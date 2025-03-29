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    Microsoft, Ofis uygulamalarının başlatma hızını arttıracak

    Office uygulamalarının açılış süreleri, bilgisayarınızı başlattığınızda sessizce çalışacak yeni bir zamanlanmış görev sayesinde hızlanacak.                     
    Microsoft, Ofis uygulamalarının başlatma hızını arttıracak Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Mayıs ayından itibaren Word ile başlayarak Office uygulamalarının başlatma hızını iyileştirmeyi planlıyor. Office uygulamalarının açılış süreleri, bilgisayarınızı başlattığınızda sessizce çalışacak yeni bir zamanlanmış görev sayesinde hızlanacak.

    Başlangıç Hızlandırma özelliği ile Ofis uygulamaları bellekte bekletilecek ve böylece ihtiyaç anında hızlı bir şekilde açılacak. Microsoft, özelliğin en az 8 GB RAM ve 5 GB kullanılabilir disk alanına sahip bilgisayarlarda kullanılabileceğini belirtiyor. Ayrıca, enerji tasarrufu modu etkinleştirildiğinde devre dışı kalacağını söylüyor.

    Microsoft, Ofis uygulamalarının başlatma hızını arttıracak Tam Boyutta Gör
    Office uygulamalarının önyükleme sırasında arka planda sessizce başlamasını istemeyenler için Word içinde bu özelliği devre dışı bırakma seçeneği sunulacak. Zamanlanmış görevi de iptal etmek mümkün ancak Office yükleyicisi bir güncelleştirme gerçekleştirdiğinde bu görevin yeniden oluşturulacağı belirtiliyor.

    Microsoft, Windows görevlerini sessizce çalıştırmak ve işletim sistemini optimize etmek için bir dizi zamanlanmış görev kullanıyor ancak bunlar çoğu uygulama geliştiricisi tarafından düzenli olarak kullanılmıyor. Google, Chrome güncelleyicisi için zamanlanmış bir görev kullanıyor. Birçok OEM de, sürücüleri ve diğer sistem bileşenlerini güncellemek için aynı yöntemi kullanıyor. Ancak Adobe Creative Suite gibi diğer birçok uygulama, başlatma işlemlerini Windows'un normal başlangıç bölümünde çalıştırıyor ve burada kolayca devre dışı bırakılabiliyor.

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