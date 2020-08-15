Micron RTX 3090’ın belleğini doğruladı

GPU devinin hacimli performans artışı sunacak Ampere kod adlı kartları 1 Eylül’de tanıtılacak. Sayılı günlere kala yeni modellerin detayları netleşmeye devam ediyor.İlginizi Çekebilir RTX 3070 Ti ortaya çıktı
Micron’un yayınladığı yeni dokümanda GDDR6X belleklerin teknik özelliklerine yer verildi. Konfigürasyonlara örnek olarak RTX 3090’ın verilmesi ise kartı gün yüzüne çıkarmış oldu.
GDDR6X ile 1 TB/s bant genişliği
Tabloya göre RTX 3090’da 12 GB kapasiteli GDDR6X tip bellekler göreceğiz. 19-21 gbps hıza ulaşacak GDDR6X bellekler bu sayede 1 TB/s bant genişliği sunacak.
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Micron’un yol haritasına göz attığımızda ise firmanın önümüzdeki yıl çıtayı biraz daha yükselterek 16 Gb kapasitede 24 gbps hıza ulaşmayı hedeflediğini görüyoruz. Ufukta belirmeye başlayan kartlar beklentilerimizi karşılayacağa benziyor.
https://www.guru3d.com/news-story/micron-confirms-gddr6x-for-geforce-rtx-3090-with-12gb-and-over-1-tbsec-memory-bandwidth.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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