Microsoft, dünya genelinde Teams ve Office'i ayırıyor

Teams ve Office dünya genelinde ayrılıyor
Bilindiği üzere Avrupa Komisyonu, Salesforce'un sahip olduğu rakip çalışma alanı mesajlaşma uygulaması Slack'in 2020'deki şikayetinden bu yana Microsoft'un Office ve Teams'i birbirine bağlamasını soruşturuyor. Microsoft, 2017’den itibaren Teams’i Office paketlerine ücretsiz eklemiş ve Skype for Business’ın yerine geçirmişti. Rakipler ise Microsoft’un ürünleri birlikte paketleyerek haksız avantaj sağladığını iddia etmişti. Soruşturmalar neticesinde ise Microsoft, AB özelinde iki hizmetini birbirinden ayırmıştı. Bu durum şimdi küresel olarak genişletiliyor.
Bir Microsoft sözcüsü konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Bunu yapmak, çok uluslu şirketlere satın alımlarını coğrafyalar arasında standartlaştırmak istediklerinde daha fazla esneklik sağlayarak Avrupa Komisyonu'ndan gelen geri bildirimleri de ele alıyor" dedi. Mevcut kullanıcılar artık mevcut lisans anlaşmalarını korumayı veya ayrı sunulan tekliflerden birine geçmeyi seçebilirler. Yeni ticari müşteriler için Teams'siz Office fiyatları ürüne bağlı olarak 7,75 ila 54,75 dolar arasında değişiklik gösterecek. Sadece Teams için ise 5,25 dolarlık bir fiyat belirlenmiş durumda.
Microsoft'un Teams ve Office'i ayrıştırma yolculuğu 2020 yılında Slack'in AB'ye antitröst şikayetinde bulunmasıyla başladı. Microsoft, ekim ayında hizmetleri ayırmaya başlamış olsa da soruşturmalar bitmiş değil. Eğer Microsoft'un rekabet yasalarını ihlal ettiği tespit edilirse yüklü bir para cezası alma riski devam ediyor. Microsoft, son 10 yılda iki veya daha fazla ürünü birbirine bağladığı için AB’den 2,4 milyar dolar ceza almıştı. Mevcut yasalar kapsamında Microsoft’un küresel yıllık cirosunun yüzde 10'u kadar ceza alma riski bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...