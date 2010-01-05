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Microsoft, Office 2010 fiyatlarını açıkladı, işte detaylar

9 yıl
41,9b
1
113
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Microsoft, Office 2010 fiyatlarını açıkladı, işte detaylar
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Redmond merkezli dünya yazılım devi Microsoft, Haziran ayında duyurmayı planladığı yeni yazılım paketi Office 2010 için Amerika fiyatlarını açıkladı. Beta sürümü bir süre önce yayımlanan Office 2010 için Office Professional Academic, Office Home and Student, Office Home and Business ve Office Professional olmak üzere dört farklı ticari sürümün fiyatları açıklandı, işte detaylar;

- Üniversite öğrencileri ve akademisyenler için hazırlanan Office Professional Academic 99$.
- Ev içi genel kullanım odaklı Office Home and Student 119$ (ürün anahtar kodu için).
- Ev ve iş kullanımı için hazırlanan Office Home and Business 199$.
- Hepsi bir arada komple paket isteyen uzmanlar için Office Professional 349$.

En gelişmiş paket olarak en yüksek fiyat etiketine sahip olan Office Professional, Word, Excel and PowerPoint, to Outlook, Access, Publisher ve OneNote gibi uygulamaların 2010 sürümlerini içereek. Yukarıda yer verdiğimiz dört ticari sürüm ile birlikte Microsoft, Word ve Excel uygulamalarını içeren reklam destekli Office 2010 Starter sürümünü de sağlayacak.


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DH Misafiri 6 yıl
MICROSOFT OFFICE 2010 PROFESSIONAL PLUS VE WINDOWS 7 ULTIMATE TAM SURUM KAPALI VE JELAINLI KUTU ELIMIZDE STOK BULUNMAKTADIR OFFICE 160 TL WINDOWS 7 ULTIMATE 190 TL AYRIC OFFICE FOR MAC 2011 HOME AND BUSINESS KUTULU 140 TL
OFFICE 2013 PRO PLUS 120 TL ADOBE CS6 MASTER COLLECTION 300 TL VE DIGE PROGRAMLAR ICIN IRTIBATA GECINIZ gittigidiyor@hotmail.co.uk
SAYGILAR
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DH Misafiri 6 yıl
microsoft office 2010 ev ve öğrenci araynlar 4 adet elimde mevcut fiyatta anlaşılır faturalı kutusunda ve sıfır ambalajı açılmamış vaziyette teknosadan alınmıştır iade zamanı geçtiğinden almıyorlar bu yüzden ucuza satarak kurtulmak şart ilgilenenler gokayyelken@hotmail.com a mesaj atabilirler
1 Yanıt Yanıtla
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LokmanHekim 6 yıl
Çok pahalı.Bu koşullar altında ülkemizde 100 tl üzerinde satılan tüm işletim sistemi ve ofis yazılımlarının fiyatını aşırı pahalı buluyorum.(200 TL ye İşletim sistemi ve ofisi 3 bilgisayar lisansı ile verirlerse ok.Almayan ne olsun..)
Ücretsiz sürümler de mikrosofta alternatif değil maalesef.İlle de Mikrosoft kullanmak gerekiyor.Bu saatten sonra diğer yazılımların detaylarını öğrenmekle uğraşamam.Mecbur kalana kadar elimdeki sürümü kullanmaya devam.Mecbur kaldığımız yerde de bakarız çaresine(!)
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Kef14 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

microsoft office 2010 ev ve öğrenci araynlar 4 adet elimde mevcut fiyatta anlaşılır faturalı kutusunda ve sıfır ambalajı açılmamış vaziyette teknosadan alınmıştır iade zamanı geçtiğinden almıyorlar bu yüzden ucuza satarak kurtulmak şart ilgilenenler gokayyelken@hotmail.com a mesaj atabilirler

Hepsi Ev ve Öğrenci mi? Bana Ev ve İş lazım...
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DH Misafiri 8 yıl
inanın almak isterim ama ve lakin pahalı bu yüzden open office almayı tercit ederim
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sinsar 8 yıl

DH Misafiri

inanın almak isterim ama ve lakin pahalı bu yüzden open office almayı tercit ederim

o hesap nasıl hesap ya ? normal kullanıcımı genel hesapmi oluyo
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sohbetbot 9 yıl
ya super bı msn botu herseyı konusuo bı denesenıze sohbetbotum@hotmail.com
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DH Misafiri 9 yıl
yha beyler bunu sitesinden indirince üyelik istio para istemedi bişe olurmu
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DH Misafiri 9 yıl
yha beyler bunu sitesinden indirince üyelik istio para istemedi bişe olurmu
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sotoxs 9 yıl
her aşamada kullandığı en değersiz şeyin telif hakkı için her sene kazandığı 50-60 milyar doları verse yine de ödeyemez. akıllarına geldiğini sanmam. sadece güçlü olanın kazandığı bir dünya yaptılar. hep daha çok isteyenler seküler yaşayanlar. hiç doymak bilmezler.
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NemesisR3 9 yıl
ev kullanıcısı için gereksiz zaten.
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_What_ 9 yıl

sotoxs

her aşamada kullandığı en değersiz şeyin telif hakkı için her sene kazandığı 50-60 milyar doları verse yine de ödeyemez. akıllarına geldiğini sanmam. sadece güçlü olanın kazandığı bir dünya yaptılar. hep daha çok isteyenler seküler yaşayanlar. hiç doymak bilmezler.


+ 1905

cok katılıyorum
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koxp94 9 yıl
bak ya Office2010 çıkmış biz okulda Access2003 görüyoruz.
aynı şey Studio için de geçerli
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BeyogluLions 9 yıl
Tam bu sefer orjinal bir yazılım alayım derken son anda vazgeçtim. Hazır torrentte varken gidip paramı vereyim yani
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Mesudum 9 yıl
2010 nasıl olacak bilmem ama 2007 kullanıp kısa süre sabrettikten sonra 2003e dönmek çok acı bir şey olurdu.
Hakkıyla kullandığınız zaman diğer ofis paketlerinin üzerine "aşmış" gelişmeleri kullanmamak, onlara bağlanmamak elde değil.
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arhavili_08 9 yıl
Şahsi kanaatimce 2007'nin 2003'e göre en büyük artısı kullanımını çok daha kolaylaştırak "Ribbon" menü düzenidir, öte yandan şu anda 2010'a geçmek için bir sebep göremiyorum. Fakat 99 dolarlık sürümü gayet yeterli olacaktır hemen herkes için.
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isimbulamadim 9 yıl
Fiyatlar gayet makul. Pahalı diye bağıran arkadaşlar ya yazılım ve yazılım değerinden zerre anlamıyorlar, ya da Microsoft düşmanlığı gözlerini kör etmiş. Bir de bu tür durumlarda nedense bu arkadaşlar hep en pahalı üründen yola çıkarak yorumda bulunuyorlar ya, gülsem mi ağlasam mı bilemiyorum. 349$ a bilgisayar dizerlermiş de bilmem ne... Dizin kardeşim. İçi boş yazılımsız bir makineyi kullanın bakalım nasıl kullanacaksanız. Korsan kullanıma bu kadar alışık olduğumuz için oluyor aslında tüm bunlar.

Bir de, örneğin AutoCad gibi yazılımların binlerce dolarlık fiyatı neden bazılarını rahatsız etmiyor da Office ediyor, anlamıyorum. AutoCad fiyatına HD 5970 li bir sistem kurulabilir oysaki. (İlginç mantığınıza göre) Niye alalım değil mi ? Netten indirip kuruveririz. Ne gerek var para vermeye. Ama aynı mantık donanımda işlemiyor işte. Neden ? Çünkü donanımların crackli beleş versiyonlarını indiremiyoruz :) Millet bu programları yapmak için neler yapmış, kimin umrunda ? Biz hem beleş kullanır, hem de fiyatları daha da indirmesi için onu bunu acımasızca eleştiririz. Çok zekiyiz, çok...
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