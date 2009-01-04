Microsoft, netbook üreticilerine çeşitli sınırlamalar uyguluyor

Milyonlarca adetlik satış rakamıyla geçtiğimiz yıla damgasını vuran netbook bilgisayarların gelişimini Microsoft mu engelliyor? Maliyet gözetilerek hazırlanan ve kullanıcılara yüksek taşınabilirlik olanakları sunan netbook'lar yani mini-bilgisayarlar Asus'un Eee PC ailesi ile popülerlik kazanmış, işlemci devi Intel'in, Tayvan'da gerçekleştirilen Computex fuarında Atom platfromunu duyurmasıyla üreticiler arasında da yaygınlaşmaya başlamıştı. Bugün gelinen noktada Asus, Acer, Casper, Dell, Exper, HP, MSI ve şimdilerdeyse Sony gibi yerli-yabancı pek çok firmanın yer aldığı pazarda, netbook'lar için çeşitli sınırlandırmaların olduğu iddia ediliyor.

Yeni yılda da yüksek satış rakamlarına ulaşması öngörülen mini-bilgisayarlar için yayınladığımız bir haberimizde, sistem belleğinin 1GB üstüne çıkartılamamasının arkasında Microsoft'un olduğu iddialarına yer vermiş, firmanın işletim sistemi olarak Windows XP Home Edition kullanılan netbook'lar için üreticilere 1GB üstü bellek kullanılmaması yönünde kısıtlama getirdiği söylemlerine yer vermiştik. ITExaminer sitesi tarafından yayınlanan yeni bir haber'de Redmond merkezli yazılım devi Microsoft'un netbook üretimiyle ilgilenen 20 büyük OEM üreticisine getirdiği iddia edilen ve dikkat çekici sınırlamaların da olduğu kısıtlamalara yer verilmiş.

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Microsoft'un netbook üreticilerine çeşitli sınırlamalar getirdiği belirtiliyor

Gözlemlenebileceği üzere tasarım özellikleri haricinde mini-bilgisayarlar benzer spesifikasyonlara sahip. VIA ve hatta Longsoon 2F gibi x86 harici platformları bir kenara bıraktığımızda netbook / nettop bilgisayarların Intel platformunun kullanıldığını görmekteyiz. Yeni yılda AMD'nin de netbook'lara özel yeni çözümler duyurması beklenirken şimdilik Intel'in pazarı kontrol ettiğini söyleyebilmek mümkün. Mini bilgisayarların dünyasına pek çok firma giriş yapmış olsa da teknik özellik anlamda genellikle benzer çözümlerin hazırlandığını görmekteyiz. İşlemci ve yonga seti haricinde bellek ve depolama için genellikle benzer adımlarını atıldığını söyleyebilmek mümkün.

MSI tarafından geçtiğimiz günlerde lanse edilen melez (SSD+HDD) depolama teknolojili mini-bilgisayarı bir kenara bırakırsak, güncel netbook modellerinde 160GB'a kadar sabit disk ve yine modeline göre genellikle 16GB' a kadar SSD çözümlerine yer verilmekte. Üreticilere sınırlama getirdiği ifade edilen Microsoft'un, netbook'larda 160GB üstü sabit diske ve 16GB üstü entegre flash bellek kullanımına izin vermediği belirtiliyor. İşlemci konusunda ise Intel'de Atom (N270, N230, Z500, Z510, Z520, Z530, Z540) ve Celeron 220, AMD'de Geode LX, Athlon (2650e, Sempron 210U) ile VIA'nın C7-M (ULV) ve Nano (U2300, U2400, U2500) modelleri izin verildiği belirtiliyor.

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Netbook'ların satışı başarısı Windows XP'nin yaşam destek süresini de uzattı

Mini-bilgisayarlarda zaman zaman eleştri oklarınının hedefi olan donaım ise entegre grafik işlem birimi. Bilindiği üzere Atom tabanlı sistemlerde Intel, DirectX 9 destekli GMA 950 IGP'sini kullanıyor. ITExaminer sitesinin haberine göre Microsoft, mini-bilgisayarlarda DirectX 9 üstü grafik çözümlerinin kullanımına yeşil ışık yakmıyor. Bu noktada akıllara bir başka soru daha gelmiyor değil. Zira geçtiğimiz günlerde netbook ve nettop bilgisayarlarda kullanılmak üzere DirectX 10 ve HD video destekli Ion platformunu duyuran Nvidia'nın tahminlerin aksine Intel yerine Microsoft ile sorun yaşaması gündeme gelebilir. Bir diğer sınırlandırmanın ise ekran boyutuyla ilgili olduğu belirtilmekte.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden HP'nin, Intel tarafından Atom işlemcilerinin kullanılacağı netbook'lar için belirlenen ekran boyutu sınırlandırmasını esnetebilmek için görüşmelere başladığı ve Intel'in belirlediği söylenen 10.2" limitinin üstüne çıkarak 11.6" ve 13.3" ekranlı ve Atom işlemcili mini-bilgisayarlar hazırlamayı hedeflediğinden bahsetmiştik. Microsoft cephesinde ise netbook'lar için daha esnek bir politika izlendiğini ve 14.1-inç boyutundaki modellere de destek sağlandığını ayrıca masaüstü için geliştirilen nettop bilgisayarlarda ise herhangi bir sınırlamaya gidildiği bildirilmekte.

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Piyasada farklı markalarca hazırlanan çok sayıda netbook modeli bulunmakta

Windows Vista Basic için de benzer kısıtlamalar olmakla birlikte Windows XP'ye göre tek farkın 16GB olan flash bellek kapasitesinin 24GB'a çıkartılması gösteriliyor. Üretici firmalarsa rakipleri karşısında farklılık yaratabilmek için farklı alternatifler üzerinde çalışmaya devam ediyorlar. Belirttiğimiz gibi MSI, melez depolama teknolojisine sahip mini-bilgisayarıyla bu yönde önemli bir adım atmış oldu. Öte yandan başta Asus olmak üzere bazı sistem üreticilerinin önümüzdeki hafta başlayacak Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı'nda dokunmatik ekranlı netbook modellerini sergileyebileceği de konuşulmakta.

http://www.itexaminer.com/microsoft-adds-to-atoms-restrictions.aspx