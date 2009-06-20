Microsoft'tan BlueTrack teknolojili yeni fare; Wireless Mobile Mouse 4000

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Yeni nesil medya oynatıcısı Zune HD için Nvidia'nın Tegra platformunu kullanmaya karar veren Microsoft'un donanım departmanı, dizüstü bilgisayar kullanıcıları için yeni bir fare hazırladı. Firmanın Wireless Mobile Mouse 4000 olarak isimlendirdiği kompakt tasarımlı yeni farenin BlueTrack teknolojisini temel aldığı açıklandı.

Kablosuz olan ve 2.4GHz WiFi teknolojisini kullanan Wireless Mobile Mouse 4000, dört adet özelleştirilebilir butona, 4 yönlü kaydırma butonuna ve mini USB alıcısına sahip. Kullanıcılara farklı renk seçeneklerinin sunulacağı Wireless Mobile Mouse 4000, üç yıllık garanti ve 39.95$'lık yurt dışı satış fiyatıyla Ağustos ayında kullanıma sunulacak.