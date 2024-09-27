Meta Connect 2024: İşte WhatsApp'taki tüm yeni Meta AI özellikleri

WhatsApp'ın yeni Meta AI özellikleri duyuruldu
Şirket, bu özelliklerin kullanıcı yaratıcılığını teşvik edeceğine, konuşmalarını zenginleştireceğine ve onları yeni fikirler denemeye teşvik edeceğine inanıyor. En önemli güncelleme ise WhatsApp'a Meta AI'nın ses modunun eklenmesi oldu.
Bu özellik, kullanıcıların ChatGPT'ye benzer şekilde yapay zeka sohbet robotuyla gerçek zamanlı tartışmalara girmelerine olanak tanıyor. Ses modu daha önce WhatsApp'ın beta sürümünde tespit edilmişti ancak şimdi resmi olarak kullanıcılara sunuldu.
Meta, gerçek zamanlı konuşmaların yanı sıra yapay zekasının yakında çeşitli ünlü seslerini de içereceğini duyurdu. Dikkat çeken isimler arasında Awkwafina, Dame Judi Dench, John Cena, Keegan Michael Key ve Kristen Bell yer alıyor. Kullanıcılar, dalga formu butonuna dokunarak ve chatbot'a sorular sorarak Meta AI ile etkileşime girebiliyor.
WhatsApp'taki Meta AI artık görselleri analiz edebiliyor ve ilgili soruları yanıtlayabiliyor. Örneğin kullanıcılar, bir yemeğin resmini chatbot'a gönderip detaylı pişirme talimatları isteyebiliyor. Ayrıca, chatbot'tan fotoğraflarını düzenlemesini, istenmeyen öğeleri kaldırmasını veya bir nesnenin arka planını veya rengini değiştirmesini talep edebilirler.
Yeni özellikler Meta'nın son Llama 3.2 modelinden güç alıyor. Bu model, bir görüntüden bilgi çıkararak, sahneyi anlayarak ve daha sonra hikayeyi anlatmaya yardımcı olacak bir veya iki cümleyi görüntü başlığı olarak kullanarak vizyon ile dil arasındaki boşluğu kapatabiliyor.
Meta'ya göre Llama 3.2, ChatGPT ve Claude'un benzer ürünleriyle karşılaştırıldığında görüntü tanıma ve çeşitli görsel anlama görevlerinde daha rekabetçi. WhatsApp'ın aksine Meta AI Instagram'da da kullanılabiliyor. Bir fotoğraf akıştan Instagram Hikayelerine yeniden paylaşıldığında, AI teknolojisi fotoğrafı analiz edebilir ve Hikaye için uygun bir arka plan oluşturabilir.
Meta ayrıca Facebook ve Instagram Reels için otomatik dublaj ve dudak senkronizasyonu içeren çeviri araçlarını da test ediyor. Bu testler ilk etapta hem İngilizce hem de İspanyolca dillerinde küçük gruplar halinde gerçekleştirilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu