PowerPoint'in geliştiricisi Dennis Austin hayatını kaybetti

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PowerPoint'in 1987 yılında yayınlanan ilk sürümünü geliştiren Dennis Austin hayatını kaybetti. The Washington Post'un haberine göre emektar yazılım geliştiricisi 76 yaşındaydı. Oğlu Michael, Dennis'in ölüm nedeninin beyne metastaz yapan akciğer kanseri olduğunu söyledi. PowerPoint bugün, günde 30 milyondan fazla sunum oluşturmak için kullanılıyor.

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1980'li yıllarda Forethought şirketinde yönetici olarak görev yapan Robert Gaskins sunumlar için bir program oluşturma fikrini ortaya attı. Bu düşünce Dennis Austin tarafından desteklendi ve daha sonra ekibe Thomas Rudkin de katıldı.

Microsoft gelecek görüp satın aldı

Başlangıçta programın isminin "Presenter" olması planlanıyordu. Ancak şirket böyle bir ismi tescil ettiremedi. Sonuç olarak PowerPoint'te karar kılındı. PowerPoint'in ilk sürümü 1987 yılında piyasaya sürüldü ve Macintosh bilgisayarlar için tasarlanmıştı.

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PowerPoint'in yayınlanmasından birkaç ay sonra Microsoft, Forethought'u 14 milyon dolara satın aldı. 1993 yılına gelindiğinde yazılımın satışları 100 milyon doların üzerine çıkmıştı. Microsoft nihayetinde PowerPoint'i Word ve Excel ile birlikte Microsoft Office program paketinin bir parçası haline getirdi.

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