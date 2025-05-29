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    Intel Nova Lake işlemciler netleşti: Soket değişikliği zorunlu mu?

    Intel, Nova Lake-S işlemcilerde LGA 1954 soketine geçmeye hazırlanıyor. Peki yeni soketin detayları neler? İşte tüm bildiklerimiz...                            

    Intel Nova Lake işlemciler geliyor: Soket değişikliği zorunlu mu? Tam Boyutta Gör
    Intel, masaüstü sınıfındaki yeni nesil Nova Lake-S işlemciler için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Yeni mimaride kullanılacak bir sonraki LGA soketinin ise, "1954" olarak adlandırılması bekleniyor. Son olarak, LGA 1954 hakkında yepyeni detaylar ortaya çıktı. Kullanıcılar mevcut soğutucu sistemlerini değiştirmeden yeni işlemcilere geçiş yapabilir.

    LGA 1954 ve 52 çekirdek geliyor

    Kaçıranlar için halihazırda mevcut olan Intel LGA 1851, Arrow Lake-S işlemcilerle birlikte tanıtılmıştı. 800 serisi anakartlarla gelen bu soket, çoklu iş parçacığı performansında ilerleme sunsa da, özellikle oyun tarafında beklenen etkiyi yaratamadı. Öte yandan Nova Lake-S serisinin ise daha agresif bir mimariyle tanıtılması bekleniyor.

    Yeni soket, her ne kadar soğutucu desteğini koruyacak olsa da, mimari farklar nedeniyle anakart değişikliği kaçınılmaz. LGA 1954’ün yalnızca Nova Lake-S için değil, ileride çıkması beklenen modeller için de standart haline gelmesi bekleniyor. Yeni soket, muhtemelen 900 serisi anakartlar ile sunulacak.

    Intel Nova Lake işlemciler geliyor: Soket değişikliği zorunlu mu? Tam Boyutta Gör
    Nova Lake-S'e gelirsek, çok çekirdekli performansta şimdiye kadarki en büyük sıçramalardan birine hazırlanıyor. 16 adet P-çekirdek (Coyote Cove), 32 adet E-çekirdek (Arctic Wolf) ve ek olarak 4 adet LPE-çekirdek barındıran amiral gemisi model, toplamda 52 çekirdeğe ulaşacak. Bu sayı, mevcut Core Ultra 9 285K modeline göre çekirdek bazında iki kattan fazla artış demek.

    Intel ise üretim tarafında 14A üretim süreci kullanacak. Bazı yongalarda ise TSMC’nin 2nm üretim teknolojisinden faydalanılması bekleniyor. Bu hibrit yapı, performans-per-watt dengesini iyileştirmeyi amaçlıyor. Ayrıca 18A-PT süreciyle birlikte, Intel’in 3DIC yani yığılmış bellek tasarımlarına da geçiş yapması muhtemel. 

    Son olarak isimlendirme tarafında ise Nova Lake işlemcilerin Core Ultra Series 400S olarak adlandırılması bekleniyor. Panther Lake serisinin ise yalnızca mobil pazara özel kalacağı ve Core Ultra Series 300 çatısı altında konumlandırılacağı ifade ediliyor. Intel'in Nova Lake-S işlemcilerinin tanıtımı 2025 yılı içerisinde gerçekleşecek. Gözler şimdi hem anakart üreticilerinin sunacağı çözümlerde hem de Intel’in AMD’ye karşı nasıl bir konumlanma izleyeceğinde.

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    turkelvis 5 saat önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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