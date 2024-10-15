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    Tamamen dijital beyaz Xbox Series X satışa sunuldu: İşte fiyatı

    Microsoft, Xbox Series X konsolunun dijital versiyonunu, daha küçük Xbox Series S ile aynı beyaz renkte satışa sundu. Beyaz Xbox Series X, önemli bir eksiklikle geliyor.
    xbox series x disksiz sürüm fiyatı Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Xbox Series X konsolunun disksiz versiyonunu satışa sundu. Yeni Xbox Series X dijital sürüm, karbon siyahı yerine Xbox Series S ile aynı beyaz renkte geliyor. En büyük değişiklik; disk sürücüsü içermemesi.

    Xbox Series X dijital sürüm

    xbox series x dijital sürüm beyaz Tam Boyutta Gör
    Beyaz Xbox Series X modelinde disk sürücüsü ekleme seçeneği yok. Bunun dışında portlara dokunulmamış; 2 adet USB-A portu, televizyona veya monitöre bağlamak için 1 adet HDMI 2.1 portu, Ethernet portu ve konsolun arkasına konumlandırılmış depolama genişletme yuvası mevcut. Ön tarafta, kontrolcüleri ve aksesuarları bağlamak için eşleştirme düğmesinin yanında tek bir USB-A portu bulunuyor.

    Beyaz Xbox Series X fiyatı

    Disksiz Xbox Series X'teki beyaz kaplama, Xbox Series S'te bulunan "robot white" ile aynı. Xbox Series X 1TB dijital sürüm, 450 dolar fiyat etiketiyle Microsoft online mağazasında satışta.

    Xbox Series X 1TB Digital Edition (Beyaz) özellikleri

    • CPU: 3.8 GHz Hızında 8X Çekirdek (SMT ile 3.6 GHz) Özel Zen 2 CPU
    • GPU: 12 TFLOP, 1.825 GHz Hızında 52 CU Özel RDNA 2 GPU
    • SOC Yonga Boyutu: 360.45 mm2, 7 nm Geliştirilmiş
    • Bellek: 16 GB GDDR6
    • Depolama: 1 TB NVME SSD (Depolama Genişletme Kartı, USB 3.1 harici HDD desteği)
    • Oyun Çözünürlüğü: Gerçek 4K, 8K'ya Kadar HDR, 120 FPS'ye kadar
    • HDMI Özellikleri: Otomatik Düşük Gecikme Modu. HDMI Değişken Yenileme Hızı, AMD FreeSync
    • Ses: Dolby Digital 5.1, DTS 5.1, Atmos ile Dolby TrueHD, 7.1’e Kadar L-PCM
    • Portlar: 1x HDMI 2.1,  3x USB 3.1 Gen 1, Ethernet
    • Boyut ve ağırlık: 15.1 x 15.1 x 30.1 cm, 4.4 kg
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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