023'ün son çeyreğinde Türkiye'de satışa sunulacağı açıklandı.

Aralarında ülkemizin deneyimli otomotiv gazetecisi Okan Altan'ın da bulunduğu 31 kişiden oluşan Autobest jürisi, Ioniq 6'yı "Autobest Ecobest 2023" yani Yılın Elektrikli Otomobili ödülüyle taçlandırdı. Ioniq 5 ise Autobest Ecobest Challence 2022'yi birincilikle tamamladı ve "En Hızlı Şarj Olan Elektrikli Model" unvanını kazandı. Tüm araçların pil kapasitelerini yüzde 20’den yüzde 80’e kadar şarj ettiği 350kw DC hızlı şarj testinde, Ioniq 5 en hızlı süreyi elde etti.

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Hyundai’nin Elektrikli Global Modüler Platformu (E-GMP) ile üretilecek olan Ioniq 6, hem stressiz bir sürüş keyfi hem de performans sağlayan üstün bir güç ünitesi (77.4 kWsa) sunuyor. Hyundai tarafından geliştirilen yeni nesil pil teknolojisiyle birlikte 100 kilometrede 13,9 kWh’lik bir tüketim elde ediliyor.

Hyundai’nin yeni elektriklisi IONIQ 6, tek şarj ile 614 km yol giderek BEV araçlarda zirveye oynuyor. Ayrıca IONIQ 6, 0.21cd gibi ultra düşük bir sürtünme katsayısıyla en verimli modellerden biri. Yeni Hyundai Ioniq 6 ile ilgili haberimizden daha detaylı bilgi edinebilirsiniz.

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Yeni Hyundai Ioniq 6'nın Türkiye'ye geliş tarihi açıklandı