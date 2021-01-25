Microsoft, hayatını kaybedenlerle konuşabildiğiniz bir teknolojinin patentini aldı

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Uzun yıllardır teknoloji devlerinden biri olan Microsoft, geçtiğimiz günlerde enteresan bir teknolojinin patentini aldı. Ölü insanlarla konuşmamızı sağlayan bir sohbet robotu.

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Elbette ölü insanlarla gerçekten konuşmuyorsunuz, bu başka bir teknolojinin konusu. Microsoft'un patentini aldığı teknoloji; hayatını kaybetmiş bir insanın dijital ayak izine bakarak; yani sosyal medya paylaşımlarına, görüntülerine ve ses kayıtlarına bakarak kendini geliştirdiği bir sohbet robotu sunuyor.

Hatta sadece hayatını kaybedenler değil, kurgusal karakterlerin veya yaşayan insanların da sohbet robotunu oluşturabiliyor. Kısaca bu tenolojiyle herhangi birinin davranışlarına ve fikirlerine benzeyen bir robotla konuşabileceksiniz. Son olarak Microsoft, bu teknoloji sayesinde insanların yaşarken kendi sohbet robotlarının geliştirilmesine yardım edebileceğini ve bu sayede öldüklerinde geride dijital bir yedek bırakabileceğini belirtmiş.

Bu teknolojiyi biz aslında daha öncesinde Black Mirror dizisinde görmüştük ve işler pek de iyi gitmemişti. Böyle bir teknolojinin hayata geçmesi ne kadar sürer bunu bilemiyoruz ancak bu konu gerçekten gündem olduğunda dünyanın etik bir açıdan ne tepki vereceği de büyük merak konusu.

https://kotaku.com/microsoft-wants-to-build-chatbots-out-of-dead-peoples-d-1846122364

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