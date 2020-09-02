Micron GDDR6X bellek teknolojisini duyurdu: Tek seferde 2-bit veri taşıyabiliyor

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GPU devinin heyecanla takip edilen RTX 3000 tanıtımının ardından kartlara dair detaylar irdelenmeye devam ediliyor. Ampere ailesinin 8K’ya uzanan akıcı oyun deneyimi sunabilmesinin ardındaki önemli faktörlerden birisi de bellekleri.

GDDR6X ile 1 TB/s bant genişliği mümkün

Micron imzasını taşıyan GDDR6X bellekler sayesinde RTX 3090 ve RTX 3080 yüksek tazeleme hızında oyun deneyimi sunabiliyor. RTX 3090’da 1 TB/s’lik bant genişliğine ulaşılmasında ise Micron mühendislerinin 2006 yılından bu yana harcadığı mesailerin ve 46 patent başvurusunun neticesinde geliştirdiği teknik yatıyor.

Öyle ki şimdiye kadarki GDDR belleklerinde bir seferde yalnızca 1-bit boyutunda veri taşınabiliyor. Micron’un çok katmanlı sinyalizasyon yöntemi sayesinde ise aynı anda 2-bit veri taşınarak sıradan GDDR belleklerindeki her döngüde 64 GB/s transfer sınırı aşılabilmiş. 84 GB/s’ye yükselen aktarım hızı 19 Gbps’lik yüksek frekansla da buluşunda 1 TB/s hız elde edilmiş.

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PAM4 adı verilen teknik ayrıca daha yüksek IO performansı da sunuyor. Bunun yanı sıra Micron mühendisleri bellek pazarındaki diğer standartların aksine üretimin kolaylaşması adına paketleme işleminin üzerine eğilmiş.

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Ek olarak işlem başına gereken güç tüketiminin de iyileştirildiği GDDR6X bellekleri ihtiyaca göre performans ya da güç tüketimine yönelik ölçeklenme konusunda da iddialı.

Ayrıca Bkz. "RTX 3080 ile Ray Tracing ve 4K60 mümkün"

Son olarak 8 Gb yoğunlukta üretilen GDDR6X bellekler 19-21 Gbps arasında frekanslarda görev yapacak. 2021 yılında ise 16 Gb yoğunlukta GDDR6X birimleri üretilmeye başlanacak.

https://videocardz.com/press-release/micron-announces-gddr6x-memory-technology

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