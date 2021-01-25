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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    6,5 milyon doz koronavirüs aşısı Türkiye'ye geldi

    Türkiye'nin Çin'den sipariş ettiği koronavirüs aşılarının ikinci partisinin ilk bölümü Türkiye'ye geldi. 6,5 milyon doz aşı İstanbul'a indi.
    3 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    6,5 milyon doz koronavirüs aşısı Türkiye'ye geldi
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    Türkiye’de acil kullanım onayı verilen tek koronavirüs aşısı olan Çinli Sinovac firmasının CoronaVac aşılarının ikinci parti sevkiyatı Türkiye’ye geldi. İstanbul’a gelen 6,5 milyon doz aşı, ülke genelindeki aşı merkezlerine dağıtılmaya başlandı.

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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada ikinci parti sevkiyatının 10 milyon doz olduğunu ve ikinci parti sevkiyatın ilk bölümü olan 6,5 milyon doz aşının bugün geleceğini söylemişti. İkinci parti sevkiyatın 3,5 milyon dozluk bölümünün ne zaman geleceği hakkında açıklama yapılmadı.

    6,5 milyon doz koronavirüs aşısı Türkiye'ye geldi
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    Türkiye’de şu anda 1 milyon 265 binin üzerinde kişiye aşı yapıldı. Aşılamanın birinci basamağındaki sağlık çalışanları ve ikinci basamaktaki yaşlı evlerinde kalan vatandaşlarımız aşılandı. C1, C2 ve C3 aşamasındaki kişilere yani 80 ve yaş üstü kişilere aşı yapılıyor. Sonraki aşamada ise 75 yaş ve üstü kişilere aşı yapılacak.

    6,5 milyon doz koronavirüs aşısı Türkiye'ye geldi
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    Türkiye’ye yurt dışından getirilen her aşıda olduğu gibi bugün ülkemize giren aşının da Sağlık Bakanlığı’na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından en az 14 gün incelenmesi gerekecek. TİTCK, 6,5 milyon arasından rastgele örnekler alarak çeşitli kontroller gerçekleştirilecek. Aşılar en erken 8 Şubat tarihinde vatandaşa uygulanabilecek.



    https://www.hurriyet.com.tr/galeri-6-5-milyon-sinovac-asisini-tasiyan-ucak-istanbul-havalimanina-inis-yapti-41723411/22 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    n

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    fhrstw 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Aşıdan ölen hiç yok mu 1 milyon insan vuruldu hiç mi komplikasyon olmadı? Amaan canım benim ki de laf haberi yapan olursa amerikan ajanı der geçerler.
    2 Yanıt Yanıtla +7
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    Normandia_06 (Yalçın ) 2 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bugüne kadar virüsü kapmamış biri gidip aşı oluyorsa aklından zoru vardır :))
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    H hardtracker (Faruk Mercanli) 6 dk. ( Mesaj Silindi )
    yandasa Alman, halka Cin'i daya gitsin.
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    T Teknik Yazılım (Emrah Karakütük) 52 dk. ( Mesaj Silindi )
    Hiç bir şekil de güvenmiyorum. Bugüne kadar hasta ölüm oranlarını gizleyenlere güvenmek inanmak tam bir fiyasko. Bu aşılarin karşılığı yok Çin'de bile yapılmıyor bu asilar. Türkiye de oldu bittiye getiriliyor bakın biz asi yaptık haydi bitti virüs bir daha da size covid haberi yok ölen sessiz sedasız çekip gitsin bizde kasamiza cebimize bakalım MANTIĞI başka da birşey değil ama bu millete kendi eliyle kendisine etti.
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    D demirparcasi (Demir Parcasi) 58 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bu medyanın gücüne ve insanların zeka seviyesine ben bile bu süreçte şaşırdım.
    Adam covid olmuş ve iyileşmiş her şey normal 2 hafta sonra aşı olmak için sıraya giriyor. Bir de bunu twitterda gururlanarak paylaşıyor. Hala da maske takıyor. Hastalığı atlatmış olmana rağmen bağışıklık kazanamıyorsan aşı sana ne yapsın? Bunu bile düşenebilecek akıl yok. Korktukları anda koyundan farksızlar ne derseler yapıyorlar. Sonra da yaptıklarını haklı çıkarmaya çalışıyorlar. Başlıyorlar covid'i abartmaya, aşı olan yan etki görenleri küçümsemeye hatta orada da kalmıyorlar, kendileri gibi düşünmeyenlere saldırıyorlar. Çünkü ancak böyle hiçbir mantığa ve bilimsel gerçeğe dayanmayan koyun davranışlarını haklı çıkartıyorlar. Yoksa kendileriyle, hatalarıyla yüzleşmek zorunda kalırlar. Sakın haaa...

    Herkes yaptı ben de yaptım! Bak hiç kimseye bir şey olmadı! Olduysa da olmadı! Olmadı da olmadı...
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    por favor (ssena arıkuşu) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hükümet elinden geleni fazlasıyla yapıyor. Aşı konusunda avrupanın pek çok ülkesinden iyi durumdayız.
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    profecco 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yerli aşımız gelmiş.
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    swat882 (Swat882 ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Faz 3 için şeffaf bir rapor var mı Sinovac aşısı için?

    Bana inanılmaz aceleye gelmiş bir aşı gibi geliyor Mrna aşılarına nazaran.
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    S smalsrol (Volkan Küçük) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) swat882
    Mrna da bu asi da guvenilir degil. Fransa, İsrail, İngiltere hafiften Pzifer ve diger asi üreten firmalara 'bizi kandirdiniz' gibisinden sesler cikarmaya basladi. 2 doz aldıktan sonra coronaya yakananlar varmis ve bazi mutasyonlarda asinin etkinlik orani ciddi düşüyormus. Salgın ilk başladiginda mutasyon geciren viruse asi bulunmaz diyenler simdi ası propagandasi yapiyor.
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    fhrstw 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Aşıdan ölen hiç yok mu 1 milyon insan vuruldu hiç mi komplikasyon olmadı? Amaan canım benim ki de laf haberi yapan olursa amerikan ajanı der geçerler.
    2 Yanıt Yanıtla +7
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    D demirparcasi (Demir Parcasi) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) fhrstw
    Birisi twitter'da milyon doz yapıldı hiç yan etki yok aşıda diye paylaşım yaptı. Biriside altına o zaman ben niye 4 gündür hastanede yatıyorum diye cevap yazdı. Sigara tiryakisinin akciğer kanserinden ölümünü covid ölümü diye haber yapanların, covid hakkındaki en ufak olumlu haberi dahi haber yapmayanların, aşının yan etkileri haber yapacaklarını zannetmek hayaldir.
    Devletimiz en azından mRNA aşılarını yaptırmadığı için şükretmek lazım. Kötünün iyisini kullanıyoruz.
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    Lord Melkor (Erdinç Durmaz) 10 dk. ( Mesaj Silindi ) fhrstw
    Bende hiçbir semptom görülmedi. Çevremden de duymadım ama üstüne düşerek araştırma yaptığım bir şey de değil

    Bunu niye yazdım? Olayı fazla kompleks haline getirenler için yazdım alttarafı pasif bir virüs enjekte ediliyor en fazla ne olabilir
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    M Morichannn (Akın Özer) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    OK.
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