Meta'nın ilk açık kaynaklı yapay zeka modeli Llama 3.2 tanıtıldı

Llama 3.2 hem resim hem de metin işleyebilecek
Bunlar arasında gerçek zamanlı video anlama yeteneklerine sahip artırılmış gerçeklik uygulamaları, görselleri içeriğe göre kategorilere ayıran görsel arama motorları ve uzun metin pasajlarını yoğunlaştıran belge analiz araçları yer alıyor. Meta, Llama 3.2'yi geliştiriciler için kullanıcı dostu olacak ve minimum kurulum gerektirecek şekilde tasarladı.
Meta'nın Üretken Yapay Zeka Başkan Yardımcısı Ahmad Al-Dahle, yaptığı açıklamada, geliştiricilerin tek yapması gerekenin "bu yeni çok modluluğu entegre etmek ve Lama görüntülerini gösterip onun iletişim kurmasını sağlamak" olduğunu söyledi.
Bu özellik Meta'yı, geçen yıl çok modlu modellerini kullanıma sunan OpenAI ve Google gibi diğer yapay zeka geliştiricileriyle aynı seviyeye getiriyor. Llama 3.2'ye görüş desteğinin eklenmesi, Meta'nın Ray-Ban Meta gözlükleri gibi cihazlardaki yapay zeka yeteneklerini geliştirmeye devam etmesi nedeniyle stratejik bir hamle.
Model, sırasıyla 11 milyar ve 90 milyar parametreye sahip iki adet görme modeli ile her biri bir milyar ve üç milyar parametreye sahip iki adet hafif, yalnızca metin tabanlı modelden oluşuyor. Bu daha küçük modeller Qualcomm, MediaTek ve diğer Arm donanımlarında çalışacak şekilde tasarlandı.
Llama 3.2'nin tanıtılmasına rağmen, Temmuz ayında piyasaya sürülen selefi Llama 3.1'in hala oynayacağı bir rol var. Eski modelde 405 milyar parametreli bir versiyon yer alıyor ve bu da teorik olarak yeni sürüme kıyasla daha üstün metin oluşturma yetenekleri sağlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu