Microsoft, Office 2010 fiyatlarını açıkladı, işte detaylar

Redmond merkezli dünya yazılım devi Microsoft, Haziran ayında duyurmayı planladığı yeni yazılım paketi Office 2010 için Amerika fiyatlarını açıkladı. Beta sürümü bir süre önce yayımlanan Office 2010 için Office Professional Academic, Office Home and Student, Office Home and Business ve Office Professional olmak üzere dört farklı ticari sürümün fiyatları açıklandı, işte detaylar;
- Üniversite öğrencileri ve akademisyenler için hazırlanan Office Professional Academic 99$.
- Ev içi genel kullanım odaklı Office Home and Student 119$ (ürün anahtar kodu için).
- Ev ve iş kullanımı için hazırlanan Office Home and Business 199$.
- Hepsi bir arada komple paket isteyen uzmanlar için Office Professional 349$.
En gelişmiş paket olarak en yüksek fiyat etiketine sahip olan Office Professional, Word, Excel and PowerPoint, to Outlook, Access, Publisher ve OneNote gibi uygulamaların 2010 sürümlerini içereek. Yukarıda yer verdiğimiz dört ticari sürüm ile birlikte Microsoft, Word ve Excel uygulamalarını içeren reklam destekli Office 2010 Starter sürümünü de sağlayacak.
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OFFICE 2013 PRO PLUS 120 TL ADOBE CS6 MASTER COLLECTION 300 TL VE DIGE PROGRAMLAR ICIN IRTIBATA GECINIZ gittigidiyor@hotmail.co.uk
SAYGILAR
Ücretsiz sürümler de mikrosofta alternatif değil maalesef.İlle de Mikrosoft kullanmak gerekiyor.Bu saatten sonra diğer yazılımların detaylarını öğrenmekle uğraşamam.Mecbur kalana kadar elimdeki sürümü kullanmaya devam.Mecbur kaldığımız yerde de bakarız çaresine(!)
Hepsi Ev ve Öğrenci mi? Bana Ev ve İş lazım...
o hesap nasıl hesap ya ? normal kullanıcımı genel hesapmi oluyo
+ 1905
cok katılıyorum
aynı şey Studio için de geçerli
Hakkıyla kullandığınız zaman diğer ofis paketlerinin üzerine "aşmış" gelişmeleri kullanmamak, onlara bağlanmamak elde değil.
Bir de, örneğin AutoCad gibi yazılımların binlerce dolarlık fiyatı neden bazılarını rahatsız etmiyor da Office ediyor, anlamıyorum. AutoCad fiyatına HD 5970 li bir sistem kurulabilir oysaki. (İlginç mantığınıza göre) Niye alalım değil mi ? Netten indirip kuruveririz. Ne gerek var para vermeye. Ama aynı mantık donanımda işlemiyor işte. Neden ? Çünkü donanımların crackli beleş versiyonlarını indiremiyoruz :) Millet bu programları yapmak için neler yapmış, kimin umrunda ? Biz hem beleş kullanır, hem de fiyatları daha da indirmesi için onu bunu acımasızca eleştiririz. Çok zekiyiz, çok...