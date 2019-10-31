Yeni bir pil teknolojisiyle, elektrikli otomobiller 10 dakikada şarj olabilir

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Elektrikli otomobillere yönelik menzil kaygıları zaman içinde azalmoş olsa da, modern elektrikli otomobillerin en büyük handikapı ise şarj süreleri diyebiliriz. Şarj teknolojisi büyük ölçüde iyileştirilmesine rağmen elektrikli otomobillerin bir şarj istasyonunda şarj edilmesi oldukça uzun sürmekte. Ancak yakında bu işlem bir benzin alma süresine inebilir.

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Elektrikli otomobil teknolojisini ileriye taşıyabilir

Pensilvanya Eyalet Üniversitesi'nde Chao Yang Wang liderliğindeki bir araştırma grubu, elektrikli otomobillerin 10 dakika içinde potansiyel olarak yüzde 80'e kadar şarj edilebilmelerini sağlayan yeni bir pil teknolojisi üzerinde çalışıyorlar. Araştırmacıların fikrinin odak noktası ise bir lityum-iyon pili mümkün olduğu kadar fazla enerjiyle doldurmak. Ancak piyasadaki piller bu işlem için uygun değil ve bu tarz bir doldurma işleminden sonra pillerde plaka benzeri tortuların oluşma ihtimali mevcut.

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Araştırmacılar bu tortuların oluşmaması için pili ilk olarak yüksek bir sıcaklıkta ısıtmaları gerektiğini keşfettiklerini belirtiyorlar. Daha sonra bu işlemi piyasadaki pillerde test eden araştırma grubu, çeşitli sıcaklıklarda yaptıkları testler sonucunda bu tortuların oluşmasını önleyebildiklerini keşfettiler. 20 derecede ısınmış pilin 60 dögüye kadar sorunsuz şarj edildiğini belirten yetkililer, sıcaklığın 60 dereceye çıkarıldığında ise şarj döngüsünün 2500'e çıktığını ve bunun da 750 bin km. menzile eşit olduğunu açıkladılar. Teknolojinin henüz emekleme aşamasında olduğunu belirten araştırmacılar, şimdi bu şarj süresini 5 dakikaya düşürmeyi amaçlıyorlar.

https://www.newscientist.com/article/2221740-electric-cars-could-charge-in-10-minutes-with-a-new-kind-of-battery/