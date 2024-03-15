Microsoft Copilot Pro Türkiye’de kullanıma sunuldu: İşte fiyatı

Tam Boyutta Gör Microsoft, kısa bir süre önce ücretli yapay zeka asistanı Copilot Pro’yu dünya genelinde kullanıma sunduğunu açıkladı. Microsoft, Copilot Pro'yu bir aylık ücretsiz deneme sürümüyle dünya çapında kullanıma alırken aracın Türkiye fiyatlandırması da açıklandı. Bu arada Copilot Pro abonelerinin, Microsoft 365 aboneliği olmadan AI asistanını Office web uygulamalarında kullanabileceklerini hatırlatalım.

Microsoft Copilot Pro Türkiye fiyatı

Microsoft Copilot Pro Türkiye fiyatı aylık 720 TL olarak açıklandı. Bu fiyatlandırma tek bir kullanıcı için geçerli. Copilot Pro, genel kullanıcılardan ziyade profesyonel ve işletmelere yönelik bir yapay zeka platformu konumunda. Bununla birlikte bazı avantajları da beraberinde getiriyor. Copilot Pro'ya buradan ulaşabilirsiniz.

Tam Boyutta Gör Copilot Pro ile birlikte daha hızlı yanıt süreleri için üst düzey modellere öncelikli erişim hakkı sağlanıyor. Ayrıca spesifik bir ihtiyacınız varsa (örneğin sadece satış destek alanında bir yapay zeka) kendi Copilot GPT'lerinizi oluşturabilirsiniz. Yerleşik Copilot özellikleriyle Word, Excel (önizlemede), PowerPoint ve Outlook'u yeni AI destekli formlarıyla kullanabilir, DALL-E 3 ile desteklenen Designer (önceki adı Bing Image Creator) aracın günde 100 hızlandırma ile AI görselleri oluşturabilirsiniz.

Microsoft, Copilot Pro'yu tüm dünyada kullanıma açıyor 4 sa. önce eklendi

Bunlara ek olarak daha iyi performans için en yoğun zamanlarda bile GPT-4 ve GPT-4 Turbo'ya öncelikli erişim hakkı sunuluyor. Ücretsiz Copilot’ta ise sadece GPT-4 Turbo bulunuyor. Ücretsiz Designer'da ise günde 15 görsel üretilebiliyor.

Copilot Pro nedir?

Copilot Pro; artırılmış Copilot performansı, daha hızlı yapay zeka görüntüsü oluşturma, kendi Copilot GPT'lerinizi oluşturma becerisi ve Word, Excel (Önizleme), PowerPoint, Outlook ve OneNote'ta Copilot'a erişim sunan bir aboneliktir.

Eğer Copilot Pro size göre değil ancak ücretsiz bir şekilde gelişmiş AI özelliklerini kullanmak istiyorsanız ücretsiz sürüme copilot.microsoft.com adresinden ulaşabilirsiniz. Öte yandan işletmenize yapay zeka yetenekleri katmak istiyorsanız Copilot Pro’dan ziyade “Microsoft 365 için Microsoft Copilot” aboneliği almanız daha faydalı olacaktır. Microsoft 365 Copilot hizmetinde fiyatlandırma ise kullanıcı başına aylık 30 dolar seviyesinde. Ayrıca bu fiyat, Microsoft 365 aboneliğinin üzerine ekleniyor.

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Microsoft Copilot Pro Türkiye’de kullanıma sunuldu: İşte fiyatı