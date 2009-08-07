Microsoft, Windows 8'i 2012'de duyurabilir

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Windows 7 ile ilgili çalışmalarını geçtiğimiz günlerde tamamlayarak 22 Ekim'de gerçekleştirilmesi planlanan dünya lansmanı için hazırlıklara başlayan Microsoft, Windows 7 sonrası için çalışmalarını sürdürüyor. Gün ışığına çıkan yeni bir dökümana göre Redmond merkezli firma, Windows 8 işletim sistemini 2012 yılında duyurabilir. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz haftalarda Windows 8'de çekirdek tasarımını sil baştan ele acağı iddia edilen Microsoft'un yeni proragmcılarla kadronu genişleteceği ifade ediltmişti. Windows 7 ve Windows Server 2008 R2 girişimleri en azından yol haritasına göre "Sürüm Güncellemesi" olarak tanımlanan firma için, Windows 8'in ise radikal değişiklikler içeren yeni bir sürüm olacağı ifade ediliyor.
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windows 98 iyi bir işletim sistemiydi, o günün koşullarında ardından windows me rezaleti yaşandı hemen bu imajı düzelttiler xp çıktı hala bırakamayanlar çok aramızda runtime error hatası verip durmasaydı hala bende kullanıyo olcaktım :) sonrasında vista rezaleti mecburen laptopumda vista lisansı vardı hala onuda kullanıyorum gelelim win 7 ye gerçekten hem görsellik hem performans bakımından çok houşuma gitti 2 sene geçti windows 8 demeye başladılar muhtemelen her iyi windowsun ardından gelen rezalet gibi buda beni ürkütüyo:) buradan yetkililere sesleniyorum biraz sabit bir işletim sistemi uydurun çarkıfelek gibi bu ney ya o olmazsa onu kullan o hata verdi diğerine geç sıktı artık.
windowsun bu starter larını ultimate lerini hic anlamıs degılım basım donuyor ne farkı var dıye dusunurken windows 7 mi yapcanız 32 bit 64 bit çıkarın gitsin
windows 98 iyi bir işletim sistemiydi, o günün koşullarında ardından windows me rezaleti yaşandı hemen bu imajı düzelttiler xp çıktı hala bırakamayanlar çok aramızda runtime error hatası verip durmasaydı hala bende kullanıyo olcaktım :) sonrasında vista rezaleti mecburen laptopumda vista lisansı vardı hala onuda kullanıyorum gelelim win 7 ye gerçekten hem görsellik hem performans bakımından çok houşuma gitti 2 sene geçti windows 8 demeye başladılar muhtemelen her iyi windowsun ardından gelen rezalet gibi buda beni ürkütüyo:) buradan yetkililere sesleniyorum biraz sabit bir işletim sistemi uydurun çarkıfelek gibi bu ney ya o olmazsa onu kullan o hata verdi diğerine geç sıktı artık.
windowsun bu starter larını ultimate lerini hic anlamıs degılım basım donuyor ne farkı var dıye dusunurken windows 7 mi yapcanız 32 bit 64 bit çıkarın gitsin
başın bu kadar dönmesin fazla da artık 2 senelik konuları hortlatma bir zahmet
9 a geçemeyenler var saygili olalim lütfen
bu kel sisko espirili sempatik sekilde vahsetini surduruyo yahu bunlarda hic insaf yok fiyatlarda makul olsa dert degil
korsan kullanmaya mecbur birakiyolar
en iyisi gene linux bide adam akilli destek alsa super olu