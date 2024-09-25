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Tam Boyutta Gör Meta, yapay zeka (AI) chatbot'u için yeni bir özellik duyurdu. Güncelleme, kullanıcıların Instagram, WhatsApp ve Facebook gibi platformlarda ünlülerin sesleriyle yapay zekayla etkileşime girmesine olanak tanıyor. Bu özellik Meta'nın Connect 2024 etkinliğinde açıklandı.

Bu özelliğin ilk lansmanı yalnızca ABD kullanıcılarına özel olacak

Yeni özellikte Awkwafina, John Cena, Keegan-Michael Key, Kristen Bell ve Dame Judi Dench gibi ünlülerin seslerine benzeyen sesler yer alıyor. Daha az belirgin bir sesi tercih edenler için Meta, "Aspen", "Atlas" veya "Clover" gibi isimlerle ünlü olmayan seçenekler de sunuyor. Meta'nın bu hamlesi, Google ve OpenAI'nin yapay zeka teknolojisini kullanarak konuşma deneyimleri sağlama yönündeki benzer girişimlerini takip ediyor.

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OpenAI'nin tesadüfen Scarlett Johansson'a benzeyen bir yapay zeka sesi oluşturma yaklaşımının aksine Meta, ünlülerle ortaklıklarını açıkça duyurdu. Bu işbirliklerinin ayrıntıları şirket tarafından açıklanmadı. Ancak The Wall Street Journal, her ünlüye sesleri için "milyonlarca dolar" ödendiğini açıkladı.

Görüşmeler sırasında bazı ünlülerin, seslerinin ne söyleyebileceğini kısıtlamaya ve Meta AI'nın kötüye kullanılması durumunda sorumluluk almamalarını sağlamaya çalıştıkları bildirildi. Meta'nın yapay zeka sohbet robotu, sesli görüşmelerin yanı sıra "fotoğraflarınızla ilgili soruları yanıtlayacak" şekilde güncellendi.

Örneğin, bir kullanıcı bir pastanın resmini yükleyip nasıl yapıldığını sorduğunda, chatbot ona bir tarif verecek. Kullanıcılar ayrıca, "eklenmesini, değiştirilmesini veya kaldırılmasını" istedikleri şeyleri açıklayarak görüntülerinde değişiklik talebinde bulunabiliyor ve yapay zeka bu talebi yerine getiriyor.

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Meta'nın yapay zeka sohbet robotuna ünlülerin sesleri ekleniyor