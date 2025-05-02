Microsoft, yeni hesaplarda şifre kullanımını kaldırdı

Microsoft’a göre, bugün Microsoft hesabıyla Windows'ta oturum açan kullanıcıların %99'undan fazlası parola kullanmıyor; bunun yerine biyometrik veya PIN gibi diğer seçenekleri tercih ediyor.
Microsoft, her saniye yaklaşık 7.000 parola tabanlı siber saldırı tespit ettiğini bildirerek geleneksel parolalardaki güvenlik açığına dikkat çekiyor. Bu, 2023'te görülen oranın iki katından fazla. Dolayısıyla siber suçlular taktiklerini geliştirdikçe, parolayı kırmak kolay bir iş haline geldi. Bu nedenle, şirket artık parolalar yerine teoride daha güvenli olan passkey kullanılmasını istiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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