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    Microsoft, yeni hesaplarda şifre kullanımını kaldırdı

    Microsoft, kullanıcılarını parolalardan tamamen uzaklaştırmak istiyor. Şirket artık yeni kullanıcılarının yalnızca passkey, biyometrik bilgiler veya diğer seçeneklerle oturum açmasını gerektirecek.

    microsoft hesapları şifresiz passkey Tam Boyutta Gör
    Microsoft, yeni Microsoft hesaplarının artık parola gerektirmeyeceğini duyurdu. Şirket, kullanıcıları şifre yerine passkey kullanmaya teşvik ediyor. Amaç; kullanıcıların tamamen parolasız bir dünyaya yönelmesi ve passkey, yüz tanıma, parmak izi kimlik doğrulaması veya güvenlik anahtarları gibi modern, güvenli alternatifleri kullanması.

    Microsoft’a göre, bugün Microsoft hesabıyla Windows'ta oturum açan kullanıcıların %99'undan fazlası parola kullanmıyor; bunun yerine biyometrik veya PIN gibi diğer seçenekleri tercih ediyor.

    Microsoft, her saniye yaklaşık 7.000 parola tabanlı siber saldırı tespit ettiğini bildirerek geleneksel parolalardaki güvenlik açığına dikkat çekiyor. Bu, 2023'te görülen oranın iki katından fazla. Dolayısıyla siber suçlular taktiklerini geliştirdikçe, parolayı kırmak kolay bir iş haline geldi. Bu nedenle, şirket artık parolalar yerine teoride daha güvenli olan passkey kullanılmasını istiyor.

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