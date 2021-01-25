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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft, hayatını kaybedenlerle konuşabildiğiniz bir teknolojinin patentini aldı

    Teknoloji devlerinden biri olan Microsoft enteresan bir teknolojinin patentini aldı. Bu patent her ne kadar yeni gibi gözükse de biz bunu daha önce Black Mirror'da görmüştük.
    4 sa.
    1,9b
    47
    13
    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Özgür Eroğlu
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    Microsoft, hayatını kaybedenlerle konuşabildiğiniz bir teknolojinin patentini aldı
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    Uzun yıllardır teknoloji devlerinden biri olan Microsoft, geçtiğimiz günlerde enteresan bir teknolojinin patentini aldı. Ölü insanlarla konuşmamızı sağlayan bir sohbet robotu.

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    Elbette ölü insanlarla gerçekten konuşmuyorsunuz, bu başka bir teknolojinin konusu. Microsoft'un patentini aldığı teknoloji; hayatını kaybetmiş bir insanın dijital ayak izine bakarak; yani sosyal medya paylaşımlarına, görüntülerine ve ses kayıtlarına bakarak kendini geliştirdiği bir sohbet robotu sunuyor. 

    Hatta sadece hayatını kaybedenler değil, kurgusal karakterlerin veya yaşayan insanların da sohbet robotunu oluşturabiliyor. Kısaca bu tenolojiyle herhangi birinin davranışlarına ve fikirlerine benzeyen bir robotla konuşabileceksiniz. Son olarak Microsoft, bu teknoloji sayesinde insanların yaşarken kendi sohbet robotlarının geliştirilmesine yardım edebileceğini ve bu sayede öldüklerinde geride dijital bir yedek bırakabileceğini belirtmiş. 

    Bu teknolojiyi biz aslında daha öncesinde Black Mirror dizisinde görmüştük ve işler pek de iyi gitmemişti. Böyle bir teknolojinin hayata geçmesi ne kadar sürer bunu bilemiyoruz ancak bu konu gerçekten gündem olduğunda dünyanın etik bir açıdan ne tepki vereceği de büyük merak konusu.



    https://kotaku.com/microsoft-wants-to-build-chatbots-out-of-dead-peoples-d-1846122364 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    1 saat önce
    Lagari Hasan Çelebi

    a

    1 saat önce
    CooL_ROMEO

    n

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    fhrstw 4 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    İnsanlar hayvansal reflexlere sahip olmaya başladı. Sanırım devolve’a uğruyoruz çünkü bir eylemi yapmadan önce sonuçlarını düşünmüyoruz hayvanlarda böyledir önce bişey yapar sonra sonuçlarıyla yüzleşirler. Etik ve ahlak bir yana oluşacak psikolojik rahatsızları söylemiyorum bile bunları öngörmek için ortalama bir akla sahip olmak yeterli.
    İnsanlar hayvansal reflexlere sahip olmaya başladı. Sanırım devolve’a uğruyoruz çünkü bir eylemi yapmadan önce sonuçlarını düşünmüyoruz hayvanlarda böyledir önc...
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    Yanıtla +6
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    jdmysf 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    hadi bende yazayım bari,
    zeki müren de bizi görecek mi?
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    İnternetin içinde ruh olarak gezebileceğimiz günler yakın
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    Abdülhak Hamit Tarhan (Mustafa ) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Black Mirror
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    Omega Speedmaster 3 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bu da VR versiyonu (başka bir firmanın) :





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    g.k. 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şakalar, komiklikler yine havada uçuşmuş.
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    1BilimAdamı (Hakan Altay) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Zeki Mürende sizi görmeyecek mi?
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    jdmysf 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    hadi bende yazayım bari,
    zeki müren de bizi görecek mi?
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    Y Yeşil Gözlü Bizon 3 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Zehir gibi 😩
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    Adoring 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu teknoloji insanların ruh sağlığını bozar ve geçmişte yaşamasına sebep olur.Resmen teknoloji şirketleri ilk ben yapayımda insanlığa ne olursa olsun kafasında.
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Zeki Müren'de bizimle konuşacak mı?
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    fhrstw 4 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    İnsanlar hayvansal reflexlere sahip olmaya başladı. Sanırım devolve’a uğruyoruz çünkü bir eylemi yapmadan önce sonuçlarını düşünmüyoruz hayvanlarda böyledir önce bişey yapar sonra sonuçlarıyla yüzleşirler. Etik ve ahlak bir yana oluşacak psikolojik rahatsızları söylemiyorum bile bunları öngörmek için ortalama bir akla sahip olmak yeterli.
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    1924 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

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    3 etiket daha black mirror hayatını kaybedenlerle konuşma Bilim ve Teknoloji
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