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    Micron GDDR6X bellek teknolojisini duyurdu: Tek seferde 2-bit veri taşıyabiliyor

    RTX Ampere kartların yüksek performansının arkasındaki önemli etkenlerden birisi de şüphesiz GDDR6X bellekler. Micron imzasını taşıyan birimler bir ilki de beraberinde getirdi.
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    Metehan Göktaş
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    Micron GDDR6X bellek teknolojisini duyurdu: Tek seferde 2-bit veri taşıyabiliyor
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    GPU devinin heyecanla takip edilen RTX 3000 tanıtımının ardından kartlara dair detaylar irdelenmeye devam ediliyor. Ampere ailesinin 8K’ya uzanan akıcı oyun deneyimi sunabilmesinin ardındaki önemli faktörlerden birisi de bellekleri.

    GDDR6X ile 1 TB/s bant genişliği mümkün

    Micron imzasını taşıyan GDDR6X bellekler sayesinde RTX 3090 ve RTX 3080 yüksek tazeleme hızında oyun deneyimi sunabiliyor. RTX 3090’da 1 TB/s’lik bant genişliğine ulaşılmasında ise Micron mühendislerinin 2006 yılından bu yana harcadığı mesailerin ve 46 patent başvurusunun neticesinde geliştirdiği teknik yatıyor.

    Öyle ki şimdiye kadarki GDDR belleklerinde bir seferde yalnızca 1-bit boyutunda veri taşınabiliyor. Micron’un çok katmanlı sinyalizasyon yöntemi sayesinde ise aynı anda 2-bit veri taşınarak sıradan GDDR belleklerindeki her döngüde 64 GB/s transfer sınırı aşılabilmiş. 84 GB/s’ye yükselen aktarım hızı 19 Gbps’lik yüksek frekansla da buluşunda 1 TB/s hız elde edilmiş.

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    Micron GDDR6X bellek teknolojisini duyurdu: Tek seferde 2-bit veri taşıyabiliyor
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    PAM4 adı verilen teknik ayrıca daha yüksek IO performansı da sunuyor. Bunun yanı sıra Micron mühendisleri bellek pazarındaki diğer standartların aksine üretimin kolaylaşması adına paketleme işleminin üzerine eğilmiş.

    Micron GDDR6X bellek teknolojisini duyurdu: Tek seferde 2-bit veri taşıyabiliyor
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    Ek olarak işlem başına gereken güç tüketiminin de iyileştirildiği GDDR6X bellekleri ihtiyaca göre performans ya da güç tüketimine yönelik ölçeklenme konusunda da iddialı.

    Ayrıca Bkz. "RTX 3080 ile Ray Tracing ve 4K60 mümkün"

    Son olarak 8 Gb yoğunlukta üretilen GDDR6X bellekler 19-21 Gbps arasında frekanslarda görev yapacak. 2021 yılında ise 16 Gb yoğunlukta GDDR6X birimleri üretilmeye başlanacak.



    https://videocardz.com/press-release/micron-announces-gddr6x-memory-technology Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    alidarkstone (Ali DARKSTONE) 1 hf. en beğenilen
    Şu Micron’un adını duyunca tüylerim diken diken oluyor. Az data kaybı yaşatmadı.
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    danteauditore (Kemal Kaya ) 5 gün
    8gb Gddr6x 11gb gddr5x den daha iyi performans verir diyebilir miyiz
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    kaand12@ (Kaan Dönmez) 6 gün
    Aslında çok mantıklı, buna benzer ilk teknoloji zamanında flaş bellek yongalarında görünmüştü. SLC ve MLC yani single/multi layer cell, yani en basit tabirle cell denilen yapıların çözünürlüğü arttırılarak tek seferde yani tek pulse-ta 1 den fazla biti okumaktı amacı. Mantıklıda. Gerçi şuan SLC flaş bellekler kalmamış olsa da MLC düzenine benzer bir bellek yongası görmek sevindirici!
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    V4LKyR 1 hf.
    Pöh... Ne ileri matematik vardır şurada. İşte bilim bu.
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    Mr. Jingles 1 hf.
    GDDR6X HBM3’ten iyi mi?
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    raxetul (Emrah Urhan) 1 hf. Mr. Jingles
    Probleme çözüm yaklaşımları farklı, biri diğerinden daha iyi diyemeyiz ama şunu söyleyebilirim ki iki çözümün birleşmesi mümkün. Muhtemelen piyasaya 5 yıldan önce sürülmez ama iki yöntem de birleştirilebilir.
    HBM'in mantığı geniş otoban şeritleri gibi dersek GDDR6X mantığı fazla virajı olmayan yüksek otobanlar gibi diyebiliriz. İki yöntem de pekala birleşebilir yani.
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    alidarkstone (Ali DARKSTONE) 1 hf. en beğenilen
    Şu Micron’un adını duyunca tüylerim diken diken oluyor. Az data kaybı yaşatmadı.
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