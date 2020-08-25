Milli Eğitim Bakanlığı, kronik rahatsızlığı olan öğrencilere yönelik açıklama yaptı

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), kronik hastalığı bulunan ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin koronavirüs salgını süresince ne şekilde eğitim öğretime devam edeceklerine yönelik bir açıklama yaptı.

Durumunu belgeleyen öğrenci, uzaktan eğitime devam edecek

MEB, öğrencilerin rahatsızlıklarına ilişkin e-Nabız Sistemi’nden veya Sağlık Bakanlığı’nca belirlenecek diğer usullerle belge alabileceklerini ve söz konusu belgeyle okul müdürlüklerine başvurulması halinde uzaktan eğitim ile öğrenim sürecine devam edilebileceğini bildirdi. Bakanlık hatırlanacağı üzere daha önce benzer durumda olan lise öğrencilerinin eğitim faaliyetlerini uzaktan eğitim marifetiyle sürdürebileceğine ilişkin açıklama da yapmıştı.

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MEB, süreç ile ilgili yaptığı açıklamada 21 Eylül 2020 Pazartesi günü başlayacak yeni ders yılı için okullarda, Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu doğrultusunda hijyene yönelik hazırlıklar tamamlanacağını duyurdu.

Bunun dışında devlet okullarına kayıt esaslarına da değinen Bakanlık, bu kapsamda okul yönetimlerince kayıt sırasında, mevzuatta yeri olmayan fatura, sözleşme gibi belgeler velilerden talep edilmeyeceğini söyledi.

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MEB, derse başlama saatleri, Kovid-19 salgınının etkisi, coğrafi şartlar, iklim ve çevre koşullarındaki farklılıklar kapsamında taşımalı sistemle veya özel öğrenci servisiyle taşınan öğrencilerin gün aydınlanmadan yola çıkmalarına müsaade edilmeyeceğini ve gün ışığından daha fazla yararlanılması için valiliklerce düzenlenme yapılacağını belirtti.

Bakanlık açıklamasının sonunda devlet okullarında okula kayıt, özel grup sınıfları, öğretmen seçimi, teknolojik veya fiziki olanaklar, yabancı dil eğitimi gibi sınıf ayrımcılığına sebep olacak ve eğitimde fırsat eşitliği ilkesini zedeleyecek uygulamalara da izin verilmeyeceğini ifade etti.

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-mebden-kronik-rahatsizligi-olan-ogrencilerle-ilgili-onemli-aciklama-41595070

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