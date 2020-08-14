RTX 3080 PCB’si paylaşıldı: PSU’nuzu terletecek detay

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Ampere kartların piyasaya sürülmesine gün saydığımız şu günlerde kartlar iyice netleşmeye devam ediyor. Nihayet üst model bir Ampere çözümünün PCB’si görüntülendi.

RTX 3080 PCB'si görüntülendi

RTX 3080’e ait olduğu iddia edilen kartın PCB’sinin arka yüzü paylaşıldı. Her ne kadar kaynak RTX 3080’e ait olduğunu iddia etse de PCB’nin arkasında dahi GDDR6X olduğu düşünülen VRAM’lerin görülmesi modelin RTX 3090’a ait olabileceği düşüncesini güçlendiriyor.

Arka yüzde de VRAM var

Arka yüzdeki VRAM birimlerinin soğutulması için kartın alışılagelinmiş soğutucu konumuna ek olarak arka tarafta da bir soğutucu blok içermesi muhtemel.

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Bu da kaslı kule tipi soğutucu kullananlar için sisteme göre dikkat edilmesi gereken bir unsur olacağa benziyor. Ayrıca VRAM’lerin sık dizilimi de şu ana kadarki sızıntılardaki RTX 3000 serisinin daha kompleks ve kompakt bir yapıyla geleceği iddiası doğrultusunda.

Ek yonga

Dikkatimizi çeken bir başka detay, GPU’nun arka yüzü bir Intel işlemci ile kapatılmış. Kaynağa göre henüz işlevi bilinmeyen bir ekstra yonganın bulunması nedeniyle şimdilik maskelenme ihtiyacı duyulmuş.

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Görselin üst taraflarında kartın SLI arayüzü tam olmasa da yapısı anlaşılabilecek düzeyde görülüyor. NVLink bağlantısı Turing’e göre değişmişe benziyor. Zira RTX 2080 Ti’da küçük bir bölüme ek olarak uzun bir pin dizisi yer alıyordu.

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3x8 pin PCIe güç konnektörü

Son olarak gelelim güç bağlantıları kısmına. Kart 3x8 pin PCIe güç konnektörü içeriyor. Bu da şu ana kadarki TGP iddialarını doğrular nitelikte.

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Bununla birlikte modelin çinli Colorful’un özelleştirilmiş tasarım bir çözümü olmasının da altını çizelim. Nihai teknik özelliklerin 1 Eylül’de düzenlenecek etkinlikte paylaşılacağını hatırlatarak sözlerimizi noktalayalım.

https://videocardz.com/newz/alleged-nvidia-geforce-rtx-3090-pcb-pictured

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