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    Anlık Bildirim

    Meta'nın ilk açık kaynaklı yapay zeka modeli Llama 3.2 tanıtıldı

    Meta, geliştirici dostu olacak ve hem görselleri hem de metinleri işleyebilecek şekilde tasarlanan ilk açık kaynaklı yapay zeka modeli Llama 3.2'yi piyasaya sürdü.
    Meta'nın ilk açık kaynaklı yapay zeka modeli Llama 3.2 tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Meta, hem metin hem de görselleri işleyebilen ilk açık kaynaklı yapay zeka (AI) modeli Llama 3.2'yi tanıttı. Bu yeni gelişme, şirketin daha önce önemli bir yapay zeka modeli yayınlamasından sadece iki ay sonra geldi. Llama 3.2'nin yenilikçi özelliklerinin geliştiricilerin daha gelişmiş yapay zeka uygulamaları inşa etmelerine olanak sağlaması bekleniyor.

    Llama 3.2 hem resim hem de metin işleyebilecek

    Bunlar arasında gerçek zamanlı video anlama yeteneklerine sahip artırılmış gerçeklik uygulamaları, görselleri içeriğe göre kategorilere ayıran görsel arama motorları ve uzun metin pasajlarını yoğunlaştıran belge analiz araçları yer alıyor. Meta, Llama 3.2'yi geliştiriciler için kullanıcı dostu olacak ve minimum kurulum gerektirecek şekilde tasarladı.

    Meta'nın Üretken Yapay Zeka Başkan Yardımcısı Ahmad Al-Dahle, yaptığı açıklamada, geliştiricilerin tek yapması gerekenin "bu yeni çok modluluğu entegre etmek ve Lama görüntülerini gösterip onun iletişim kurmasını sağlamak" olduğunu söyledi.

    Bu özellik Meta'yı, geçen yıl çok modlu modellerini kullanıma sunan OpenAI ve Google gibi diğer yapay zeka geliştiricileriyle aynı seviyeye getiriyor. Llama 3.2'ye görüş desteğinin eklenmesi, Meta'nın Ray-Ban Meta gözlükleri gibi cihazlardaki yapay zeka yeteneklerini geliştirmeye devam etmesi nedeniyle stratejik bir hamle.

    Model, sırasıyla 11 milyar ve 90 milyar parametreye sahip iki adet görme modeli ile her biri bir milyar ve üç milyar parametreye sahip iki adet hafif, yalnızca metin tabanlı modelden oluşuyor. Bu daha küçük modeller Qualcomm, MediaTek ve diğer Arm donanımlarında çalışacak şekilde tasarlandı.

    Llama 3.2'nin tanıtılmasına rağmen, Temmuz ayında piyasaya sürülen selefi Llama 3.1'in hala oynayacağı bir rol var. Eski modelde 405 milyar parametreli bir versiyon yer alıyor ve bu da teorik olarak yeni sürüme kıyasla daha üstün metin oluşturma yetenekleri sağlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 7 saat önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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