Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft Office 2009 (Alpha) görüntüleri sızdı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
43,3b
1
22
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Windows 7'nin Beta versiyonunu geçtiğimiz günlerde kullanıma sunan ve tahminlerin de ötesinde bir ilgiyle karşılaşan Redmond merkezli yazılım devi Microsoft, Windows 7 ile birlikte popüler ofis-uygulama paketi MS Office'in yeni versiyonu üzerindeki çalışmalarına da devam ediyor. Firmanın Office 14 kod adıyla geliştirdiği yeni paketin önümüzdeki yıl Office 2009 adıyla kullanıma sunması bekleniyor.

Wzor isimli bir Rus teknolojisi sitesi, Office 14'ün Beta öncesi Alpha versiyonuna ait bazı ekran görüntüleri yayımladı. Bu hafta başında Microsoft tarafından önceden belirlenen deneyicilere dağıtılan sürümden alınan ekran görüntülerinden anlaşıldığı kadarıyla Microsoft, yeni paketin menü kısmını geri bildirimler doğrultusunda sadeleştirerek sıkça kullanılan araçları ön planda tutacak gibi görünüyor.

Henüz Alpha aşamasında olan Office 14'te kullanıma sunulacağı tarihe kadarki süreçte önemli değişiklikler yapılamsı ve pek çok güncelleştirme / iyileştirmeye tabii tutulması bekleniyor.

Microsoft Office 2009 (Alpha) görüntüleri sızdı
Tam Boyutta Gör

Office Word 14

Microsoft Office 2009 (Alpha) görüntüleri sızdı
Tam Boyutta Gör

Office Excel 14

Microsoft Office 2009 (Alpha) görüntüleri sızdı
Tam Boyutta Gör

Office Word 14 Publications

Microsoft Office 2009 (Alpha) görüntüleri sızdı
Tam Boyutta Gör

Office System 14


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
faith2006 10 yıl
ÇİFT ÇEKİRDEĞİN ÇİFTİNİDE KULLANIYORMU?:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hanoglu2 10 yıl
OpenOffice 3.0 TR bence harika. Tavsiye ediyorum. Lisans sorunu yaşamadan tüm ihtiyaçlarınızı profösyönel şekilde karşılayabilirsiniz. Hatta PDF formatına çok önceden beri destek vermesi gibi çok avantajlı yönleride bulunuyor. Tüm ofis versyon ve dosya tiplerini tanımakta. Hiç bir sorun yaşamadan görsel olarak çok zevkli olan OpenOffice 3.0 TR mutlaka denenmeli.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacaygun 10 yıl
Windows çok sert olarak geri dönüyor. Sevdiğim şirketlerden birisidir...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
.Mustafa 61. 10 yıl
paylasim iiçin teşekkürler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TriaThlon 10 yıl
Orjinalden alıntı: sertacaygun

Windows çok sert olarak geri dönüyor. Sevdiğim şirketlerden birisidir...


vistadaki hayal kırıklığını giderebilmesi için böyle bi dönüş yapması gerekiyordu.


konuya gelecek olursak ben 2003 kullanıyorum ve memnunum...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
max975 10 yıl
güzel birşeye benziyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SnRkRkMn 10 yıl
gerek yoktu bea daha millet 2007 ye tam geçiş yapamadı biraz 2007 otursaydı bari
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
toz-koparan 10 yıl
hala 2003 kullanıyorumm..umarım 2007deki geriye uyum sorunu bunda olmaz...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serenissimo 10 yıl
Henüz Alpha aşamasında olan Office 14'te kullanıma sunulacağı tarihe kadarki süreçte önemli değişiklikler yapılamsı ve pek çok güncelleştirme / iyileştirmeye tabii tutulması bekleniyor.
bence kullanıma sunulduğu tarihten sonrada bolca yama ve güncelleştirmede çıkar :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
electro_g 10 yıl
ne gereNk varsa böyle şeylere, OpenOffice varken...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DHArcadia 10 yıl

Orjinalden alıntı: electro_g

ne gereNk varsa böyle şeylere, OpenOffice varken...


OpenOffice 3.0 ile benim ihtiyaclarimi karsilar hale geldi sonunda. Ben de artik OpenOffice versiyonlarini bekliyorum. MSO'ya veda ettim. Herkes icin yeterli olmayabilir ama denemenizi oneririm.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hey 10 yıl
umarım 2007 ile 2009 dosyaları açılabilir cinsten yaparlar,,yoksa bi sinir durum daha oluşacak 2003-2007de yaşadığımız gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
döküntü 10 yıl


Orjinalden alıntı: hey

umarım 2007 ile 2009 dosyaları açılabilir cinsten yaparlar,,yoksa bi sinir durum daha oluşacak 2003-2007de yaşadığımız gibi


Evet haklısınız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AtiMX4 10 yıl
aynı şeyler sonuçta ama kapladığı alan çoğalıyor:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 10 yıl
kullanım açısından büyük bir değişiklik gözükmüyor gibi... yani 2003 ile 2007 arasındaki kadar fark olacağını zannetmiyorum...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GuiWan 10 yıl
katılıyorum. 2003'le 2007 arasında baya bi fark vardı. bu görüntülerden anlaşılan 2007'nin biraz daha makyajlanmış hali olacak 2009.

Orjinalden alıntı: Batuist

kullanım açısından büyük bir değişiklik gözükmüyor gibi... yani 2003 ile 2007 arasındaki kadar fark olacağını zannetmiyorum...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
43313 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
ofis, microsoft ve microsoft office
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Need For Speed: Undercover inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Fiyat-performansa oynayan AMD stratejisi
DonanımHaber
Nokia 2.2 duyuruldu. İşte özellikleri
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim