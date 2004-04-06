Microsoft Night Vision Wireless Intellimouse Explorer: Daha da güzel...

Microsoft fare ailesinin şüphesiz en iyi ürünlerinden biri olan Wireless Intellimouse, şimdi bu yeni özel versiyonuyla (Night Vision) çok daha çekici hale geldi.

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Sağ ve sol elle kullanıma olanak tanıyan ergonomik WI kablosuz fare 3 metre mesafe içerisinde sorunsuz çalışabiliyor. Paketten çıkan 1.5V 2 adet AA Ni-MH kalem pille çalışan fare daha önce de haberini yaptığımız Tilt wheel yani sağa ve sola yatırılabilen tekere sahip.

Buraya kadar normal Wireless Intellimouse Explorer ile aynı olan Night Vision Wireless Intellimouse Explorer'ın farkı özel olarak tasarlanmış dış yüzeyi.

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Tasarım Microsoft tarafından renk konusunda dünyanın ileri gelen uzmanlarının bulunduğu Pantone Color Institute'ün yöneticisi Leatrice Eisman'a yaptırılmış.

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Açıkçası Leatrice Eisman'ın tasarımı özellikle Matrixseverlerin hoşuna gidecek gibi duruyor : )

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Night Vision haricinde Immersion gibi daha farklı özel versiyonlara da göz atmak isterseniz yapmanız gereken aşağıdaki linke tıklamak.

http://www.microsoft.com/hardware/mouseandkeyboard/productdetails.aspx?pid=002