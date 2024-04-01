Microsoft, dünya genelinde Teams ve Office'i ayırıyor

Tam Boyutta Gör Microsoft, geçtiğimiz ekim ayında olası cezalardan kaçınmak için Avrupa Birliği ve İsviçre'de Teams'i Microsoft 365 ve Office 365 paketlerinden ayırma kararı almıştı. Bugün yapılan açıklamada ise bu hamlenin tüm dünya çapına genişletileceği ve bundan sonra firmanın sohbet ve video uygulaması Teams'in Microsoft 365 ve Office 365'ten ayrı olarak var olacağı belirtildi.

Teams ve Office dünya genelinde ayrılıyor

Bilindiği üzere Avrupa Komisyonu, Salesforce'un sahip olduğu rakip çalışma alanı mesajlaşma uygulaması Slack'in 2020'deki şikayetinden bu yana Microsoft'un Office ve Teams'i birbirine bağlamasını soruşturuyor. Microsoft, 2017’den itibaren Teams’i Office paketlerine ücretsiz eklemiş ve Skype for Business’ın yerine geçirmişti. Rakipler ise Microsoft’un ürünleri birlikte paketleyerek haksız avantaj sağladığını iddia etmişti. Soruşturmalar neticesinde ise Microsoft, AB özelinde iki hizmetini birbirinden ayırmıştı. Bu durum şimdi küresel olarak genişletiliyor.

Bir Microsoft sözcüsü konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Bunu yapmak, çok uluslu şirketlere satın alımlarını coğrafyalar arasında standartlaştırmak istediklerinde daha fazla esneklik sağlayarak Avrupa Komisyonu'ndan gelen geri bildirimleri de ele alıyor" dedi. Mevcut kullanıcılar artık mevcut lisans anlaşmalarını korumayı veya ayrı sunulan tekliflerden birine geçmeyi seçebilirler. Yeni ticari müşteriler için Teams'siz Office fiyatları ürüne bağlı olarak 7,75 ila 54,75 dolar arasında değişiklik gösterecek. Sadece Teams için ise 5,25 dolarlık bir fiyat belirlenmiş durumda.

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Microsoft'un Teams ve Office'i ayrıştırma yolculuğu 2020 yılında Slack'in AB'ye antitröst şikayetinde bulunmasıyla başladı. Microsoft, ekim ayında hizmetleri ayırmaya başlamış olsa da soruşturmalar bitmiş değil. Eğer Microsoft'un rekabet yasalarını ihlal ettiği tespit edilirse yüklü bir para cezası alma riski devam ediyor. Microsoft, son 10 yılda iki veya daha fazla ürünü birbirine bağladığı için AB’den 2,4 milyar dolar ceza almıştı. Mevcut yasalar kapsamında Microsoft’un küresel yıllık cirosunun yüzde 10'u kadar ceza alma riski bulunuyor.

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Microsoft, dünya genelinde Teams ve Office'i ayırıyor