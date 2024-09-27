Meta Connect 2024: İşte WhatsApp'taki tüm yeni Meta AI özellikleri

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Tam Boyutta Gör Meta, yakın zamanda gerçekleştirdiği Meta Connect etkinliğinde duyurduğu üzere WhatsApp için bir dizi yapay zeka (AI) geliştirmesi tanıttı. Bu güncellemeler arasında gerçek zamanlı sesli etkileşim, ünlü sesleri ve görüntü düzenleme yetenekleri yer alıyor.

WhatsApp'ın yeni Meta AI özellikleri duyuruldu

Şirket, bu özelliklerin kullanıcı yaratıcılığını teşvik edeceğine, konuşmalarını zenginleştireceğine ve onları yeni fikirler denemeye teşvik edeceğine inanıyor. En önemli güncelleme ise WhatsApp'a Meta AI'nın ses modunun eklenmesi oldu.

Bu özellik, kullanıcıların ChatGPT'ye benzer şekilde yapay zeka sohbet robotuyla gerçek zamanlı tartışmalara girmelerine olanak tanıyor. Ses modu daha önce WhatsApp'ın beta sürümünde tespit edilmişti ancak şimdi resmi olarak kullanıcılara sunuldu.

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Meta, gerçek zamanlı konuşmaların yanı sıra yapay zekasının yakında çeşitli ünlü seslerini de içereceğini duyurdu. Dikkat çeken isimler arasında Awkwafina, Dame Judi Dench, John Cena, Keegan Michael Key ve Kristen Bell yer alıyor. Kullanıcılar, dalga formu butonuna dokunarak ve chatbot'a sorular sorarak Meta AI ile etkileşime girebiliyor.

WhatsApp'taki Meta AI artık görselleri analiz edebiliyor ve ilgili soruları yanıtlayabiliyor. Örneğin kullanıcılar, bir yemeğin resmini chatbot'a gönderip detaylı pişirme talimatları isteyebiliyor. Ayrıca, chatbot'tan fotoğraflarını düzenlemesini, istenmeyen öğeleri kaldırmasını veya bir nesnenin arka planını veya rengini değiştirmesini talep edebilirler.

Yeni özellikler Meta'nın son Llama 3.2 modelinden güç alıyor. Bu model, bir görüntüden bilgi çıkararak, sahneyi anlayarak ve daha sonra hikayeyi anlatmaya yardımcı olacak bir veya iki cümleyi görüntü başlığı olarak kullanarak vizyon ile dil arasındaki boşluğu kapatabiliyor.

Meta'ya göre Llama 3.2, ChatGPT ve Claude'un benzer ürünleriyle karşılaştırıldığında görüntü tanıma ve çeşitli görsel anlama görevlerinde daha rekabetçi. WhatsApp'ın aksine Meta AI Instagram'da da kullanılabiliyor. Bir fotoğraf akıştan Instagram Hikayelerine yeniden paylaşıldığında, AI teknolojisi fotoğrafı analiz edebilir ve Hikaye için uygun bir arka plan oluşturabilir.

Meta ayrıca Facebook ve Instagram Reels için otomatik dublaj ve dudak senkronizasyonu içeren çeviri araçlarını da test ediyor. Bu testler ilk etapta hem İngilizce hem de İspanyolca dillerinde küçük gruplar halinde gerçekleştirilecek.

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