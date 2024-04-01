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    Anlık Bildirim

    Microsoft, dünya genelinde Teams ve Office'i ayırıyor

    ABD'li teknoloji Microsoft, yaptığı açıklamada olası bir rekabet cezasıyla karşılaşmamak için firmanın sohbet ve video uygulaması Teams'i küresel olarak Office ürününden ayıracağını duyurdu.
    Teams ve Office Tam Boyutta Gör
    Microsoft, geçtiğimiz ekim ayında olası cezalardan kaçınmak için Avrupa Birliği ve İsviçre'de Teams'i Microsoft 365 ve Office 365 paketlerinden ayırma kararı almıştı. Bugün yapılan açıklamada ise bu hamlenin tüm dünya çapına genişletileceği ve bundan sonra firmanın sohbet ve video uygulaması Teams'in Microsoft 365 ve Office 365'ten ayrı olarak var olacağı belirtildi.

    Teams ve Office dünya genelinde ayrılıyor

    Bilindiği üzere Avrupa Komisyonu, Salesforce'un sahip olduğu rakip çalışma alanı mesajlaşma uygulaması Slack'in 2020'deki şikayetinden bu yana Microsoft'un Office ve Teams'i birbirine bağlamasını soruşturuyor. Microsoft, 2017’den itibaren Teams’i Office paketlerine ücretsiz eklemiş ve Skype for Business’ın yerine geçirmişti. Rakipler ise Microsoft’un ürünleri birlikte paketleyerek haksız avantaj sağladığını iddia etmişti. Soruşturmalar neticesinde ise Microsoft, AB özelinde iki hizmetini birbirinden ayırmıştı. Bu durum şimdi küresel olarak genişletiliyor.

    Bir Microsoft sözcüsü konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Bunu yapmak, çok uluslu şirketlere satın alımlarını coğrafyalar arasında standartlaştırmak istediklerinde daha fazla esneklik sağlayarak Avrupa Komisyonu'ndan gelen geri bildirimleri de ele alıyor" dedi. Mevcut kullanıcılar artık mevcut lisans anlaşmalarını korumayı veya ayrı sunulan tekliflerden birine geçmeyi seçebilirler. Yeni ticari müşteriler için Teams'siz Office fiyatları ürüne bağlı olarak 7,75 ila 54,75 dolar arasında değişiklik gösterecek. Sadece Teams için ise 5,25 dolarlık bir fiyat belirlenmiş durumda.

    Microsoft'un Teams ve Office'i ayrıştırma yolculuğu 2020 yılında Slack'in AB'ye antitröst şikayetinde bulunmasıyla başladı. Microsoft, ekim ayında hizmetleri ayırmaya başlamış olsa da soruşturmalar bitmiş değil. Eğer Microsoft'un rekabet yasalarını ihlal ettiği tespit edilirse yüklü bir para cezası alma riski devam ediyor. Microsoft, son 10 yılda iki veya daha fazla ürünü birbirine bağladığı için AB’den 2,4 milyar dolar ceza almıştı. Mevcut yasalar kapsamında Microsoft’un küresel yıllık cirosunun yüzde 10'u kadar ceza alma riski bulunuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 4 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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