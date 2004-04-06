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Microsoft Night Vision Wireless Intellimouse Explorer: Daha da güzel...

15 yıl (Son Güncelleme: 15 yıl)
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Murat K. "infoman"
Haber Editörü
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Microsoft fare ailesinin şüphesiz en iyi ürünlerinden biri olan Wireless Intellimouse, şimdi bu yeni özel versiyonuyla (Night Vision) çok daha çekici hale geldi.

Microsoft Night Vision Wireless Intellimouse Explorer: Daha da güzel...
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Sağ ve sol elle kullanıma olanak tanıyan ergonomik WI kablosuz fare 3 metre mesafe içerisinde sorunsuz çalışabiliyor. Paketten çıkan 1.5V 2 adet AA  Ni-MH kalem pille çalışan fare daha önce de haberini yaptığımız Tilt wheel yani sağa ve sola yatırılabilen tekere sahip.

Buraya kadar normal Wireless Intellimouse Explorer ile aynı olan Night Vision Wireless Intellimouse Explorer'ın farkı özel olarak tasarlanmış dış yüzeyi.

Microsoft Night Vision Wireless Intellimouse Explorer: Daha da güzel...
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Tasarım Microsoft tarafından renk konusunda dünyanın ileri gelen uzmanlarının bulunduğu Pantone Color Institute'ün yöneticisi Leatrice Eisman'a yaptırılmış.

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Açıkçası Leatrice Eisman'ın tasarımı özellikle Matrixseverlerin hoşuna gidecek gibi duruyor : )

Microsoft Night Vision Wireless Intellimouse Explorer: Daha da güzel...
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Night Vision haricinde Immersion gibi daha farklı özel versiyonlara da göz atmak isterseniz yapmanız gereken aşağıdaki linke tıklamak.


http://www.microsoft.com/hardware/mouseandkeyboard/productdetails.aspx?pid=002 Yorum Yaz
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