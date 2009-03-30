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Micron, C200 serisi yeni SSD'lerinin teknik detaylarını açıkladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Micron, C200 serisi yeni SSD'lerinin teknik detaylarını açıkladı
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Yarıiletken endüstrinin saygın isimlerinden Micron, RealSSD serisi yeni SSD modellerine yönelik teknik detayları açıkladı. Firma ilk etapta C(Client)200 ve P(Performance)200 serisi olmak üzere iki farklı kategori altında farklı depolama kapasitelerine sahip modellerini pazara sunacak. Firmanın teknik detaylarını açıkladığı C200 serisi yeni SSD modelleri, dizüstü bilgisayarları ve masaüstü sistemleri hedef alıyor. NAND flash çip ve kontrolcü üretiminde iddialı olan firmanın C200 SSD serisi dahilinde hazırlamakta olan olduğu yeni depolama sürücülerinin 30GB'tan 240GB'a kadar varan farklı kapasite alternatiflerine sahip olacağı belirtiliyor.

Hem 1.8" hem de 2.5" olmak üzere farklı kullanım ihtiyaçları için iki farklı formu bulunacak seri dahilindeki SSD'ler, SATA-II arabirimini destekleyecekler. Micron tarafından hazırlanan NAND flash bellek yongalarının kullanılacağı SSD'lerin yüksek verimlilikli algoritmalar sayesinde hem düşük güç tüketimini hem de performansı bir araya getirecekleri belirtiliyor. MLC tipi NAND flash yongaların kullanacak olan C200 serisi SSD'lerin 170MB/sn'lik okuma ve 70MB/sn'lik yazma hızlarını destekleyecekleri açıklandı. Yaygın olarak kullanılan HDD'lerin yerini alması beklenen ve 2 milyon saatlik kullanım ömrü sunan yeni SSD'lerin fiyatları ise henüz açıklanmış değil.


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husNUKE 10 yıl
pek hızlı disklere benzemiyorlar, şu an 200-150MB/s (okuma,yazma) hızlarında diskler satılıyor
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max975 10 yıl
fiyatları herhalde uygun olmaz.
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