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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mi Band 4’e Türkçe dil desteği geldi

    Xiaom'nin akıllı bilekliği Mi Band 4'e Türkçe arayüz ve karakter desteği geldi. Bu yazımızda Mi Band 4'e Türkçe dil desteği güncellemesinin nasıl yükleneceğini anlattık.
    1 sa. (Son Güncelleme: 54 dk.)
    1,7b
    72
    10
    Cep Tel Aksesuarları
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Xiaomi’nin akıllı bilekliği Mi Band 4’e sonunda Türkçe dil desteği ve Türkçe karakter desteği geldi. Kullanıcıların meraklı bekleyişi sona erdi.

    Haziran ayında tanıtılan Mi Band 4, ülkemizde büyük satış rakamlarına ulaştı. Yüksek satışa rağmen Xiaomi, Türkçe desteğini sunmakta epey gecikti. Cihazı satın alanlar İngilizce arayüz ile ve Türkçe karakter desteği olmadan kullanıyor. Örneğin bildirimlerdeki Ş,İ,Ö,Ç gibi Türkçe harfler yerine kare bir ikon gözüküyordu. Yeni güncelleştirme ile bu sorun gideriliyor.

    Mi Band 4’e Türkçe dil desteği nasıl yüklenir?

    Xiaomi Mi Band 4’e Türkçe dil desteği kazandırmak için öncelikle iOS veya Android cihazınızdaki Mi Fit uygulamasını güncellemelisiniz. Bluetooth ile Mi Band 4’e bağlandıktan sonra Mi Fit uygulamasına girip Mi Band 4 ayarlarına giriniz. “Güncellemeleri kontrol et” seçeneğine basarak güncellemeyi bilekliğinize yükleyebilirsiniz. Güncelleme sonrasında bir değişiklik yapmaya gerek kalmadan Türkçe arayüze geçiş yapacaksınız.

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    https://apps.apple.com/tr/app/mi-fit/id938688461



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    2 Avatar Avatar
    Li_on 18 dk.
    iOS ta güncellemeye rağmen Türkçe karakterleri göstermiyorsa bilekliği mi fit uygulamasından silip baştan eşleştirin.
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    Degad 36 dk.
    Mi Fit uygulamasını güncellerseniz Türkçe dil desteği geliyor arkadaşlar. Karakter sorunun düzelmesi daha da kullanışlı hale getirdi.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    secovaleo 45 dk.
    Yaklasik 3 ay once beta surumuyle turkce gelmisti guzel oldu
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    ByEgcn 45 dk.
    Mi band 4 ilk çıktığında aldım daha yeni türkçe geliyor. Bence çok kötü. Mi band 5 çıkacak... Mi band 3 kullanırken de türkçesi mi band 4 çıkmasına az bi vakit kaldığında gelmişti
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    Musty3535123 1 sa.
    bende haberi görünce güncelledim. lakin bendede arada arayanı göstermeme sorunu var. mi6 ile kullanıyorum. mesaj watsap vs tam takır çalışıyor ama aranınca bazen bildiriyor bazen bildirmiyor.
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    imfatalty 1 sa.
    Samsung telefon ile bildirimler ve aramalar sorunsuz gösterilirken Redmi Note 7 ile kafasına göre ara sıra bildirim gözüküyor Xiaomi'nin Xiaomi ile daha kötü çalışması beni benden alıyor.
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    ÖzelÜyelik 1 sa.
    guzel haber bakim güncelleniyor
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    XanthiN 1 sa.
    Bilekliğimin sürümü 1.0.7.44’de. iOS kullanıyorum. Mi Fit’ten güncelleme arattığımda “Kullanılabilir güncelleme yok” diyor. Haberde bahsedilen Türkçe desteğini getirecek güncelleme bende gözükmüyor.

    Neyse ki kurduğum bir emoticon paketi sayesinde cihazımın Türkçe karakter desteği var. Arayüz Türkçe olmasa da olur.
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    theJuDGe_41 1 sa. XanthiN
    App Store'dan Mi Fit uygulamasını güncellediniz mi?
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