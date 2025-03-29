Microsoft, Ofis uygulamalarının başlatma hızını arttıracak

Başlangıç Hızlandırma özelliği ile Ofis uygulamaları bellekte bekletilecek ve böylece ihtiyaç anında hızlı bir şekilde açılacak. Microsoft, özelliğin en az 8 GB RAM ve 5 GB kullanılabilir disk alanına sahip bilgisayarlarda kullanılabileceğini belirtiyor. Ayrıca, enerji tasarrufu modu etkinleştirildiğinde devre dışı kalacağını söylüyor.
Microsoft, Windows görevlerini sessizce çalıştırmak ve işletim sistemini optimize etmek için bir dizi zamanlanmış görev kullanıyor ancak bunlar çoğu uygulama geliştiricisi tarafından düzenli olarak kullanılmıyor. Google, Chrome güncelleyicisi için zamanlanmış bir görev kullanıyor. Birçok OEM de, sürücüleri ve diğer sistem bileşenlerini güncellemek için aynı yöntemi kullanıyor. Ancak Adobe Creative Suite gibi diğer birçok uygulama, başlatma işlemlerini Windows'un normal başlangıç bölümünde çalıştırıyor ve burada kolayca devre dışı bırakılabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Joe bidenden iyi yürüyo