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    RTX 3080 PCB’si paylaşıldı: PSU’nuzu terletecek detay

    Nvidia’nın tasarımıyla donanım dünyasının gündemindeki yerini koruyan kartının PCB’si gün yüzüne çıktı.
    1 hf.
    6,2b
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    44
    Ekran K...
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    RTX 3080 PCB’si paylaşıldı: PSU’nuzu terletecek detay
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    Ampere kartların piyasaya sürülmesine gün saydığımız şu günlerde kartlar iyice netleşmeye devam ediyor. Nihayet üst model bir Ampere çözümünün PCB’si görüntülendi.

    RTX 3080 PCB'si görüntülendi

    RTX 3080’e ait olduğu iddia edilen kartın PCB’sinin arka yüzü paylaşıldı. Her ne kadar kaynak RTX 3080’e ait olduğunu iddia etse de PCB’nin arkasında dahi GDDR6X olduğu düşünülen VRAM’lerin görülmesi modelin RTX 3090’a ait olabileceği düşüncesini güçlendiriyor.

    Arka yüzde de VRAM var

    Arka yüzdeki VRAM birimlerinin soğutulması için kartın alışılagelinmiş soğutucu konumuna ek olarak arka tarafta da bir soğutucu blok içermesi muhtemel.

    İlginizi Çekebilir Avatar RTX 3080 2.1 GHz’de çalışan GPU’suyla gün yüzüne çıktı

    Bu da kaslı kule tipi soğutucu kullananlar için sisteme göre dikkat edilmesi gereken bir unsur olacağa benziyor. Ayrıca VRAM’lerin sık dizilimi de şu ana kadarki sızıntılardaki RTX 3000 serisinin daha kompleks ve kompakt bir yapıyla geleceği iddiası doğrultusunda.

    Ek yonga

    Dikkatimizi çeken bir başka detay, GPU’nun arka yüzü bir Intel işlemci ile kapatılmış. Kaynağa göre henüz işlevi bilinmeyen bir ekstra yonganın bulunması nedeniyle şimdilik maskelenme ihtiyacı duyulmuş.

    RTX 3080 PCB’si paylaşıldı: PSU’nuzu terletecek detay
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    Görselin üst taraflarında kartın SLI arayüzü tam olmasa da yapısı anlaşılabilecek düzeyde görülüyor. NVLink bağlantısı Turing’e göre değişmişe benziyor. Zira RTX 2080 Ti’da  küçük bir bölüme ek olarak uzun bir pin dizisi yer alıyordu.

    RTX 3080 PCB’si paylaşıldı: PSU’nuzu terletecek detay
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    3x8 pin PCIe güç konnektörü

    Son olarak gelelim güç bağlantıları kısmına. Kart 3x8 pin PCIe güç konnektörü içeriyor. Bu da şu ana kadarki TGP iddialarını doğrular nitelikte.

    Ayrıca Bkz. "Üst seviye RTX 3000 kartlarda 20’nin üzerinde boğucu bobin yer alabilir"

    Bununla birlikte modelin çinli Colorful’un özelleştirilmiş tasarım bir çözümü olmasının da altını çizelim. Nihai teknik özelliklerin 1 Eylül’de düzenlenecek etkinlikte paylaşılacağını hatırlatarak sözlerimizi noktalayalım.



    https://videocardz.com/newz/alleged-nvidia-geforce-rtx-3090-pcb-pictured Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    labtek38 1 hf. en beğenilen
    3x8 pim mi? Kaç watt güç çekecek?
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    hogcada 1 hf. (düzenlendi)
    3070'ten sonrasını bizim ülkede alan pek olmayacak zaten.
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    sething (sething ) 1 hf.
    Anakarti ekran kartina takma



    Sakasi gercege her gecen yil yaklasiyor..
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    Yorumlar (23) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    gs09gs09 (Furkan Turan) 4 gün
    Bu sefer bende cokecem bi tane 3080 ne :) buna guzelde bi islemci almak lazim tabi :)
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    DH Misafiri 4 gün
    Alamayacağım Için Sıkıntı Değil.
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    DH Misafiri 4 gün
    ekran kartı çekirdeği intel cpusu gibi
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    darkmoon34 (ercan yardak) 5 gün
    3 senelik 5 senelik kaliteli ekran kartları hala mining yapılmamış , yorulmamış, faturalı falan olanları ikinci elde 1500 tl lerden başlıyor 4 -5 -6 çıkıyor ...



    Bugün 3 senelik 1080ti alsan temizi yorulmamışı mining yapılmamışı faturalısı 4000-4500 tl hala.. Hadi rx580 alsan artık ömrü vadesi dolmuş bir kart o bile 1000-1500 tl..





    Yani ucuzlayan bir şey yok.. bazıları diyorya ucuzlar ucuzlamıyor....

    6-7 senelik kartlara bakıyorsun 500-600 TL hala.. geçen gtx960 gördüm 5-6 senelik kart 700 TL den aşağı yoktu..



    Neyse yani pek ümidim yok bu fiyat politikasıyla bu yeni kartlar artık 20 bin TL ye gelse bile gram şaşırmam.normal der geçerim..



    Zaten öyle olsa hemen 2080ti ler üç beş bin zamlanır hemen ardından ikinci elde 4 bine falan satılan 1080ti lar olur hemen 7-8 bin.. sonra diğer alt seriler artar orantılı olarak ...



    Sonra deriz fiyatlar neden düşmüyor....
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    travers (mustafa ) 5 gün darkmoon34
    Sıfırını 800 liraya 2013te aldığım işlemci bugün 1k gibi fiyata gidiyor. Ucuzlayan bir şey yok. Herkes hayal dünyasında yaşıyor. Sıfırını 2500e almadığım rog strix 1080 ikinci elde daha fazla para eder olmuş. Elimde para varken yeni sistem toplayıp geçtim.
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    setcom_2000 (Hakan AK) 5 gün darkmoon34
    Dolar kuru işte bu sebeple önemli. Yurt dışında ucuzlayan ürünler burada sürekli pahalanıyor.
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    snakefatih (Uncle TREVOR) 5 gün (düzenlendi)
    Evga 1300w G2 80+ var yeter herhalde . Yetmezse de yettiği kadarını çalıştırsın
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    sniper23 (Enes Şahinler) 5 gün
    @scutaroNedense alıntılanamıyorsunuz.RTX oyun yapımcılarına yaracak en çok aslında ama şuan yeteri kadar destek ve kaynak yok.
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    scutaro (Gökhan Yalçın) 5 gün sniper23
    Site kaynaklı bir sorun olabilir bilmiyorum, bence RT meselesi yeni nesil konsollarda fena çuvallayacak. Apu'daki Zen 2 mimarili 8 çekirdekli 3.5ghz'lik cpu zaten muazzam bir güç sunmayacak, RDNA2 mimarili gpu'su da 36cu, RT'i güçlendirmek için ayrı bir RT çekirdeği ile falan da gelmiyor. Turing kartlarda bile peformans düşme oranı ortada yani RT'in gelişmesi için daha çok var, DLSS büyük yenilik birlikte kullanılırsa belki, onun dışında tercih edeceğim birşey değil. Oyunlarda resolution scale'i yükseltmek daha iyi görsellik sağlıyor benim için, herkezin görüşüne saygım var.
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    GuvenDMRK (Barish Yenicag) 5 gün sniper23
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

    Alıntı yapılabiliyor yani çalışıyor ama sen kişinn mesajındaki alıntı yanındaki cevap butonunun ne işe yaradığını bile bilmiyorsun galiba. Mesaj'da cevap butonunu kullandığında, hem kime cevp verdiğin alta eklenir, hemde hangi mesajına cevap verdiğin görülür, haliyle alıntı yapmadığın hâlde o mesaj'ı alıntı gibi okunabilir v.s.
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    MC.CYBER_ (Serhan Şüküroğlu) 6 gün
    o değilde pcb üstünde de soğutucu olursa yandık. Creative ZXR Yalan olacak gibi... Yada ekran kartının altına takabilirim. fan akışı azalacak. Ekran kartını dikey takan insanlarda yandılar. Bence böyle bir model çıkarmak istemezler gibime geliyor.
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    fractal design (Evren ) 6 gün
    Bu saatten sonra ne gelirse gelsin psu dan önce cüzdanı zorlayacak.



    Duman çıkartana, pestilini çıkartana kadar 2000TL ye aldığım GTX1080 ile devam.
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    sabe (Sasa ) 6 gün
    Teknoloji çöpünü en çok üreten iki firma; intel ve amd.

    Biri konnektör değiştirir diğeri işlemci pin sayısı.



    Amd gerçekten çok iyi bir firma.
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    EMRE_RUSLAN (Emre ) 6 gün
    4k 60fps rtx on yine kasacak demedi demeyin
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    scutaro (Gökhan Yalçın) 6 gün EMRE_RUSLAN
    Mesele kasıp kasmaması değil de, RT'i oyunlar için vezgeçilmez bir teknoloji olarak göremedim nedense. Üstelik gerçekçilik yaratan bir efekt de değil, yerdeki çamurlu sudaki yansımalar hiçbir zaman öyle net görünmez, cam ve seramik benzeri yüzeylerde gerçekçi görünüyor sadece. En basit örneği BFV, oynarken kim dikkat ediyor bu yansıma detaylarına. Oyunlarda en dikkati çeken şeyler başta modelleme ve doku kalitesidir, ondan sonra ışıklandırma gölgelendirme ve efektler gelir, bunlar iyi olduktan sonra benim için yeterlidir. Bu arada idarelik RTX kart kullanıyorum, sonra yine daha üst model RTX kart alacağım ama RT gücü daha iyi olduğu için değil.

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