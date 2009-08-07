Microsoft, Windows 8'i 2012'de duyurabilir

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Windows 7 ile ilgili çalışmalarını geçtiğimiz günlerde tamamlayarak 22 Ekim'de gerçekleştirilmesi planlanan dünya lansmanı için hazırlıklara başlayan Microsoft, Windows 7 sonrası için çalışmalarını sürdürüyor. Gün ışığına çıkan yeni bir dökümana göre Redmond merkezli firma, Windows 8 işletim sistemini 2012 yılında duyurabilir. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz haftalarda Windows 8'de çekirdek tasarımını sil baştan ele acağı iddia edilen Microsoft'un yeni proragmcılarla kadronu genişleteceği ifade ediltmişti. Windows 7 ve Windows Server 2008 R2 girişimleri en azından yol haritasına göre "Sürüm Güncellemesi" olarak tanımlanan firma için, Windows 8'in ise radikal değişiklikler içeren yeni bir sürüm olacağı ifade ediliyor.