Tamamen dijital beyaz Xbox Series X satışa sunuldu: İşte fiyatı

- Xbox Series X dijital sürüm
- Beyaz Xbox Series X fiyatı
- Xbox Series X 1TB Digital Edition (Beyaz) özellikleri
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Xbox Series X dijital sürüm
Beyaz Xbox Series X fiyatı
Disksiz Xbox Series X'teki beyaz kaplama, Xbox Series S'te bulunan "robot white" ile aynı. Xbox Series X 1TB dijital sürüm, 450 dolar fiyat etiketiyle Microsoft online mağazasında satışta.
Xbox Series X 1TB Digital Edition (Beyaz) özellikleri
- CPU: 3.8 GHz Hızında 8X Çekirdek (SMT ile 3.6 GHz) Özel Zen 2 CPU
- GPU: 12 TFLOP, 1.825 GHz Hızında 52 CU Özel RDNA 2 GPU
- SOC Yonga Boyutu: 360.45 mm2, 7 nm Geliştirilmiş
- Bellek: 16 GB GDDR6
- Depolama: 1 TB NVME SSD (Depolama Genişletme Kartı, USB 3.1 harici HDD desteği)
- Oyun Çözünürlüğü: Gerçek 4K, 8K'ya Kadar HDR, 120 FPS'ye kadar
- HDMI Özellikleri: Otomatik Düşük Gecikme Modu. HDMI Değişken Yenileme Hızı, AMD FreeSync
- Ses: Dolby Digital 5.1, DTS 5.1, Atmos ile Dolby TrueHD, 7.1’e Kadar L-PCM
- Portlar: 1x HDMI 2.1, 3x USB 3.1 Gen 1, Ethernet
- Boyut ve ağırlık: 15.1 x 15.1 x 30.1 cm, 4.4 kg
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.