Netflix, yapay zekayla daha kişisel film-dizi önerileri sunacak

Netflix, OpenAI destekli arama motorunu test ediyor
Netflix’in yapay zeka destekli arama motorunu belli ülkelerde test ettiği ve yalnızca iOS uygulamasında kullanıma sunduğu söyleniyor. OpenAI destekli yeni arama işlevinin isteğe bağlı bir özellik olarak sunulacağı da belirtildi.
Netflix veya OpenAI'den resmi bir duyuru henüz gelmedi. Film ve dizi önerilerinin ChatGPT gibi üretken yapay zeka botlarında halihazırda çalışma şekli göz önüne alındığında Netflix’in ne sunacağını tahmin etmek zor değil. Netflix abonelerini daha kişisel, daha ayrıntılı öneri deneyimi bekliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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