6,5 milyon doz koronavirüs aşısı Türkiye'ye geldi

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Türkiye’de acil kullanım onayı verilen tek koronavirüs aşısı olan Çinli Sinovac firmasının CoronaVac aşılarının ikinci parti sevkiyatı Türkiye’ye geldi. İstanbul’a gelen 6,5 milyon doz aşı, ülke genelindeki aşı merkezlerine dağıtılmaya başlandı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada ikinci parti sevkiyatının 10 milyon doz olduğunu ve ikinci parti sevkiyatın ilk bölümü olan 6,5 milyon doz aşının bugün geleceğini söylemişti. İkinci parti sevkiyatın 3,5 milyon dozluk bölümünün ne zaman geleceği hakkında açıklama yapılmadı.

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Türkiye’de şu anda 1 milyon 265 binin üzerinde kişiye aşı yapıldı. Aşılamanın birinci basamağındaki sağlık çalışanları ve ikinci basamaktaki yaşlı evlerinde kalan vatandaşlarımız aşılandı. C1, C2 ve C3 aşamasındaki kişilere yani 80 ve yaş üstü kişilere aşı yapılıyor. Sonraki aşamada ise 75 yaş ve üstü kişilere aşı yapılacak.

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Türkiye’ye yurt dışından getirilen her aşıda olduğu gibi bugün ülkemize giren aşının da Sağlık Bakanlığı’na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından en az 14 gün incelenmesi gerekecek. TİTCK, 6,5 milyon arasından rastgele örnekler alarak çeşitli kontroller gerçekleştirilecek. Aşılar en erken 8 Şubat tarihinde vatandaşa uygulanabilecek.

https://www.hurriyet.com.tr/galeri-6-5-milyon-sinovac-asisini-tasiyan-ucak-istanbul-havalimanina-inis-yapti-41723411/22

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