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Microsoft Hotmail kapasitesini 5gb'a çıkardı.

12 yıl (Son Güncelleme: 12 yıl)
26,6b
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69
Diğer
enderc
Haber Editörü
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[html]<p align="center"><img src="https://www.donanimhaber.com/resimler/image.aspx/microsoftlogoexp.jpg" width="450" height="360" /></p> <p>Yazılım devi Microsoft, Windows Live Hotmail servisinin kapasitesini 5Gb'a çıkardı. 2004 yılında Google'ın Gmail ile başlattığı posta kutusu kapasite yarışına bugün neredeyse her servis sağlayıcı katılmış durumda.2004 yılında Gmail kullanıcılarına 1gigabyte posta kutusu kapasitesi sunarken, aynı tarihte Microsoft, Hotmail ile kullanıcılara sadece 2Mb veriyordu. Bu gün ise durum değişti. Geçtiğimiz süre boyunca kişi başına düşen kapasiteyi 2.8gigabyte'a cıkaran Google'a karşı microsoft önce yeni Live Hotmail hesaplarını 2Gb'a, şimdi de 5Gb'a yükseltti.</p> <p>Bu rakamlar tabiki ücretsiz posta hesaplarına verilen alanlar. Bunun yanında Google'ın ücretli posta servisi 6Gb'lık alan için yıllık 20$ alırken, Microsoft'un servisi ise 10Gb için yıllık 15$ almakta. Bu arada Yahoo'nın sınırsız posta alanını ücretsiz verdiğini de unutmayalım. </p>[/html]
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Macromedia 12 yıl

5 gb'a çıkarmayı planlıyor galiba hotmail

1 gb + pop 3 desteği olsa daha faydalı olurdu bence
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judge980 12 yıl
Arkadaşlar tam hotmail konusunda açılmışken ben birşey sormak istiyorum. Ben hotmail'ımı çok uzun süredir doğru dürüst kullanamıyorum. Türkçe karakter sorunu yaşıyorum. Başka bir topic'te hotmail live'e geç orda dil seçeneklerinden halledersin sorunu dediler ama ben bir türlü geçme yolunu bulamadım. Ayrıca başka bir düzeltme yolu var mı bunun; illaki live'a mı geçmem lazım. Bir yardımcı olsanız çok mutlu edersiniz beni.
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ckm 12 yıl
microsoft ne yaparsa yapsın verdiği hizmetler ürünlerin kalitesi düşük ve kötü mail konusuna gelincede gmail ve yahoo(güncellenmiş arayüzü ile)dururken hotmail bunların yanına uğrayamaz gmail gibi ücretsiz pop3 verebiliyor mu birçok yenilik içeriyor mu gmail gibi kolay kullanımı var mı gmail ve yahoo gibi messenger çalıştırabiliyor mu tarayıcıda farklar burada.
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ogameci 12 yıl
acaba 5 gb e mailini FULL kullanan var mıdır ?
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Independent22 12 yıl
1 gb bile cogu kimseye yeter bence mühim olan eklenebilecek dosya boyutudur kamaatindeyim
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Wristcutter 12 yıl

Orjinalden alıntı: ogameci

acaba 5 gb e mailini FULL kullanan var mıdır ?


Dosya paylaşımı;)

5 gb olunca dvd atabiliyorsun kanımca mailden:D
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istanbul2007 12 yıl

Orjinalden alıntı: ogameci

acaba 5 gb e mailini FULL kullanan var mıdır ?


yoktur. hizmet yeni devreye girmiş
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