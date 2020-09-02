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    RTX 3080 ile Ray Tracing ve 4K60 mümkün

    RTX Ampere kartların en merak edilen başlıklarından birisi de Nvidia’nın RT çekirdeklerini hangi noktaya taşıyacağıydı. Erken test sonuçları 4K’da akıcı RTX deneyimini doğruluyor.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    RTX 3080 ile Ray Tracing ve 4K60 mümkün
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    Nvidia’nın Ampere mimarisi Turing ailesinin üzerine hacimli performans artışı getirdi. Bununla birlikte ilk nesil RTX kartlardan sonra yeşil ekibin ışın izleme konusunda tatmin edici performans sunacak bir kart geliştirip geliştirmediği merak ediliyor.

     

    İlk test sonuçlarına göre RTX 3080 4K çözünürlük ve yüksek ayarlarda Ray Tracing’in açık tutulduğu senaryoda akıcı bir deneyim sunabiliyor. Öyleki RTX 2080 Ti’da görmeyi arzuladığımız seviye bu sefer yakalanabilmiş.

    Control

    Control’da yapılan teste göre RTX 3080 Ray Tracing’in yüksek seviyeye ayarlandığı durumda akıcı bir 4K60 deneyimi sağlıyor. Öyle ki görsel kalitenin artması amacıyla DLSS’in dengeli konumuna getirildiği testte dahi akıcılıktan ödün verilmemiş.

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    RTX 3080 ile Ray Tracing ve 4K60 mümkün
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    Metro Exodus'ta Ray Tracing ile akıcı deneyim elde edilebiliyor

    Metro serisinin son oyunu aynı zamanda DLSS’in de en başarılı bir şekilde çalıştığı örneklerden birisi Metro Exodus’ta ise RTX 2080 Ti 4K60 seviyesinde tutunmakta zorlanıyordu. RTX 3080 ile DLSS sayesinde 4K60 Ultra deneyimi yaşamak mümkün. Üstelik oyunda DLSS 2.0’ın değil DLSS’in ilk sürümünün kullanıldığını not düşelim.

     

    RTX 3080 ile Ray Tracing ve 4K60 mümkün
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    Son olarak Death Stranding’te yapılan testte RTX 3080’in DLSS’e ihtiyaç duymadan 4K60 seviyesini aştığı gözlemlenmiş.

    RTX 3080 ile Ray Tracing ve 4K60 mümkün
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    RTX 3060 Death Stranding'te 4K60+RTX deneyimi vadediyor

    Görünüşe göre Death Stranding’te ışın izleme açık bir şekilde yüksek kare hızında keyifli vakit geçirmek mümkün. Ek  olarak doğrulanan bir  not düşelim, RTX 3060 ufak bir hız aşırtma ile DLSS performans modunda 4K60 seviyesine ulaşabiliyor.  

    Ayrıca Bkz. "RTX 3080 erken oyun testleri: %100 performans artışı doğru mu?"

    Tabloya bakacak olursak diğer popüler yapımlarda da DLSS açık bir şekilde RTX 3080 ile 4K60’ın tecrübe edilebileceğini söyleyebiliriz. Yine de daha çok yapımda sonuçları görmek için geniş çaplı incelemeleri beklemekte fayda var.



    https://www.youtube.com/watch?v=cWD01yUQdVA Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    gokhyildiz 1 hf. (düzenlendi) en beğenilen
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    tarihinin en yüksek seviyesinde nvidia herhalde rekor kırmaya devam edecek gibi bu arge ile...
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    Return to Monke (Stigin DHli kuzeni ) 1 hf.
    Açıklamaya bak DLSS ile 4K60 mümkünmüş. Bunu konsollarda deselerdi millet upscale ediyor diye dalga geçerdi. Nvidia diyince vaaaooov oluyor.



    Native olarak oyunlarda zorlanacak gibi duruyor. O kadar para verip native şekilde oynamak varken DLSS ile mi oynayacak millet. Umarım RTX 3090 için de durum aynı değildir ve 8K 60 FPS'i native olarak söylemişlerdir.
    Açıklamaya bak DLSS ile 4K60 mümkünmüş. Bunu konsollarda deselerdi millet upscale ediyor diye dalga geçerdi. Nvidia diyince vaaaooov oluyor.
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    2 Yanıt Yanıtla +4
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    Berringer (Ahmet ) 1 hf.
    Buda demek oluyor ki yeni çıkacak konsollarda 4k 60 fps yalan ray tracing ile
    hatta ray tracing olmadan bile 4k 60 fps yalan bence native de
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    classf2re (Emre Mendelyev) 1 hf.
    DLSS = Deep Learning Super Sampling gerçekten çok iyi bir teknoloji. Donanım kaynaklarını zorlamadan yapay zekayla işi çözmek. Bunu zamanla Ray Tracing e de uyarlayacaklardır diye düşünüyorum.
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    DH Misafiri 1 hf.
    Xbox Assasins Creed'i 30 fps oynatırken RTX 3070 uçuyor gördüğünüz gibi. Microsoft'un yalanlarına inanmayın
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    gokhanvai (Gökhan Tuna) 1 hf.
    Keşke yeni konsollar da bu yeni kartları kullansaydı. Performansları kat kat fazla olurdu. Ps6 8k oynatır güçte olacak o zaman. O zamana kadar teknoloji de gelişir. Bu nesili boş geçeceğiz anlaşılan.
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    StreamRolleR (Mert ) 1 hf. (düzenlendi)
    Cyberpunk icin 4k 1440p/144 vs icin 3080 bile ucu ucuna yeticek





    2080ti RT acik 1080p de 60 verememis.



    (Ultra ayarlar seklinde )
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 hf.
    Oha 8 FPSden 60 FPSye? Ya sağlam hile yapıyorlar ya da olağanüstü bir yazılım yapmışlar.
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    Return to Monke (Stigin DHli kuzeni ) 1 hf.
    Açıklamaya bak DLSS ile 4K60 mümkünmüş. Bunu konsollarda deselerdi millet upscale ediyor diye dalga geçerdi. Nvidia diyince vaaaooov oluyor.



    Native olarak oyunlarda zorlanacak gibi duruyor. O kadar para verip native şekilde oynamak varken DLSS ile mi oynayacak millet. Umarım RTX 3090 için de durum aynı değildir ve 8K 60 FPS'i native olarak söylemişlerdir.
    2 Yanıt Yanıtla +4
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    blackzeros 1 hf. Return to Monke
    rtx 3090 icin control 8k 60 fpsye 1440p'den 8k'ya upscale edilerek dlss ile cikiyor, native 8k'da 8 fps veriyor...https://www.resetera.com/threads/nvidia-rtx-3070-499-3080-699-3090-1-499-announced.278621/page-48#post-44146592
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    Yirikalische (Eray Yirik) 1 hf. Return to Monke
    Bazi oyunlar fps ayni kalacak olsa bile dlss tercih ederim, bence dlss 2.0 nativeden daha iyi gozukuyor, standart upscale ile alakasi yok. Daha net saclar, daha net yazilar, daha detayli yollar duvarlar vs. Ray tracing en cok konusulan teknoloji, ama bence rtx kartlarin en guclu noktasi dlss 2.0, ve bunu da gelistirmeye devam edecekler.



    Dlss in ilk versiyonunu hesaba katmiyorum, o kotu cidden.
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    mert1907 (Mert Karakoç) 1 hf.
    Bakalım AMD Nvidia'nın hamlelerine nasıl cevap verecek.
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    AribyAriana 1 hf.
    Merak ettiğim 2021 yılında ray tracing destekli yeni oyunlarda da -ultra/high neyse artık- en yüksek ayarlarda 4k@60fps(MeanValue) verecek mi? Bu kartlar her ne kadar gelişse de oyun teknolojisi de gelişecek ne de olsa.
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    gokhyildiz 1 hf. (düzenlendi) en beğenilen
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    tarihinin en yüksek seviyesinde nvidia herhalde rekor kırmaya devam edecek gibi bu arge ile...
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    3435 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    rtx 3080, rtx 3080 ray tracing ve
    6 etiket daha 4k60 ışın izleme death stranding metro exodus control Donanım
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