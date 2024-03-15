Microsoft Copilot Pro Türkiye’de kullanıma sunuldu: İşte fiyatı

Microsoft Copilot Pro Türkiye fiyatı
Microsoft Copilot Pro Türkiye fiyatı aylık 720 TL olarak açıklandı. Bu fiyatlandırma tek bir kullanıcı için geçerli. Copilot Pro, genel kullanıcılardan ziyade profesyonel ve işletmelere yönelik bir yapay zeka platformu konumunda. Bununla birlikte bazı avantajları da beraberinde getiriyor. Copilot Pro'ya buradan ulaşabilirsiniz.
Bunlara ek olarak daha iyi performans için en yoğun zamanlarda bile GPT-4 ve GPT-4 Turbo'ya öncelikli erişim hakkı sunuluyor. Ücretsiz Copilot’ta ise sadece GPT-4 Turbo bulunuyor. Ücretsiz Designer'da ise günde 15 görsel üretilebiliyor.
Copilot Pro nedir?
Copilot Pro; artırılmış Copilot performansı, daha hızlı yapay zeka görüntüsü oluşturma, kendi Copilot GPT'lerinizi oluşturma becerisi ve Word, Excel (Önizleme), PowerPoint, Outlook ve OneNote'ta Copilot'a erişim sunan bir aboneliktir.
Eğer Copilot Pro size göre değil ancak ücretsiz bir şekilde gelişmiş AI özelliklerini kullanmak istiyorsanız ücretsiz sürüme copilot.microsoft.com adresinden ulaşabilirsiniz. Öte yandan işletmenize yapay zeka yetenekleri katmak istiyorsanız Copilot Pro’dan ziyade “Microsoft 365 için Microsoft Copilot” aboneliği almanız daha faydalı olacaktır. Microsoft 365 Copilot hizmetinde fiyatlandırma ise kullanıcı başına aylık 30 dolar seviyesinde. Ayrıca bu fiyat, Microsoft 365 aboneliğinin üzerine ekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.