Tam Boyutta Gör Microsoft, yeni Microsoft hesaplarının artık parola gerektirmeyeceğini duyurdu. Şirket, kullanıcıları şifre yerine passkey kullanmaya teşvik ediyor. Amaç; kullanıcıların tamamen parolasız bir dünyaya yönelmesi ve passkey, yüz tanıma, parmak izi kimlik doğrulaması veya güvenlik anahtarları gibi modern, güvenli alternatifleri kullanması.

Apple Parolalar uygulamasında güvenlik açığı ortaya çıktı 1 ay önce eklendi

Microsoft’a göre, bugün Microsoft hesabıyla Windows'ta oturum açan kullanıcıların %99'undan fazlası parola kullanmıyor; bunun yerine biyometrik veya PIN gibi diğer seçenekleri tercih ediyor.

Microsoft, her saniye yaklaşık 7.000 parola tabanlı siber saldırı tespit ettiğini bildirerek geleneksel parolalardaki güvenlik açığına dikkat çekiyor. Bu, 2023'te görülen oranın iki katından fazla. Dolayısıyla siber suçlular taktiklerini geliştirdikçe, parolayı kırmak kolay bir iş haline geldi. Bu nedenle, şirket artık parolalar yerine teoride daha güvenli olan passkey kullanılmasını istiyor.

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Microsoft, yeni hesaplarda şifre kullanımını kaldırdı