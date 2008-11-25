Micron'un 256GB kapasitesli yeni SSD modeli gecikiyor

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Kimi kaynaklarca SSD'lerin yılı olacağı öngörülen 2009'a yönelik olarak üreticilerin çalışmaları devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 256GB'lık SSD modeli için somut adımlar atan ve üretim için ilk sinyalleri veren Samsung'un ardından Micron cephesinde de hazırlıkları devam eden 256GB'lık SSD modeli için bir açıklama geldi ve yüksek kapasiteli yeni SSD'nin gecikeceği anlaşıldı.

Daha önceki haberlerde yılın son çeyreğinde duyurulacağı ifade edilen RealSSD serisi yeni depolama çözümünün gelen yeni bilgilere göre önümüzdeki yılın ilk çeyreğine kaldığı ifade ediliyor. Firmanın 2.5" boyutundaki C200 kod adlı yeni modeli SATA-II arabirimini kullanıyor ve MLC (multi-level cell) NAND flash yongalarını esas alıyor.

250MB/sn'lik okuma ve 100MB/sn'lik yazma hızlarına sahip olacağı belirtilen 256GB kapasiteli Micron RealSSD C200'ün fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor. Bilindiği üzere günümüz mekanik disklerinin yerine düşünülen SSD'ler, flash bellek teknolojisini esas alıyor ve başta daha düşük güç tüketimi olmak üzere daha iyi erişim süresi/hız, daha sessiz çalışma ve veri güvenliği gibi avantajlara sahip olduğu belirtiliyor.