Mi Band 4’e Türkçe dil desteği geldi

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Xiaomi’nin akıllı bilekliği Mi Band 4’e sonunda Türkçe dil desteği ve Türkçe karakter desteği geldi. Kullanıcıların meraklı bekleyişi sona erdi.

Haziran ayında tanıtılan Mi Band 4, ülkemizde büyük satış rakamlarına ulaştı. Yüksek satışa rağmen Xiaomi, Türkçe desteğini sunmakta epey gecikti. Cihazı satın alanlar İngilizce arayüz ile ve Türkçe karakter desteği olmadan kullanıyor. Örneğin bildirimlerdeki Ş,İ,Ö,Ç gibi Türkçe harfler yerine kare bir ikon gözüküyordu. Yeni güncelleştirme ile bu sorun gideriliyor.

Mi Band 4’e Türkçe dil desteği nasıl yüklenir?

Xiaomi Mi Band 4’e Türkçe dil desteği kazandırmak için öncelikle iOS veya Android cihazınızdaki Mi Fit uygulamasını güncellemelisiniz. Bluetooth ile Mi Band 4’e bağlandıktan sonra Mi Fit uygulamasına girip Mi Band 4 ayarlarına giriniz. “Güncellemeleri kontrol et” seçeneğine basarak güncellemeyi bilekliğinize yükleyebilirsiniz. Güncelleme sonrasında bir değişiklik yapmaya gerek kalmadan Türkçe arayüze geçiş yapacaksınız.

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