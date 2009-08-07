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Microsoft, Windows 8'i 2012'de duyurabilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
31,7b
1
85
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Microsoft, Windows 8'i 2012'de duyurabilir
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Windows 7 ile ilgili çalışmalarını geçtiğimiz günlerde tamamlayarak 22 Ekim'de gerçekleştirilmesi planlanan dünya lansmanı için hazırlıklara başlayan Microsoft, Windows 7 sonrası için çalışmalarını sürdürüyor. Gün ışığına çıkan yeni bir dökümana göre Redmond merkezli firma, Windows 8 işletim sistemini 2012 yılında duyurabilir. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz haftalarda Windows 8'de çekirdek tasarımını sil baştan ele acağı iddia edilen Microsoft'un yeni proragmcılarla kadronu genişleteceği ifade ediltmişti. Windows 7 ve Windows Server 2008 R2 girişimleri en azından yol haritasına göre "Sürüm Güncellemesi" olarak tanımlanan firma için, Windows 8'in ise radikal değişiklikler içeren yeni bir sürüm olacağı ifade ediliyor.


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DH Misafiri 8 yıl
İçimden bir his windows 8 in vista gibi rezil bi şey olacağını söylüyor aslında içimdeki ses'e değilde tarihsel sürece bakarak söyledim bunu :)
windows 98 iyi bir işletim sistemiydi, o günün koşullarında ardından windows me rezaleti yaşandı hemen bu imajı düzelttiler xp çıktı hala bırakamayanlar çok aramızda runtime error hatası verip durmasaydı hala bende kullanıyo olcaktım :) sonrasında vista rezaleti mecburen laptopumda vista lisansı vardı hala onuda kullanıyorum gelelim win 7 ye gerçekten hem görsellik hem performans bakımından çok houşuma gitti 2 sene geçti windows 8 demeye başladılar muhtemelen her iyi windowsun ardından gelen rezalet gibi buda beni ürkütüyo:) buradan yetkililere sesleniyorum biraz sabit bir işletim sistemi uydurun çarkıfelek gibi bu ney ya o olmazsa onu kullan o hata verdi diğerine geç sıktı artık.
windowsun bu starter larını ultimate lerini hic anlamıs degılım basım donuyor ne farkı var dıye dusunurken windows 7 mi yapcanız 32 bit 64 bit çıkarın gitsin
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amelyus 8 yıl
İçimden bir his windows 8 in vista gibi rezil bi şey olacağını söylüyor aslında içimdeki ses'e değilde tarihsel sürece bakarak söyledim bunu :)
windows 98 iyi bir işletim sistemiydi, o günün koşullarında ardından windows me rezaleti yaşandı hemen bu imajı düzelttiler xp çıktı hala bırakamayanlar çok aramızda runtime error hatası verip durmasaydı hala bende kullanıyo olcaktım :) sonrasında vista rezaleti mecburen laptopumda vista lisansı vardı hala onuda kullanıyorum gelelim win 7 ye gerçekten hem görsellik hem performans bakımından çok houşuma gitti 2 sene geçti windows 8 demeye başladılar muhtemelen her iyi windowsun ardından gelen rezalet gibi buda beni ürkütüyo:) buradan yetkililere sesleniyorum biraz sabit bir işletim sistemi uydurun çarkıfelek gibi bu ney ya o olmazsa onu kullan o hata verdi diğerine geç sıktı artık.
windowsun bu starter larını ultimate lerini hic anlamıs degılım basım donuyor ne farkı var dıye dusunurken windows 7 mi yapcanız 32 bit 64 bit çıkarın gitsin
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Dracos 8 yıl

amelyus

İçimden bir his windows 8 in vista gibi rezil bi şey olacağını söylüyor aslında içimdeki ses'e değilde tarihsel sürece bakarak söyledim bunu :)



windows 98 iyi bir işletim sistemiydi, o günün koşullarında ardından windows me rezaleti yaşandı hemen bu imajı düzelttiler xp çıktı hala bırakamayanlar çok aramızda runtime error hatası verip durmasaydı hala bende kullanıyo olcaktım :) sonrasında vista rezaleti mecburen laptopumda vista lisansı vardı hala onuda kullanıyorum gelelim win 7 ye gerçekten hem görsellik hem performans bakımından çok houşuma gitti 2 sene geçti windows 8 demeye başladılar muhtemelen her iyi windowsun ardından gelen rezalet gibi buda beni ürkütüyo:) buradan yetkililere sesleniyorum biraz sabit bir işletim sistemi uydurun çarkıfelek gibi bu ney ya o olmazsa onu kullan o hata verdi diğerine geç sıktı artık.



windowsun bu starter larını ultimate lerini hic anlamıs degılım basım donuyor ne farkı var dıye dusunurken windows 7 mi yapcanız 32 bit 64 bit çıkarın gitsin



başın bu kadar dönmesin fazla da artık 2 senelik konuları hortlatma bir zahmet
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koxp94 10 yıl
ayrıca win7 visual studio çalıştırmıyo
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koxp94 10 yıl
ya saçmalamayın, bi işletim sistemi çıkar 1 gb ram alın dersiniz. ben yeni bilg almadıktan sonra windows 10 çıksa nolur
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01Mrt 10 yıl
bu tip haberleri hep saçma bulmuşumdur. yakında dx11 çıkmadan 12 si şu zaman çıkacak diye haber yaparsınız sanırım... :)
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dRr+ 10 yıl

01mrt

bu tip haberleri hep saçma bulmuşumdur. yakında dx11 çıkmadan 12 si şu zaman çıkacak diye haber yaparsınız sanırım... :)

9 a geçemeyenler var saygili olalim lütfen
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BlackBeasT 10 yıl
2012 varsayılan tarih ARGE ve yeniden çekirdek kodlarının ve dinamiklerin hazırlanması 2015 bulur. 3 yılda 1 işletim sistemi değişcegiz? MS yakında kişiye özel işletim sistemi hazırlayamaya başlarsa şaşırmam :D
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ET 7 10 yıl
bili mum isigiyla arayacaz :)
bu kel sisko espirili sempatik sekilde vahsetini surduruyo yahu bunlarda hic insaf yok fiyatlarda makul olsa dert degil
korsan kullanmaya mecbur birakiyolar
en iyisi gene linux bide adam akilli destek alsa super olu
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azawarai 10 yıl
şu win7 dvd sini göndersin microsoft bir bakalım gerisini sonra düşünürüz.
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Kénan 10 yıl
Daha Windows 7'yi kuramadım.
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toonjai 10 yıl
2012 de duyurulu veya duyurulmaz ama bi ara MS den bir yetkilinin söyleşisini okumuştum sitenin birinde... oradaki ifadeyi aynen aktarıyorum ; -biz kullanıcıların vistadan duydukları rahatsızlıkları da düşünerek ,daha kolay kullanılır, daha çekici bir arayüze sahip v.s bir işletim sistemi hazırladık. aslında bu işletim sistemi vista tabanlı olarak çıkartılacak. bundan sonraki işletim sistemi tamamen değişik bir yapıda olacak. program yapımcıları ile de diyog halindeyiz.artık 32 bit yazılımlar yerine 64 bit yazılımlara odaklanmalarını tavsiye ediyoruz. win 7 sonrasındaki işletim sistemi 64 bitlik olacak !
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devcitybg 10 yıl


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SeRo-34 10 yıl
Bugün Windows 7 kurdum. Vistaya nazaran 3d performansı çok iyi.XP den farkı yok yer yer fazlası var hatta. Ama ne bileyim XP nin o sadeliği masa üstündeki hızlılığı ve 3d performansının da iyi olması , XP nin halen daha ilgimi çekmesini sağlıyor.Zaten bundan dolayı çift işletim sistemi kullanıyorum.Aslında Windows7 yi kullanmasamda olur benim için ama yeniliklere açık olmaya çalışıyorum.Windows 7nin 3d performansıda iyi olunca kullanmak istedim.Kullanıyoruz bakalım , eğer çok iyi alışırsam bi 10 yıl daha bunu kullanırım ben.
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cmake 10 yıl
XP fanatiklerini görelim
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dogussonmez 10 yıl
2012 duyurcak dıyoo bu demek oluyor kı en az 2013 sonu 2014 ortasıdır
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