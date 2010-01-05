Microsoft, Office 2010 fiyatlarını açıkladı, işte detaylar

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Redmond merkezli dünya yazılım devi Microsoft, Haziran ayında duyurmayı planladığı yeni yazılım paketi Office 2010 için Amerika fiyatlarını açıkladı. Beta sürümü bir süre önce yayımlanan Office 2010 için Office Professional Academic, Office Home and Student, Office Home and Business ve Office Professional olmak üzere dört farklı ticari sürümün fiyatları açıklandı, işte detaylar;

- Üniversite öğrencileri ve akademisyenler için hazırlanan Office Professional Academic 99$.

- Ev içi genel kullanım odaklı Office Home and Student 119$ (ürün anahtar kodu için).

- Ev ve iş kullanımı için hazırlanan Office Home and Business 199$.

- Hepsi bir arada komple paket isteyen uzmanlar için Office Professional 349$.

En gelişmiş paket olarak en yüksek fiyat etiketine sahip olan Office Professional, Word, Excel and PowerPoint, to Outlook, Access, Publisher ve OneNote gibi uygulamaların 2010 sürümlerini içereek. Yukarıda yer verdiğimiz dört ticari sürüm ile birlikte Microsoft, Word ve Excel uygulamalarını içeren reklam destekli Office 2010 Starter sürümünü de sağlayacak.