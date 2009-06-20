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Microsoft'tan BlueTrack teknolojili yeni fare; Wireless Mobile Mouse 4000

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
11,3b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Microsoft'tan BlueTrack teknolojili yeni fare; Wireless Mobile Mouse 4000
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Yeni nesil medya oynatıcısı Zune HD için Nvidia'nın Tegra platformunu kullanmaya karar veren Microsoft'un donanım departmanı, dizüstü bilgisayar kullanıcıları için yeni bir fare hazırladı. Firmanın Wireless Mobile Mouse 4000 olarak isimlendirdiği kompakt tasarımlı yeni farenin BlueTrack teknolojisini temel aldığı açıklandı.

Kablosuz olan ve 2.4GHz WiFi teknolojisini kullanan Wireless Mobile Mouse 4000, dört adet özelleştirilebilir butona, 4 yönlü kaydırma butonuna ve mini USB alıcısına sahip. Kullanıcılara farklı renk seçeneklerinin sunulacağı Wireless Mobile Mouse 4000, üç yıllık garanti ve 39.95$'lık yurt dışı satış fiyatıyla Ağustos ayında kullanıma sunulacak.


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DH Misafiri 9 yıl
10 ay pil ömrü yalan, 2 ayda 2 pil değiştirdim.. onun dışında iyi..
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DH Misafiri 9 yıl
kutusunda pilin 10 ay gittigi yaziyor ama alali daha 1 ay oldu pil bitti :)
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aslanemre58 9 yıl
Pil ömrü konusunda en iyi marka Logitech'dir üstüne tanımam
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theyapici 10 yıl
ben vatan bilgisayardan cuma günü explorer mini aldım blue track teknolojili her yüzeyde iyi çalışıyor tarama hızı yüksek dpi ayrıca yandaki mavi led çalışınca yüzeyi tanıyor sonra sadece alttaki mavi ışık yanıyor tek pil le çalışıyor bence alınabilir bir ürün tavsiye ederim
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
keşke pilini şarj etmek zorunda olmasak su wireless mausların klavyelerin 3 ay gidio diolar o piller 2 günde 1 bitiyor
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St Batuhan 10 yıl
Açıkçası birde o BlueTrack teknolojisinden bahsetseydiniz kısacık iyi olurdu nese iyi bir halttır herhalde :D
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bedlam 10 yıl
Ben mini explorer kullanıyorum(blue tracklı). Kısaca her yüzeyde çalışabilmesi (düzgün) özelliği blue trackın.
Microsoft sonunda rf modül yapmayı başarabilmiş ayrıca. Sorun olmadan çalışabiliyor. Masaüstü pc mde kullanıyorum bu mouse u.
Aynı anda takılı olan microsoft habu mouse aklıma bile gelmiyor.
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selcuksert38 10 yıl
görünüm sade ve etkileyici duruyor bakalım performansı da etkililmi...
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