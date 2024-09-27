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    Meta Connect 2024: İşte WhatsApp'taki tüm yeni Meta AI özellikleri

    WhatsApp'ın yeni Meta AI özellikleri arasında gerçek zamanlı chatbot görüşmeleri için ses modu, ünlü ses seçenekleri ve görüntü analizi/düzenleme yetenekleri yer alıyor.
    Meta Connect 2024: İşte WhatsApp'taki en yeni Meta AI özellikleri Tam Boyutta Gör
    Meta, yakın zamanda gerçekleştirdiği Meta Connect etkinliğinde duyurduğu üzere WhatsApp için bir dizi yapay zeka (AI) geliştirmesi tanıttı. Bu güncellemeler arasında gerçek zamanlı sesli etkileşim, ünlü sesleri ve görüntü düzenleme yetenekleri yer alıyor.

    WhatsApp'ın yeni Meta AI özellikleri duyuruldu

    Şirket, bu özelliklerin kullanıcı yaratıcılığını teşvik edeceğine, konuşmalarını zenginleştireceğine ve onları yeni fikirler denemeye teşvik edeceğine inanıyor. En önemli güncelleme ise WhatsApp'a Meta AI'nın ses modunun eklenmesi oldu. 

    Bu özellik, kullanıcıların ChatGPT'ye benzer şekilde yapay zeka sohbet robotuyla gerçek zamanlı tartışmalara girmelerine olanak tanıyor. Ses modu daha önce WhatsApp'ın beta sürümünde tespit edilmişti ancak şimdi resmi olarak kullanıcılara sunuldu.

    Meta, gerçek zamanlı konuşmaların yanı sıra yapay zekasının yakında çeşitli ünlü seslerini de içereceğini duyurdu. Dikkat çeken isimler arasında Awkwafina, Dame Judi Dench, John Cena, Keegan Michael Key ve Kristen Bell yer alıyor. Kullanıcılar, dalga formu butonuna dokunarak ve chatbot'a sorular sorarak Meta AI ile etkileşime girebiliyor.

    WhatsApp'taki Meta AI artık görselleri analiz edebiliyor ve ilgili soruları yanıtlayabiliyor. Örneğin kullanıcılar, bir yemeğin resmini chatbot'a gönderip detaylı pişirme talimatları isteyebiliyor. Ayrıca, chatbot'tan fotoğraflarını düzenlemesini, istenmeyen öğeleri kaldırmasını veya bir nesnenin arka planını veya rengini değiştirmesini talep edebilirler.

    Yeni özellikler Meta'nın son Llama 3.2 modelinden güç alıyor. Bu model, bir görüntüden bilgi çıkararak, sahneyi anlayarak ve daha sonra hikayeyi anlatmaya yardımcı olacak bir veya iki cümleyi görüntü başlığı olarak kullanarak vizyon ile dil arasındaki boşluğu kapatabiliyor.

    Meta'ya göre Llama 3.2, ChatGPT ve Claude'un benzer ürünleriyle karşılaştırıldığında görüntü tanıma ve çeşitli görsel anlama görevlerinde daha rekabetçi. WhatsApp'ın aksine Meta AI Instagram'da da kullanılabiliyor. Bir fotoğraf akıştan Instagram Hikayelerine yeniden paylaşıldığında, AI teknolojisi fotoğrafı analiz edebilir ve Hikaye için uygun bir arka plan oluşturabilir.

    Meta ayrıca Facebook ve Instagram Reels için otomatik dublaj ve dudak senkronizasyonu içeren çeviri araçlarını da test ediyor. Bu testler ilk etapta hem İngilizce hem de İspanyolca dillerinde küçük gruplar halinde gerçekleştirilecek.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 gün önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 5 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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