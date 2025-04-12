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    Anlık Bildirim

    Netflix, yapay zekayla daha kişisel film-dizi önerileri sunacak

    Bloomberg'in raporuna göre Netflix, yapay zeka tabanlı önerileri test ediyor. Kullanıcılar platformda artık ruh hallerine göre film & dizi önerileri alınabilecek.
    netflix yapay zeka openai arama Tam Boyutta Gör
    Netflix, kullanıcılarına yeni filmler ve diziler önermek için uzun zamandır yapay zeka algoritmaları kullanıyor. Ancak, yakında ruh haline veya seçilen herhangi bir kritere göre izlenecek film ve dizi önerebilen gelişmiş arama motoruna sahip olacak.

    Netflix, OpenAI destekli arama motorunu test ediyor

    Netflix’in yapay zeka destekli arama motorunu belli ülkelerde test ettiği ve yalnızca iOS uygulamasında kullanıma sunduğu söyleniyor. OpenAI destekli yeni arama işlevinin isteğe bağlı bir özellik olarak sunulacağı da belirtildi.

    Netflix veya OpenAI'den resmi bir duyuru henüz gelmedi. Film ve dizi önerilerinin ChatGPT gibi üretken yapay zeka botlarında halihazırda çalışma şekli göz önüne alındığında Netflix’in ne sunacağını tahmin etmek zor değil. Netflix abonelerini daha kişisel, daha ayrıntılı öneri deneyimi bekliyor.

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    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    V
    vixx 1 gün önce

    atlama butonu mu var yoksa AI'mı kontrol ediyor? İlginç

    M
    moffaka 3 gün önce

    Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir

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