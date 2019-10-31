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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni bir pil teknolojisiyle, elektrikli otomobiller 10 dakikada şarj olabilir

    Pensilvanya Eyalet Üniversitesi araştırmacıları, elektrikli otomobillerin şarj olma süresini 10 dakikaya indirecek yeni bir pil teknolojisi geliştirdiklerini açıkladılar.
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    Otomobil Teknolojileri
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Yeni bir pil teknolojisiyle, elektrikli otomobiller 10 dakikada şarj olabilir
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    Elektrikli otomobillere yönelik menzil kaygıları zaman içinde azalmoş olsa da, modern elektrikli otomobillerin en büyük handikapı ise şarj süreleri diyebiliriz. Şarj teknolojisi büyük ölçüde iyileştirilmesine rağmen elektrikli otomobillerin bir şarj istasyonunda şarj edilmesi oldukça uzun sürmekte. Ancak yakında bu işlem bir benzin alma süresine inebilir.

    Ayrıca Bkz. "Porsche, internet sitesi üzerinden otomobil satışına başlıyor"

    Elektrikli otomobil teknolojisini ileriye taşıyabilir

    Pensilvanya Eyalet Üniversitesi'nde Chao Yang Wang liderliğindeki bir araştırma grubu, elektrikli otomobillerin 10 dakika içinde potansiyel olarak yüzde 80'e kadar şarj edilebilmelerini sağlayan yeni bir pil teknolojisi üzerinde çalışıyorlar. Araştırmacıların fikrinin odak noktası ise bir lityum-iyon pili mümkün olduğu kadar fazla enerjiyle doldurmak. Ancak piyasadaki piller bu işlem için uygun değil ve bu tarz bir doldurma işleminden sonra pillerde plaka benzeri tortuların oluşma ihtimali mevcut.

    Yeni bir pil teknolojisiyle, elektrikli otomobiller 10 dakikada şarj olabilir
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    Araştırmacılar bu tortuların oluşmaması için pili ilk olarak yüksek bir sıcaklıkta ısıtmaları gerektiğini keşfettiklerini belirtiyorlar. Daha sonra bu işlemi piyasadaki pillerde test eden araştırma grubu, çeşitli sıcaklıklarda yaptıkları testler sonucunda bu tortuların oluşmasını önleyebildiklerini keşfettiler. 20 derecede ısınmış pilin 60 dögüye kadar sorunsuz şarj edildiğini belirten yetkililer, sıcaklığın 60 dereceye çıkarıldığında ise şarj döngüsünün 2500'e çıktığını ve bunun da 750 bin km. menzile eşit olduğunu açıkladılar. Teknolojinin henüz emekleme aşamasında olduğunu belirten araştırmacılar, şimdi bu şarj süresini 5 dakikaya düşürmeyi amaçlıyorlar.



    https://www.newscientist.com/article/2221740-electric-cars-could-charge-in-10-minutes-with-a-new-kind-of-battery/ Yorum Yaz
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    AsiretinMarjinalCocugu 4 dk.
    Teknoloji henüz emekleme aşamasında ama hedef 10'dan 5'e düşürmek.



    Dünyanın böyle bir emekleme gördüğünü sanmıyorum.
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    sml_akyz 8 dk.
    Uzun zamandır yeni pil teknoloji haberi gelmiyordu. Merak etmeye başlamıştım
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    cnv_58 12 dk.
    Sarj süresini 5 dakikaya düşürmeye çalışıyorlar ???? Bırak 10 dakikaya 15/20 dakika olacak şekilde piyasa çıkarsınlar seri üretime geçsinler araçlarda görelim sonra devam etsinler . Balon ihtimali büyük
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    borukuzen 20 dk.
    Otomobillerde kullanılan batarya teknolojisini geliştirmeleri sevindirici haber.



    Aynı durumun akıllı telefonlarda henüz gerçekleşmemiş oluşu akıllarda soru işareti bırakıyor...
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