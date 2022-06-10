Metro 2033'ün yazarı Rusya'da arananlar listesine alındı

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Metro serisinin yazarı ve serinin popüler Metro 2033, Metro Last Light ve Metro Exodus oyunlarında 4A Games ile iş birliği yürüten Dmitry Glukhovsky hakkında, Rusya’da ilginç bir karara imza atıldı. Rus bilim kurgu yazarı, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilimi eleştirdiği için ülkenin arananlar listesine eklendi.

Rus kuvvetlerini itibarsızlaştırmakla suçlanıyor

Bildirilenlere göre, sosyal medya paylaşımlarında Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerini itibarsızlaştırmakla suçlanan Glukhovsky'nin, 13 Mayıs'ta Moskova Basmanny bölge mahkemesi tarafından gıyaben tutuklanmasına karar verildi. Bununla birlikte Routers, günümüzde Rusya'dan ayrılan ve geçmişte gazetecilik kariyeri bulunan ünlü yazarın, Rusya'da arananlar listesine giren ilk büyük kültürel figür olduğunu söylüyor.

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Bilindiği üzere kısa bir süre önce Rusya, ordu hakkında hükümet tarafından yanlış kabul edilen bilgileri paylaşanlara 15 yıla kadar hapis cezası verilmesini içeren yeni bir yasa çıkardı. Suçlamalar karşısında 10 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalan Glukhovsky, Telegram hesabından ''Orada söylenen her şeyi tekrar etmeye hazırım: 'Savaşı durdurun! Bunun bütün bir millete karşı bir savaş olduğunu kabul edin ve durdurun!'' açıklamasında bulundu.

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Metro 2033 yazarı Rusya'da arananlar listesine alındı