Microsoft Surface Pro X ve Surface Laptop 3, kullanıcı dostu yükseltmeye az da olsa izin veriyor

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Bu Çarşamba günü bir ton Surface cihaz tanıtan Microsoft, bu cihazlarda önceki nesillerde yapmadığı bir şeye az da olsa önem verdi. Bu, kullanıcı tarafından değiştirilebilen parçaların cihazlarda kendisine yer bulmasıydı. Microsoft Surface modelleri, şimdiye kadar hem tamir edilemez, hem de hiçbir parçası yükseltilemez şekilde piyasadaydı.

Surface Pro X modelinde desteğin arkasında yer alan ve tıpkı cep telefonlarındaki gibi SIM kart çıkarma piniyle açılabilen bir kapak, M.2 2230 form faktörlü SSD’ye erişim sunuyor. Microsoft tarafından yapılan açıklamaya göre tabii ki kullanıcı tarafından değil, eğitimli bir Microsoft teknisyeni tarafından değiştirilmesi gereken bu birim, kullanıcıların da aslında kolaylıkla müdahale edebileceği bir donanım.

Surface Laptop 3 de önceki modellerine kıyasla çok daha iyi tamir edilebilirlik ve yükseltilebilirlik endekslerine sahip. Önceki modellerde klavyenin üzerinde olduğu kapağı eritmeden ya da kırmadan cihazın içine giremediğiniz bilgisayar, Surface Laptop 3 ile birlikte açılabilen bir yapı ve değiştirilebilir SSD’ye sahip oldu.

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iFixit CEO’su durumla ilgili olarak yaptığı açıklamada, bu değişimlerin ufak fakat Microsoft tarafından atılan büyük bir adım olduğunu söyledi. Bu değişim, CEO’ya göre cihazların arkasındaki fikirde büyük bir değişiklik olduğunun göstergesi.

https://www.theverge.com/2019/10/3/20895293/microsoft-surface-pro-x-laptop-3-upgradability-ssd-apple-ifixit