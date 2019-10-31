Microsoft'tan Tofaş çalışanlarına yapay zeka eğitimi

Tam Boyutta Gör

Teknoloji ve dijitalleşmede yaşanan hızlı dönüşüme ayak uydurmak isteyen Tofaş, bu alanda yatırım ve projeler gerçekleştirmeye devam ediyor. Şirketin bu kapsamda hayata geçirdiği örnek projelerden biri de “Yapay Zeka Veri Analisti Programı” oldu.

Nisan ayında başlayan ve Tofaş çalışanlarına sürdürülmekte olan yapay zeka projelerine paralel teknik yetkinlik kazandırmayı amaçlayan projenin ilk adımı Microsoft ile birlikte atıldı. Program katılımcılarına Tofaş Fabrikası’nda düzenlenen bir tören ile sertifikaları takdim edildi. Tofaş Bilgi ve İşlem Teknolojileri Direktörü Özgür Çetinoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen törene, Microsoft Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Murat Yılmaz ile Tofaş ve Microsoft yönetiminden isimler katıldı.

Programda üretim, kalite, tedarik zinciri ve İK gibi farklı alanlarda görev alan toplam 40 Tofaş çalışanı yer aldı. Katılımcılara verinin anlamlandırılması, toplanması, analiz edilmesi ve tahminlemesi gibi konuların yer aldığı veri hazırlığı sürecinde rol üstlenmelerine yardımcı olacak 45 saat sınıf eğitimi ve 150 saat online eğitim verildi. Tofaş Bilgi İşlem Teknolojileri (BİT) veri bilimi ekibi de katılımcı gruplara liderlik yaptı.

Ayrıca Bkz. "Yeni bir pil teknolojisiyle, elektrikli otomobiller 10 dakikada şarj olabilir"

Katılımcılardan oluşan 8 ekip, eğitimin sonunda kendi iş birimlerinden birer proje seçti ve Microsoft Azure platformunda uygulamalı olarak çalışmalar gerçekleştirildi. Projelerin gerçek hayatta uygulanabilir, geçmişten bu yana süren bir problemin çözümüne yönelik olmasına özen gösterildi.

Program kapsamında her ekip en az yüzde 80 başarı oranına sahip bir yapay zekâ modeli ile gerçekte var olan bir probleme çözüm üretti. Katılımcıların bazıları da program dahilinde elde ettikleri sonuçları üretim hattında deneyimleme imkânı yakaladı. Program kapsamında elde edilen başarının ardından çalışmaların Microsoft Başarı Hikayesi olarak değerlendirilmesine karar verildi.