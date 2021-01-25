6,5 milyon doz koronavirüs aşısı Türkiye'ye geldi

Türkiye’de acil kullanım onayı verilen tek koronavirüs aşısı olan Çinli Sinovac firmasının CoronaVac aşılarının ikinci parti sevkiyatı Türkiye’ye geldi. İstanbul’a gelen 6,5 milyon doz aşı, ülke genelindeki aşı merkezlerine dağıtılmaya başlandı.İlginizi Çekebilir Koronavirüs aşıları nihayet Türkiye'ye geldi
Ayrıca Bkz. "Hangi ilde kaç kişi aşılandı? İllere göre takip tablosu yayınlandı!"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada ikinci parti sevkiyatının 10 milyon doz olduğunu ve ikinci parti sevkiyatın ilk bölümü olan 6,5 milyon doz aşının bugün geleceğini söylemişti. İkinci parti sevkiyatın 3,5 milyon dozluk bölümünün ne zaman geleceği hakkında açıklama yapılmadı.
Türkiye’de şu anda 1 milyon 265 binin üzerinde kişiye aşı yapıldı. Aşılamanın birinci basamağındaki sağlık çalışanları ve ikinci basamaktaki yaşlı evlerinde kalan vatandaşlarımız aşılandı. C1, C2 ve C3 aşamasındaki kişilere yani 80 ve yaş üstü kişilere aşı yapılıyor. Sonraki aşamada ise 75 yaş ve üstü kişilere aşı yapılacak.
Türkiye’ye yurt dışından getirilen her aşıda olduğu gibi bugün ülkemize giren aşının da Sağlık Bakanlığı’na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından en az 14 gün incelenmesi gerekecek. TİTCK, 6,5 milyon arasından rastgele örnekler alarak çeşitli kontroller gerçekleştirilecek. Aşılar en erken 8 Şubat tarihinde vatandaşa uygulanabilecek.
https://www.hurriyet.com.tr/galeri-6-5-milyon-sinovac-asisini-tasiyan-ucak-istanbul-havalimanina-inis-yapti-41723411/22 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yapay zekalı LEGO ayrıştırma makinesi
Adam covid olmuş ve iyileşmiş her şey normal 2 hafta sonra aşı olmak için sıraya giriyor. Bir de bunu twitterda gururlanarak paylaşıyor. Hala da maske takıyor. Hastalığı atlatmış olmana rağmen bağışıklık kazanamıyorsan aşı sana ne yapsın? Bunu bile düşenebilecek akıl yok. Korktukları anda koyundan farksızlar ne derseler yapıyorlar. Sonra da yaptıklarını haklı çıkarmaya çalışıyorlar. Başlıyorlar covid'i abartmaya, aşı olan yan etki görenleri küçümsemeye hatta orada da kalmıyorlar, kendileri gibi düşünmeyenlere saldırıyorlar. Çünkü ancak böyle hiçbir mantığa ve bilimsel gerçeğe dayanmayan koyun davranışlarını haklı çıkartıyorlar. Yoksa kendileriyle, hatalarıyla yüzleşmek zorunda kalırlar. Sakın haaa...
Herkes yaptı ben de yaptım! Bak hiç kimseye bir şey olmadı! Olduysa da olmadı! Olmadı da olmadı...
Bana inanılmaz aceleye gelmiş bir aşı gibi geliyor Mrna aşılarına nazaran.
Devletimiz en azından mRNA aşılarını yaptırmadığı için şükretmek lazım. Kötünün iyisini kullanıyoruz.
Bunu niye yazdım? Olayı fazla kompleks haline getirenler için yazdım alttarafı pasif bir virüs enjekte ediliyor en fazla ne olabilir