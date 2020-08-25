Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Milli Eğitim Bakanlığı, kronik rahatsızlığı olan öğrencilere yönelik açıklama yaptı

    MEB, daha önce lise öğrencilerini kapsayan kronik hastalık tedbirinin kapsamını genişletti. Buna göre kronik hastalığı bulunan ilkokul ve ortaokul öğrencileri de uzaktan eğitimle sürece devam edecek.
    1 gün
    948
    1
    6
    Diğer
    Abone ol
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Milli Eğitim Bakanlığı, kronik rahatsızlığı olan öğrencilere yönelik açıklama yaptı
    Tam Boyutta Gör

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), kronik hastalığı bulunan ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin koronavirüs salgını süresince ne şekilde eğitim öğretime devam edeceklerine yönelik bir açıklama yaptı.

    Durumunu belgeleyen öğrenci, uzaktan eğitime devam edecek

    MEB, öğrencilerin rahatsızlıklarına ilişkin e-Nabız Sistemi’nden veya Sağlık Bakanlığı’nca belirlenecek diğer usullerle belge alabileceklerini ve söz konusu belgeyle okul müdürlüklerine başvurulması halinde uzaktan eğitim ile öğrenim sürecine devam edilebileceğini bildirdi. Bakanlık hatırlanacağı üzere daha önce benzer durumda olan lise öğrencilerinin eğitim faaliyetlerini uzaktan eğitim marifetiyle sürdürebileceğine ilişkin açıklama da yapmıştı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu

    Ayrıca Bkz. "TOGG CEO'su, batarya kiralama sistemiyle ilgili açıklamalarda bulundu"

    MEB, süreç ile ilgili yaptığı açıklamada 21 Eylül 2020 Pazartesi günü başlayacak yeni ders yılı için okullarda, Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu doğrultusunda hijyene yönelik hazırlıklar tamamlanacağını duyurdu.

    Bunun dışında devlet okullarına kayıt esaslarına da değinen Bakanlık,  bu kapsamda okul yönetimlerince kayıt sırasında, mevzuatta yeri olmayan fatura, sözleşme gibi belgeler velilerden talep edilmeyeceğini söyledi.

    Milli Eğitim Bakanlığı, kronik rahatsızlığı olan öğrencilere yönelik açıklama yaptı
    Tam Boyutta Gör

    MEB, derse başlama saatleri, Kovid-19 salgınının etkisi, coğrafi şartlar, iklim ve çevre koşullarındaki farklılıklar kapsamında taşımalı sistemle veya özel öğrenci servisiyle taşınan öğrencilerin gün aydınlanmadan yola çıkmalarına müsaade edilmeyeceğini ve gün ışığından daha fazla yararlanılması için valiliklerce düzenlenme yapılacağını belirtti.

    Bakanlık açıklamasının sonunda devlet okullarında okula kayıt, özel grup sınıfları, öğretmen seçimi, teknolojik veya fiziki olanaklar, yabancı dil eğitimi gibi sınıf ayrımcılığına sebep olacak ve eğitimde fırsat eşitliği ilkesini zedeleyecek uygulamalara da izin verilmeyeceğini ifade etti.



    https://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-mebden-kronik-rahatsizligi-olan-ogrencilerle-ilgili-onemli-aciklama-41595070 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Brky1905 (berkay ) 1 gün en beğenilen
    Çocuğum olsa asla okula göndermem çünkü hastalığın nerden geleceği belli değil.Toplumda çok vaka var.
    Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    Lord Melkor (Erdinç Durmaz) 1 gün
    Velisinde kronik hastalık olan çocuklar için bir açıklama var mı ? Bence bu konu daha önemli
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ismailşanlı 1 gün
    çocugum olsa ne olursa göndermezdim okula ben
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    10 Numara (***** *****) 1 gün
    1. dönem okulların açılacağını sanmıyorum. Uzaktan eğitim devam eder. Geçen sene sadece 1. dönem notuyla sınıf geçilmişti; bu sefer de sadece 2. dönem notuyla sınıf geçilir. Tabii Şubat 2021'de durum nasıl olur bilemiyorum. Umarım hepimiz sağlıklı bir şekilde atlatırız.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    TheKill02 (Samet ÖNDER) 1 gün
    Üniversite içinde aynısı gelmeli
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Bilgisayar Teknisyeni (Mustafa Kemal) 1 gün
    bende suan dısardan acık ögretim meslek lisesi okuyorum yüzyüze egitim benimde kronik hastalıgım var raporumda var bende yararlanabiliyormuyum acaba
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Brky1905 (berkay ) 1 gün en beğenilen
    Çocuğum olsa asla okula göndermem çünkü hastalığın nerden geleceği belli değil.Toplumda çok vaka var.
    Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 8 sa. Makyajlı Hyundai Kona'nın ön tasarımını gösteren ipucu görseli paylaşıldı 8 sa. LiDAR sensörleriyle donatılmış robotlar, askerlere çevreyle ilgili gerçek zamanlı bilgi verebilecek 9 sa. Vodafone'dan Superbox'a rakip geldi: Vodafone Redbox 9 sa. PS5 ve Xbox Series X konsollarının potansiyelini mevcut nesil engelliyor 11 sa. Tom Clancy's heyecanı Elite Squad ile mobilde 18 sa. iPhone 12 Pro Max çalışırken görüntülendi! İşte sızan kamera ve ekran özellikleri 21 sa. Farklı renklerle Logitech G Color Collection duyuruldu 21 sa. MIT araştırmacıları, risk altındaki kişileri izlemek için radyo sinyallerinin kullanıldığı bir sistem oluşturdu 23 sa. Spotify'da 2020 yazının en çok dinlenen yerli ve yabancı şarkıları açıklandı 23 sa. 2021 Geely Preface'in iç mekanı da ortaya çıktı 23 sa. Huawei'in en iddialı bilgisayarı | Karşınızda MateBook X 2020 1 gün DJI Osmo Mobile 4 yeni manyetik bağlantı mekanizmasıyla karşınızda [Güncelleme] 1 gün Yeni vaka sayısında son 2 ayın rekoru (25 Ağustos) 1 gün Makyajlı Peugeot 3008'in ne zaman tanıtılacağı açıklandı 1 gün Türkiye’nin uzay ve uydu fuarı Global SatShow online olarak düzenlenecek 1 gün Spaces sanal gerçeklik girişimi Apple tarafından satın alındı 1 gün TSMC 3nm ve 5 nm nodlarını detaylandırdı 1 gün Galaxy Note 20 parçalarına ayrıldı, grafit soğutma ortaya çıktı 1 gün Windows 95 işletim sistemi 25 yaşında 1 gün İddiaya göre TikTok-ABD krizinde başrol Mark Zuckerberg 1 gün GÖRÜNTÜLENEN Milli Eğitim Bakanlığı, kronik rahatsızlığı olan öğrencilere yönelik açıklama yaptı Sonraki Türkiye'de internetten alışveriş yaygınlaşıyor 1 gün Samsung Cihazımı Bul özelliği çevrim dışı da çalışıyor 1 gün Florida’daki bir yargıç okulların açılması kararını bozdu 1 gün Resmen açıklandı: F1 Türkiye’ye geliyor 1 gün Yakuza: Like a Dragon çıkış tarihi ve ön sipariş detayları belli oldu 1 gün TOGG CEO'su, batarya kiralama sistemiyle ilgili açıklamalarda bulundu 1 gün Federal Havacılık Dairesi, havalimanlarında dron tespit sistemi testlerine başlayacak 1 gün Yüzüklerin Efendisi: Gollum’un resmi tanıtım fragmanı yayınlandı 1 gün Atiye dizisinin 2. sezon fragmanı yayınlandı 1 gün Fortnite krizi sonrasında mahkemeden ilk karar çıktı: Fortnite için üzücü haber 1 gün HBO dizisi Raised by Wolves’un yeni fragmanı yayınlandı 1 gün LG Q92 5G resmiyete kavuştu: İşte fiyatı 1 gün Motorola Moto G9 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 gün Galaxy Note 20 Ultra ve Tab S7 modellerinde yeşil ekran sorunu başladı 1 gün Philips 275E1 | 2K 75Hz IPS monitör 2 gün PS5 DualSense kullanıcı davranışını izleyebilecek 2 gün Yeni vaka sayısı 1400'ün üzerinde (24 Ağustos) 2 gün LG’den ilginç kampanya: TV alana yakıt hediye 2 gün Yeni nesil Volkswagen Passat ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı 2 gün A520 yongasetli Gigabyte anakart üzerinde hız aşırtılabiliyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Crysis Remastered 18 Eylül'de PS4, Xbox One ve Epic Games Stor...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Deathloop'ta Silah Tutukluk Yaptığında PS5 Kontrolcüsünün Teti...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Yerli elektrikli mini kamyonet yakında yollara çıkıyor
    DonanımHaber
    iPhone 12 Pro Max çalışırken görüntülendi! İşte sızan kamera v...
    DonanımHaber
    Yüzüklerin Efendisi: Gollum’un resmi tanıtım fragmanı yayınlandı
    DonanımHaber
    iPhone 11 Pro Max ve Galaxy Note 20 Ultra düşürme testinde kar...
    DonanımHaber
    PS | Dijital Ortaklık, Oyun ve Hesap Satış & Takas Grubu (Sat...
    DH Forum
    FIFA Ultimate Team (FUT) #Coin satışı yasaktır!
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız