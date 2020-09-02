RTX 3080 ile Ray Tracing ve 4K60 mümkün

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Nvidia’nın Ampere mimarisi Turing ailesinin üzerine hacimli performans artışı getirdi. Bununla birlikte ilk nesil RTX kartlardan sonra yeşil ekibin ışın izleme konusunda tatmin edici performans sunacak bir kart geliştirip geliştirmediği merak ediliyor.

İlk test sonuçlarına göre RTX 3080 4K çözünürlük ve yüksek ayarlarda Ray Tracing’in açık tutulduğu senaryoda akıcı bir deneyim sunabiliyor. Öyleki RTX 2080 Ti’da görmeyi arzuladığımız seviye bu sefer yakalanabilmiş.

Control

Control’da yapılan teste göre RTX 3080 Ray Tracing’in yüksek seviyeye ayarlandığı durumda akıcı bir 4K60 deneyimi sağlıyor. Öyle ki görsel kalitenin artması amacıyla DLSS’in dengeli konumuna getirildiği testte dahi akıcılıktan ödün verilmemiş.

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Metro Exodus'ta Ray Tracing ile akıcı deneyim elde edilebiliyor

Metro serisinin son oyunu aynı zamanda DLSS’in de en başarılı bir şekilde çalıştığı örneklerden birisi Metro Exodus’ta ise RTX 2080 Ti 4K60 seviyesinde tutunmakta zorlanıyordu. RTX 3080 ile DLSS sayesinde 4K60 Ultra deneyimi yaşamak mümkün. Üstelik oyunda DLSS 2.0’ın değil DLSS’in ilk sürümünün kullanıldığını not düşelim.

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Son olarak Death Stranding’te yapılan testte RTX 3080’in DLSS’e ihtiyaç duymadan 4K60 seviyesini aştığı gözlemlenmiş.

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RTX 3060 Death Stranding'te 4K60+RTX deneyimi vadediyor

Görünüşe göre Death Stranding’te ışın izleme açık bir şekilde yüksek kare hızında keyifli vakit geçirmek mümkün. Ek olarak doğrulanan bir not düşelim, RTX 3060 ufak bir hız aşırtma ile DLSS performans modunda 4K60 seviyesine ulaşabiliyor.

Ayrıca Bkz. "RTX 3080 erken oyun testleri: %100 performans artışı doğru mu?"

Tabloya bakacak olursak diğer popüler yapımlarda da DLSS açık bir şekilde RTX 3080 ile 4K60’ın tecrübe edilebileceğini söyleyebiliriz. Yine de daha çok yapımda sonuçları görmek için geniş çaplı incelemeleri beklemekte fayda var.

https://www.youtube.com/watch?v=cWD01yUQdVA

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