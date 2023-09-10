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    PowerPoint'in geliştiricisi Dennis Austin hayatını kaybetti

    Popüler sunum hazırlama programı PowerPoint'in baş yazılım geliştiricisi Dennis Austin hayata gözlerini yumdu. Austin, PowerPoint'in temellerini atan ekibin en önemli isimlerinden biriydi.

    PowerPoint'in geliştiricisi Dennis Austin hayatını kaybetti Tam Boyutta Gör

    PowerPoint'in 1987 yılında yayınlanan ilk sürümünü geliştiren Dennis Austin hayatını kaybetti. The Washington Post'un haberine göre emektar yazılım geliştiricisi 76 yaşındaydı. Oğlu Michael, Dennis'in ölüm nedeninin beyne metastaz yapan akciğer kanseri olduğunu söyledi. PowerPoint bugün, günde 30 milyondan fazla sunum oluşturmak için kullanılıyor.

    1980'li yıllarda Forethought şirketinde yönetici olarak görev yapan Robert Gaskins sunumlar için bir program oluşturma fikrini ortaya attı. Bu düşünce Dennis Austin tarafından desteklendi ve daha sonra ekibe Thomas Rudkin de katıldı.

    PowerPoint'in geliştiricisi Dennis Austin hayatını kaybetti

    Microsoft gelecek görüp satın aldı

    Başlangıçta programın isminin "Presenter" olması planlanıyordu. Ancak şirket böyle bir ismi tescil ettiremedi. Sonuç olarak PowerPoint'te karar kılındı. PowerPoint'in ilk sürümü 1987 yılında piyasaya sürüldü ve Macintosh bilgisayarlar için tasarlanmıştı.

    PowerPoint'in geliştiricisi Dennis Austin hayatını kaybetti Tam Boyutta Gör

    PowerPoint'in yayınlanmasından birkaç ay sonra Microsoft, Forethought'u 14 milyon dolara satın aldı. 1993 yılına gelindiğinde yazılımın satışları 100 milyon doların üzerine çıkmıştı. Microsoft nihayetinde PowerPoint'i Word ve Excel ile birlikte Microsoft Office program paketinin bir parçası haline getirdi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    rszx247 5 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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