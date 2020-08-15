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    Micron RTX 3090’ın belleğini doğruladı

    RTX Ampere kartlarının belleği Micron’un yayınladığı dokümanla birlikte netleşti.
    6 gün
    3,8b
    1
    18
    Ekran K...
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Micron RTX 3090’ın belleğini doğruladı
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    GPU devinin hacimli performans artışı sunacak Ampere kod adlı kartları 1 Eylül’de tanıtılacak. Sayılı günlere kala yeni modellerin detayları netleşmeye devam ediyor.

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    Micron’un yayınladığı yeni dokümanda GDDR6X belleklerin teknik özelliklerine yer verildi. Konfigürasyonlara örnek olarak RTX 3090’ın verilmesi ise kartı gün yüzüne çıkarmış oldu.

    GDDR6X ile 1 TB/s bant genişliği

    Tabloya göre RTX 3090’da 12 GB kapasiteli GDDR6X tip bellekler göreceğiz. 19-21 gbps hıza ulaşacak GDDR6X bellekler bu sayede 1 TB/s bant genişliği sunacak.

    Micron RTX 3090’ın belleğini doğruladı
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    Ayrıca Bkz. "RTX 3080 PCB’si paylaşıldı: PSU’nuzu terletecek detay"

    Micron’un yol haritasına göz attığımızda ise firmanın önümüzdeki yıl çıtayı biraz daha yükselterek 16 Gb kapasitede 24 gbps hıza ulaşmayı hedeflediğini görüyoruz. Ufukta belirmeye başlayan kartlar beklentilerimizi karşılayacağa benziyor.


     



    https://www.guru3d.com/news-story/micron-confirms-gddr6x-for-geforce-rtx-3090-with-12gb-and-over-1-tbsec-memory-bandwidth.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Arisaka 6 gün en beğenilen
    Forumun %90 ı RTX3000 bekliyor ama sadece forumun %5 i alabilecek.
    3 Yanıt Yanıtla +22
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    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 6 gün
    Ekran kartı artık almak hayal 🤦‍♂️.
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Zero Limit 5 gün
    Yurtdışına dolar kaçmasın diye umarım Özal öncesine dönmeyiz yani ithalat yasaklarına. Artık fahiş fiyatlarla 2. El 1080 ti lerle filan idare ederiz.
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    Reanimate (volkan onkibar) 5 gün
    2080 ti fiyatına 2 bin daha koyun kartın fiyatını bulursunuz en azından eldekiler bitene kadar.
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    SakuraiTomoki (Gökhan ) 5 gün
    RTX 2070'ime gözüm gibi bakmam lazım demekki muadili 3070 fiyatı 8 - 9000 TL'leri bulur galiba...
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    Timeguard 5 gün SakuraiTomoki
    Amazon.de 600 euro olsa 3070 en fazla bak en fazla 5200tl yapıyor bunun içinde kdv , kar ne arasan var zaten bizde de olsun 5500 - 5750 tl bugünkü euro kuruyla..Türkiye'de distrübütörün alacağı fiyat o değil tabiki .. Bu döviz yüksekliğinde bizim distribütörler iyice fiyatı şişirmek için uğraşmazsa kart 600€/$ bazında çıkarsa 5500tl aralığında çok rahat kartlar görmemiz lazım daha uygun da olabilir normalde daha uygun olmalı aslında bizde bayi vs biraz şişiriyor fiyatı gibi ama bu kur yüksekliğinde şişirirse kendileri bilir..
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    alihakki (ali hakkı Demiral) 5 gün
    Açıklandıktan 1 hafta sonra kimse ekran kartı alamasın diye sayın rte bakın ekran kartı lacaklar oyun oynayacaklar oynatmam diye miss ekstra vergiler kondurtur örnek: ps5.Ampul bu sefer ağızda değil .....davaro, hortum, kıble.

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    ahmettsezis (Ahmet Tahir) 5 gün (düzenlendi)
    Performans belli olmasa da 3090 ın 2080ti dan en az %40 güçlü olması gerektiğini düşününce 12gb bellek bu kartta geleceği kısıtlıyor.
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    -ToLGaHaN- (tolgahan şahin) 5 gün
    Valaha rtx 2060 super 8gb ekran kartını 6 ay önce iyiki almışım pandeminden sonra bu kartlar artık hayal oldu.
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    AtiMX4 (Ati ) 6 gün
    Bence gidin rtx2000 serisi alin. Dunya kadar para isteyecekler. Sadece sogutması 150$mış
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    Arisaka 6 gün en beğenilen
    Forumun %90 ı RTX3000 bekliyor ama sadece forumun %5 i alabilecek.
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    __sin__ 5 gün Arisaka
    Aynen öyle olacak. RTX 3090 ya da 3090ti maksimum %5 alabilecek.
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    snakefatih (Uncle TREVOR) 5 gün Arisaka
    3060 ı mı?
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    serafon 3 gün Arisaka
    4000 serisini bekleyeceğim zaman ne gösterecek bakalım
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    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 6 gün
    Ekran kartı artık almak hayal 🤦‍♂️.
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    eylül kabus 5 gün Hakimutata Insane
    bkz: cümledeki yanlışlığı düzeltiniz sorusu gibi :)
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    herter_12 (ADEM ALTUN) 6 gün
    Seneye de süperlerini görürüz
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    rtx 3090 gddr6x, micron gddr6x ve
    5 etiket daha nvidia ampere rtx 3000 rtx ampere nvidia ekran kartı Donanım
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