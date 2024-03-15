Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Microsoft Copilot Pro Türkiye’de kullanıma sunuldu: İşte fiyatı

    Microsoft’un ücretli yapay zeka asistanı kısa bir süre önce dünya genelinde kullanıma sunulmuştu. Bu vesileyle Microsoft Copilot Pro Türkiye fiyatı ve detayları da açıklanmış durumda.
    Microsoft Copilot Pro Türkiye’de kullanıma sunuldu: İşte fiyatı Tam Boyutta Gör
    Microsoft, kısa bir süre önce ücretli yapay zeka asistanı Copilot Pro’yu dünya genelinde kullanıma sunduğunu açıkladı. Microsoft, Copilot Pro'yu bir aylık ücretsiz deneme sürümüyle dünya çapında kullanıma alırken aracın Türkiye fiyatlandırması da açıklandı. Bu arada Copilot Pro abonelerinin, Microsoft 365 aboneliği olmadan AI asistanını Office web uygulamalarında kullanabileceklerini hatırlatalım.

    Microsoft Copilot Pro Türkiye fiyatı

    Microsoft Copilot Pro Türkiye fiyatı aylık 720 TL olarak açıklandı. Bu fiyatlandırma tek bir kullanıcı için geçerli. Copilot Pro, genel kullanıcılardan ziyade profesyonel ve işletmelere yönelik bir yapay zeka platformu konumunda. Bununla birlikte bazı avantajları da beraberinde getiriyor. Copilot Pro'ya buradan ulaşabilirsiniz.

    Microsoft Copilot Pro Türkiye’de kullanıma sunuldu: İşte fiyatı Tam Boyutta Gör
    Copilot Pro ile birlikte daha hızlı yanıt süreleri için üst düzey modellere öncelikli erişim hakkı sağlanıyor. Ayrıca spesifik bir ihtiyacınız varsa (örneğin sadece satış destek alanında bir yapay zeka) kendi Copilot GPT'lerinizi oluşturabilirsiniz. Yerleşik Copilot özellikleriyle Word, Excel (önizlemede), PowerPoint ve Outlook'u yeni AI destekli formlarıyla kullanabilir, DALL-E 3 ile desteklenen Designer (önceki adı Bing Image Creator) aracın günde 100 hızlandırma ile AI görselleri oluşturabilirsiniz.

    Bunlara ek olarak daha iyi performans için en yoğun zamanlarda bile GPT-4 ve GPT-4 Turbo'ya öncelikli erişim hakkı sunuluyor. Ücretsiz Copilot’ta ise sadece GPT-4 Turbo bulunuyor. Ücretsiz Designer'da ise günde 15 görsel üretilebiliyor.

    Copilot Pro nedir?

    Copilot Pro; artırılmış Copilot performansı, daha hızlı yapay zeka görüntüsü oluşturma, kendi Copilot GPT'lerinizi oluşturma becerisi ve Word, Excel (Önizleme), PowerPoint, Outlook ve OneNote'ta Copilot'a erişim sunan bir aboneliktir.

    Eğer Copilot Pro size göre değil ancak ücretsiz bir şekilde gelişmiş AI özelliklerini kullanmak istiyorsanız ücretsiz sürüme copilot.microsoft.com adresinden ulaşabilirsiniz. Öte yandan işletmenize yapay zeka yetenekleri katmak istiyorsanız Copilot Pro’dan ziyade “Microsoft 365 için Microsoft Copilot” aboneliği almanız daha faydalı olacaktır. Microsoft 365 Copilot hizmetinde fiyatlandırma ise kullanıcı başına aylık 30 dolar seviyesinde. Ayrıca bu fiyat, Microsoft 365 aboneliğinin üzerine ekleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tyt çözme sırası oda kapının dili bozuldu ncz dosyası açma duvara yumruk atmak güçlendirir mı lotto krampon alınır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A04
    Samsung Galaxy A04
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000 TL Altındaki Laptoplar
    Asus Notebook Laptop, E510MA-BR580W
    Asus Notebook Laptop, E510MA-BR580W
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız