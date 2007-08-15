Microsoft Hotmail kapasitesini 5gb'a çıkardı.

Yazılım devi Microsoft, Windows Live Hotmail servisinin kapasitesini 5Gb'a çıkardı. 2004 yılında Google'ın Gmail ile başlattığı posta kutusu kapasite yarışına bugün neredeyse her servis sağlayıcı katılmış durumda.2004 yılında Gmail kullanıcılarına 1gigabyte posta kutusu kapasitesi sunarken, aynı tarihte Microsoft, Hotmail ile kullanıcılara sadece 2Mb veriyordu. Bu gün ise durum değişti. Geçtiğimiz süre boyunca kişi başına düşen kapasiteyi 2.8gigabyte'a cıkaran Google'a karşı microsoft önce yeni Live Hotmail hesaplarını 2Gb'a, şimdi de 5Gb'a yükseltti.

Bu rakamlar tabiki ücretsiz posta hesaplarına verilen alanlar. Bunun yanında Google'ın ücretli posta servisi 6Gb'lık alan için yıllık 20$ alırken, Microsoft'un servisi ise 10Gb için yıllık 15$ almakta. Bu arada Yahoo'nın sınırsız posta alanını ücretsiz verdiğini de unutmayalım.