Meta'nın yapay zeka sohbet robotuna ünlülerin sesleri ekleniyor

Bu özelliğin ilk lansmanı yalnızca ABD kullanıcılarına özel olacak
Yeni özellikte Awkwafina, John Cena, Keegan-Michael Key, Kristen Bell ve Dame Judi Dench gibi ünlülerin seslerine benzeyen sesler yer alıyor. Daha az belirgin bir sesi tercih edenler için Meta, "Aspen", "Atlas" veya "Clover" gibi isimlerle ünlü olmayan seçenekler de sunuyor. Meta'nın bu hamlesi, Google ve OpenAI'nin yapay zeka teknolojisini kullanarak konuşma deneyimleri sağlama yönündeki benzer girişimlerini takip ediyor.
OpenAI'nin tesadüfen Scarlett Johansson'a benzeyen bir yapay zeka sesi oluşturma yaklaşımının aksine Meta, ünlülerle ortaklıklarını açıkça duyurdu. Bu işbirliklerinin ayrıntıları şirket tarafından açıklanmadı. Ancak The Wall Street Journal, her ünlüye sesleri için "milyonlarca dolar" ödendiğini açıkladı.
Görüşmeler sırasında bazı ünlülerin, seslerinin ne söyleyebileceğini kısıtlamaya ve Meta AI'nın kötüye kullanılması durumunda sorumluluk almamalarını sağlamaya çalıştıkları bildirildi. Meta'nın yapay zeka sohbet robotu, sesli görüşmelerin yanı sıra "fotoğraflarınızla ilgili soruları yanıtlayacak" şekilde güncellendi.
Örneğin, bir kullanıcı bir pastanın resmini yükleyip nasıl yapıldığını sorduğunda, chatbot ona bir tarif verecek. Kullanıcılar ayrıca, "eklenmesini, değiştirilmesini veya kaldırılmasını" istedikleri şeyleri açıklayarak görüntülerinde değişiklik talebinde bulunabiliyor ve yapay zeka bu talebi yerine getiriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu