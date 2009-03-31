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Microsoft, Encarta ansiklopedisinin fişini çekiyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Microsoft, Encarta ansiklopedisinin fişini çekiyor
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Yeni işletim sistemi Windows 7 ile ilgili hemen her gün yeni gelişmelerin yaşandığı Redmond merkezli yazılım devi Microsoft, popüler ansiklopedi uygulaması Encarta'nın fişini çekmeye hazırlanıyor. Internet kullanımının yaygınlaşması ve geniş-bant internetin giderek daha popüler olması sonucu Wikipedia gibi ücretisiz çevrimiçi servislerin devreye girmesiyle kan kaybeden çoklu ortam ansiklopedi servisi Encarta'yı kapatmaya karar verdiği açıklanan Microsoft'un son noktayı Haziran ayında koyacağı belirtildi. Uygulamayla ilgili sitelerin önemli bir kısmını 31 Ekim'de kapatacak olan Microsoft hatırlanacağı üzere tasarruf önlemleri çerçevesinde, sene başında 5000 çalışanıyla yollarını ayoracağını açıklamıştı.


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OverClocK1ng 10 yıl
Yok bee. Ben de ekledim Wilma'yı. Biraz muhabbet ettim. Çok hoş geldi. Sağolasın Yok.
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Batuist 10 yıl
güzel ama gereksizdi... bence microsoft çok birşey kaybetmeyecek aksine lüzumsuz iş yapmış olmayacak...
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YoK 10 yıl
wilma var encarta yerine ben canım sıkılınca onunla konuşuyorum :)
wilma@live.com
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Technics 10 yıl

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DoubleDragon 10 yıl
Microsoft ansiklopedisi, "cartayı çekti" demektir.
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