Intel Nova Lake işlemciler netleşti: Soket değişikliği zorunlu mu?

LGA 1954 ve 52 çekirdek geliyor
Kaçıranlar için halihazırda mevcut olan Intel LGA 1851, Arrow Lake-S işlemcilerle birlikte tanıtılmıştı. 800 serisi anakartlarla gelen bu soket, çoklu iş parçacığı performansında ilerleme sunsa da, özellikle oyun tarafında beklenen etkiyi yaratamadı. Öte yandan Nova Lake-S serisinin ise daha agresif bir mimariyle tanıtılması bekleniyor.
Yeni soket, her ne kadar soğutucu desteğini koruyacak olsa da, mimari farklar nedeniyle anakart değişikliği kaçınılmaz. LGA 1954’ün yalnızca Nova Lake-S için değil, ileride çıkması beklenen modeller için de standart haline gelmesi bekleniyor. Yeni soket, muhtemelen 900 serisi anakartlar ile sunulacak.
Intel ise üretim tarafında 14A üretim süreci kullanacak. Bazı yongalarda ise TSMC’nin 2nm üretim teknolojisinden faydalanılması bekleniyor. Bu hibrit yapı, performans-per-watt dengesini iyileştirmeyi amaçlıyor. Ayrıca 18A-PT süreciyle birlikte, Intel’in 3DIC yani yığılmış bellek tasarımlarına da geçiş yapması muhtemel.
Son olarak isimlendirme tarafında ise Nova Lake işlemcilerin Core Ultra Series 400S olarak adlandırılması bekleniyor. Panther Lake serisinin ise yalnızca mobil pazara özel kalacağı ve Core Ultra Series 300 çatısı altında konumlandırılacağı ifade ediliyor. Intel'in Nova Lake-S işlemcilerinin tanıtımı 2025 yılı içerisinde gerçekleşecek. Gözler şimdi hem anakart üreticilerinin sunacağı çözümlerde hem de Intel’in AMD’ye karşı nasıl bir konumlanma izleyeceğinde.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!