Microsoft Office 2009 (Alpha) görüntüleri sızdı

Windows 7'nin Beta versiyonunu geçtiğimiz günlerde kullanıma sunan ve tahminlerin de ötesinde bir ilgiyle karşılaşan Redmond merkezli yazılım devi Microsoft, Windows 7 ile birlikte popüler ofis-uygulama paketi MS Office'in yeni versiyonu üzerindeki çalışmalarına da devam ediyor. Firmanın Office 14 kod adıyla geliştirdiği yeni paketin önümüzdeki yıl Office 2009 adıyla kullanıma sunması bekleniyor.

Wzor isimli bir Rus teknolojisi sitesi, Office 14'ün Beta öncesi Alpha versiyonuna ait bazı ekran görüntüleri yayımladı. Bu hafta başında Microsoft tarafından önceden belirlenen deneyicilere dağıtılan sürümden alınan ekran görüntülerinden anlaşıldığı kadarıyla Microsoft, yeni paketin menü kısmını geri bildirimler doğrultusunda sadeleştirerek sıkça kullanılan araçları ön planda tutacak gibi görünüyor.

Henüz Alpha aşamasında olan Office 14'te kullanıma sunulacağı tarihe kadarki süreçte önemli değişiklikler yapılamsı ve pek çok güncelleştirme / iyileştirmeye tabii tutulması bekleniyor.

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