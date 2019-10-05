Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft Surface Pro X ve Surface Laptop 3, kullanıcı dostu yükseltmeye az da olsa izin veriyor

    Microsoft'un yeni Surface modelleri, arkalarındaki filozofide bazı değişimler yaşayarak kullanıcı tarafından az da olsa erişilebilen parçalara sahip şekilde geliyor.
    5 gün
    1,9b
    1
    2
    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Microsoft Surface Pro X ve Surface Laptop 3, kullanıcı dostu yükseltmeye az da olsa izin veriyor
    Tam Boyutta Gör

    Bu Çarşamba günü bir ton Surface cihaz tanıtan Microsoft, bu cihazlarda önceki nesillerde yapmadığı bir şeye az da olsa önem verdi. Bu, kullanıcı tarafından değiştirilebilen parçaların cihazlarda kendisine yer bulmasıydı. Microsoft Surface modelleri, şimdiye kadar hem tamir edilemez, hem de hiçbir parçası yükseltilemez şekilde piyasadaydı.

    Surface Pro X modelinde desteğin arkasında yer alan ve tıpkı cep telefonlarındaki gibi SIM kart çıkarma piniyle açılabilen bir kapak, M.2 2230 form faktörlü SSD’ye erişim sunuyor. Microsoft tarafından yapılan açıklamaya göre tabii ki kullanıcı tarafından değil, eğitimli bir Microsoft teknisyeni tarafından değiştirilmesi gereken bu birim, kullanıcıların da aslında kolaylıkla müdahale edebileceği bir donanım.

    Surface Laptop 3 de önceki modellerine kıyasla çok daha iyi tamir edilebilirlik ve yükseltilebilirlik endekslerine sahip. Önceki modellerde klavyenin üzerinde olduğu kapağı eritmeden ya da kırmadan cihazın içine giremediğiniz bilgisayar, Surface Laptop 3 ile birlikte açılabilen bir yapı ve değiştirilebilir SSD’ye sahip oldu.

    Ayrıca Bkz. "2020 iPhone modellerinde isimlendirme değişebilir"

    iFixit CEO’su durumla ilgili olarak yaptığı açıklamada, bu değişimlerin ufak fakat Microsoft tarafından atılan büyük bir adım olduğunu söyledi. Bu değişim, CEO’ya göre cihazların arkasındaki fikirde büyük bir değişiklik olduğunun göstergesi.



    https://www.theverge.com/2019/10/3/20895293/microsoft-surface-pro-x-laptop-3-upgradability-ssd-apple-ifixit Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    1BilimAdamı 5 gün
    Türkçede filozofi diye bir kelime var mı?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    khrmndgn 5 gün
    Sonunda masaüstü özgürlüğünü bunda görmek güzel oldu. bir parça değiştirmek için 100 vida söküp 20 parça çıkartıp tekrar birleştirmek.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 5 gün Xiaomi Mi 9 Lite Türkiye'de: Xiaomi Mi 9 Lite fiyatı ve özellikleri 5 gün Samsung yepyeni tasarıma sahip bir katlanabilir telefon geliştiriyor 5 gün Microsoft Excel, Play Store'da 1 milyar indirme sayısına ulaştı 5 gün Otomobillerdeki yaya algılama sistemlerinin durumu içler acısı 5 gün Realme X2 Pro, 35 dakikada tamamen şarj edilebilecek 5 gün Binlerce liralık Mandalorian replica kaskı karşınızda 5 gün Overwatch temalı yemekler bu kitapta sizi bekliyor 5 gün HP’den dev işten çıkarma operasyonu 5 gün Profesyonellere yönelik Sony Alpha 9 II fotoğraf makinası duyuruldu 5 gün Star Wars temalı tencere seti satışta 5 gün Pixel 4'te Google Asistan telefonu kaldırdığınızda aktifleşecek 5 gün Mi Band 5 ile NFC özelliği tüm dünyaya sunulacak 5 gün Instagram “Grup Hikayeleri” özelliğini test ediyor 5 gün Yeni bir Matrix filmi daha duyuruldu: İşte detaylar 5 gün Kamala Khan, Marvel's Avengers'da oynanabilir bir karakter olacak 5 gün Kitty Hawk’ın yeni uçan arabası, 160 km menzile sahip 5 gün Disney'den şimdi de 'Müfettiş Gadget' filmi geliyor 5 gün Disney artık TV kanallarında Netflix reklamları yayınlamayacak 5 gün Kandaki antibiyotik seviyesini ölçen yama geliştirildi 5 gün Iron Man VR, 28 Şubat’ta PS VR için sunulacak 5 gün GÖRÜNTÜLENEN Microsoft Surface Pro X ve Surface Laptop 3, kullanıcı dostu yükseltmeye az da olsa izin veriyor Sonraki Note 10 Plus'a belgesel çektik! "Samsung Galaxy Note 10 Plus incelemesi" 5 gün Google, 15 Ekim’de Pixel Buds 2'yi tanıtabilir 5 gün Instagram'a yorum kısıtlama özelliği geliyor 6 gün iPhone 6s ve iPhone 6S Plus için ücretsiz tamir müjdesi 6 gün Paypal, Facebook'un kripto para birimi Libra'ya olan desteğini çekti 6 gün 2020 iPhone modellerinde isimlendirme değişebilir 6 gün Google'ın görüntülü konuşma uygulaması Duo'nun Android sürümüne karanlık mod geldi 6 gün Google, TikTok'un rakibini satın almaya çalışıyor 6 gün ZTE Blade A5 (2020) canlı olarak görüntülendi 6 gün ZTE Blade A5 (2020) canlı olarak görüntülendi 6 gün Nvidia Ampere önümüzdeki sene bizlerle 6 gün Samsung SSD modelleri de oyun hediyeli 6 gün Intel daha gelişmiş QLC ve PLC NAND bellek üzerinde çalışıyor 6 gün Haftaya BİM marketlerde Redmi 6A, A101 marketlerde Galaxy A20 var 6 gün Instagram’da ürünleri satın almadan önce AR ile deneyebileceksiniz 6 gün Microsoft, VR için titreşimli halı patenti aldı 6 gün Google’dan sonlandırdığı hizmetler için mezarlık 6 gün Delikli ekrana sahip Huawei Enjoy 10 geliyor 6 gün iPhone 11'e yoğun talep var: Apple üretimi yüzde 10 artırdı 6 gün Martin Scorsese'den Marvel filmlerine ağır eleştiri Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
    Bölüm Sonu Canavarı
    PS Vita Sistem Yazılımı Güncellemesi 3.72 Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Oyuncu Fareleri Karşıtları Birliği - PROTESTO
    DH Forum
    İntihar etmeyi marifet zanneden beyin yoksunu forum üyeleri
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Koşarken kollarımızı neden bükeriz ?
    Uygulama Haber
    Sivrisinekler neden bazı kişilere daha fazla saldırır ?
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim