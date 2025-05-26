Stüdyolar, oyuncuları kızdıracağına inandıkları için AI kullanmaktan kaçınıyor

Bloomberg'den Jason Schreier'in aktardığı bilgilere göre Electronic Arts, Take-Two, CD Projekt RED gibi büyük oyun şirketleri, oyuncuları kızdıracağını ve prestij kaybına sebep olacağını düşündüğü için oyun yapımında AI kullanımını sınırlı tutuyor. Schreier, bu şirketlerin yapay zekayı oyun yapımının geleceği olarak gördüğünü fakat kullanıcıları kızdırmamak için bu konuda temkinli ilerlediğini söylüyor. Çünkü yapılan araştırmalar, pek çok oyuncunun bu tarz içerikleri hoş karşılamadığını gösteriyor. Diğer yandan, normalde insanların yapacağı işleri yapay zekaya verip binlerce kişiyi işsiz bırakmanın yaratacağı algının da bu markalara zarar vereceği düşünülüyor.
Oyunlarda Yapay Zeka Kullanımı Telif Sorunları da Yaratabilir
Ayrıca bu üretken yapay zekaları oyunlarda kullanmanın yaratabileceği telif sorunları da oyun stüdyolarını temkinli yaklaşmaya itiyor. Bildiğiniz gibi bu yapay zekalar aslında orijinal içerikler üretmiyorlar. Bunun yerine eğitildikleri verilerde yer alan eserlerden yola çıkarak, "yeni" içerikler türetiyorlar. Başka eserlerden türetilmiş bu içeriklerin oyunlarda kullanılması, oyun şirketlerini tazminat davalarıyla karşı karşıya bırakabilir. Şirketler yüz milyonlarca dolar harcadıkları oyunları böyle bir tehlikeye atmak istemedikleri için, şimdilik bu konunun daha net bir çerçeveye oturtulmasını bekliyorlar.
The Witcher ve Cyberpunk 2077 gibi oyunları yapan CD Projekt stüdyosunun CEO'su Michał Nowakowski, daha önce verdiği bir demeçte buna değinmiş ve oyunlarda AI ile üretilmiş içerikler kullanmanın telif açısından beklenmedik sonuçlar doğurabileceğini söylemişti.
Hâlihazırda marka tanınırlığı olan oyun şirketleri bu konuda temkinli davranmaya devam ediyor olsa da AI destekli oyun yapımının giderek artması bekleniyor. Market.us tarafından paylaşılan veriler, AI ile üretilen oyunların 2033'te 11.1 milyar dolarlık bir pazara dönüşebileceğini gösteriyor. Nitekim daha şimdiden bu yönde ilk örnekleri görmeye başladık.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yol eğlencesi için süper çocuklar iyi eğlenir
Belki işe yarar uzun yol için ama klasik müzik filan...
Klasik müzik çalıyormuş, Angaranın bağlarını isterük